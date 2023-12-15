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Утвержден бюджет Тбилиси на 2024 год

Утвержден бюджет Тбилиси на 2024 год

На восстановление и строительство транспортной инфраструктуры планируют потратить 542,4 миллиона лари 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T16:43+0400

2023-12-15T16:43+0400

2023-12-15T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Сакребуло (горсовет) Тбилиси утвердило бюджет столицы Грузии на 2024 год.Бюджет Тбилиси в 2024 году составит 1,7 миллиарда лари, из которых большая часть будет потрачена на транспорт и экологию, говорится в городском финансовом документе.Доходы тбилисского бюджета, по прогнозу, составят около 1,65 миллиарда лари, из которых 918,7 миллиона – налоги и сборы, а 446 миллионов – гранты.Что касается расходов, то они определены на уровне 1,7 миллиарда лари, что на 132 миллиона меньше, чем в 2023 году.Основным приоритетом трат бюджета Тбилиси в 2024 году будет восстановление и строительство транспортной инфраструктуры, на которую уйдет 542,4 миллиона лари.При этом 116 миллионов уйдет на строительство дорожной инфраструктуры, 2,7 миллиона – на реконструкцию станций метро, 122,7 миллиона – на модернизацию городского транспорта, 283 миллиона – на субсидии проезда в транспорте для пенсионеров, школьников, студентов и других льготников.Еще 223 миллиона из бюджета потратят на строительство инфраструктурных объектов и аварийные дома в Тбилиси. "Политическая" перестройка Руставели, или Страсти вокруг главного проспекта Тбилиси>>При этом из этих средств на строительство домов и укрепление аварийных домов потратят 7 миллионов лари, на замену аварийных домов – 32,7 миллиона лари, на систему сливов – 3,8 миллиона лари, а на благоустройство города – 65,3 миллиона лари.Еще одним приоритетом для бюджета столицы станет экология. На нее в 2023 году планируется потратить 213,6 миллиона лари, из которых 132,1 миллиона уйдет на очистку города.На зоопарк в 2024 году мэрия потратит 4,5 миллиона лари, на Ботанический сад – 11,1 миллиона лари, а на озеленение города – 65,9 миллиона лари.Также в бюджете столицы предусмотрено 1,8 миллиона на развитие экономики, 383,5 тысячи лари – на помощь бизнесу, 480 тысяч – на привлечение туристов.На здравоохранение мэрия выделила в 2023 году 32,7 миллиона лари, которые пойдут на муниципальные программы финансирования лечения определенных заболеваний.Проект на 500 млн евро – в Тбилиси обновят вагоны метро>>На социальную помощь жителям Тбилиси уйдет 121,9 миллиона лари, из которых 26,3 миллиона потратят на бесплатные столовые, 5 миллионов – на помощь бездомным, 13 миллионов – на лекарства неимущим пенсионерам, 3,3 миллиона – на финансирование бесплатного обучения в школах искусств и спортивных школах детей из неимущих семей, 9,4 миллиона – на компенсации тем, у кого разрушены дома.На детские сады мэрия планирует потратить 205,4 миллиона лари, а на финансирование студентов – 3 миллиона лари.Театры Тбилиси получат финансирование от мэрии Тбилиси в размере 3,5 миллиона лари, а на культурные и спортивные мероприятия в районах столицы уйдет 1 миллион лари.Финансирование мэрии Тбилиси составит 24,3 миллион лари, а сакребуло города – 20,1 миллиона лари.Обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, сакребуло тбилиси, бюджет тбилиси