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Утвержден бюджет Тбилиси на 2024 год
Утвержден бюджет Тбилиси на 2024 год
На восстановление и строительство транспортной инфраструктуры планируют потратить 542,4 миллиона лари 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T16:43+0400
2023-12-15T16:43+0400
2023-12-15T16:43+0400
грузия
новости
экономика
сакребуло тбилиси
бюджет тбилиси
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Сакребуло (горсовет) Тбилиси утвердило бюджет столицы Грузии на 2024 год.Бюджет Тбилиси в 2024 году составит 1,7 миллиарда лари, из которых большая часть будет потрачена на транспорт и экологию, говорится в городском финансовом документе.Доходы тбилисского бюджета, по прогнозу, составят около 1,65 миллиарда лари, из которых 918,7 миллиона – налоги и сборы, а 446 миллионов – гранты.Что касается расходов, то они определены на уровне 1,7 миллиарда лари, что на 132 миллиона меньше, чем в 2023 году.Основным приоритетом трат бюджета Тбилиси в 2024 году будет восстановление и строительство транспортной инфраструктуры, на которую уйдет 542,4 миллиона лари.При этом 116 миллионов уйдет на строительство дорожной инфраструктуры, 2,7 миллиона – на реконструкцию станций метро, 122,7 миллиона – на модернизацию городского транспорта, 283 миллиона – на субсидии проезда в транспорте для пенсионеров, школьников, студентов и других льготников.Еще 223 миллиона из бюджета потратят на строительство инфраструктурных объектов и аварийные дома в Тбилиси. "Политическая" перестройка Руставели, или Страсти вокруг главного проспекта Тбилиси>>При этом из этих средств на строительство домов и укрепление аварийных домов потратят 7 миллионов лари, на замену аварийных домов – 32,7 миллиона лари, на систему сливов – 3,8 миллиона лари, а на благоустройство города – 65,3 миллиона лари.Еще одним приоритетом для бюджета столицы станет экология. На нее в 2023 году планируется потратить 213,6 миллиона лари, из которых 132,1 миллиона уйдет на очистку города.На зоопарк в 2024 году мэрия потратит 4,5 миллиона лари, на Ботанический сад – 11,1 миллиона лари, а на озеленение города – 65,9 миллиона лари.Также в бюджете столицы предусмотрено 1,8 миллиона на развитие экономики, 383,5 тысячи лари – на помощь бизнесу, 480 тысяч – на привлечение туристов.На здравоохранение мэрия выделила в 2023 году 32,7 миллиона лари, которые пойдут на муниципальные программы финансирования лечения определенных заболеваний.Проект на 500 млн евро – в Тбилиси обновят вагоны метро>>На социальную помощь жителям Тбилиси уйдет 121,9 миллиона лари, из которых 26,3 миллиона потратят на бесплатные столовые, 5 миллионов – на помощь бездомным, 13 миллионов – на лекарства неимущим пенсионерам, 3,3 миллиона – на финансирование бесплатного обучения в школах искусств и спортивных школах детей из неимущих семей, 9,4 миллиона – на компенсации тем, у кого разрушены дома.На детские сады мэрия планирует потратить 205,4 миллиона лари, а на финансирование студентов – 3 миллиона лари.Театры Тбилиси получат финансирование от мэрии Тбилиси в размере 3,5 миллиона лари, а на культурные и спортивные мероприятия в районах столицы уйдет 1 миллион лари.Финансирование мэрии Тбилиси составит 24,3 миллион лари, а сакребуло города – 20,1 миллиона лари.Обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, сакребуло тбилиси, бюджет тбилиси
грузия, новости, экономика, сакребуло тбилиси, бюджет тбилиси
Утвержден бюджет Тбилиси на 2024 год
На восстановление и строительство транспортной инфраструктуры планируют потратить 542,4 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Сакребуло (горсовет) Тбилиси утвердило бюджет столицы Грузии на 2024 год.
Бюджет Тбилиси в 2024 году составит 1,7 миллиарда лари, из которых большая часть будет потрачена на транспорт и экологию, говорится в городском финансовом документе.
Доходы тбилисского бюджета, по прогнозу, составят около 1,65 миллиарда лари, из которых 918,7 миллиона – налоги и сборы, а 446 миллионов – гранты.
Что касается расходов, то они определены на уровне 1,7 миллиарда лари, что на 132 миллиона меньше, чем в 2023 году.
Основным приоритетом трат бюджета Тбилиси в 2024 году будет восстановление и строительство транспортной инфраструктуры, на которую уйдет 542,4 миллиона лари.
При этом 116 миллионов уйдет на строительство дорожной инфраструктуры, 2,7 миллиона – на реконструкцию станций метро, 122,7 миллиона – на модернизацию городского транспорта, 283 миллиона – на субсидии проезда в транспорте для пенсионеров, школьников, студентов и других льготников.
Еще 223 миллиона из бюджета потратят на строительство инфраструктурных объектов и аварийные дома в Тбилиси.
При этом из этих средств на строительство домов и укрепление аварийных домов потратят 7 миллионов лари, на замену аварийных домов – 32,7 миллиона лари, на систему сливов – 3,8 миллиона лари, а на благоустройство города – 65,3 миллиона лари.
Еще одним приоритетом для бюджета столицы станет экология. На нее в 2023 году планируется потратить 213,6 миллиона лари, из которых 132,1 миллиона уйдет на очистку города.
На зоопарк в 2024 году мэрия потратит 4,5 миллиона лари, на Ботанический сад – 11,1 миллиона лари, а на озеленение города – 65,9 миллиона лари.
Также в бюджете столицы предусмотрено 1,8 миллиона на развитие экономики, 383,5 тысячи лари – на помощь бизнесу, 480 тысяч – на привлечение туристов.
На здравоохранение мэрия выделила в 2023 году 32,7 миллиона лари, которые пойдут на муниципальные программы финансирования лечения определенных заболеваний.
На социальную помощь жителям Тбилиси уйдет 121,9 миллиона лари, из которых 26,3 миллиона потратят на бесплатные столовые, 5 миллионов – на помощь бездомным, 13 миллионов – на лекарства неимущим пенсионерам, 3,3 миллиона – на финансирование бесплатного обучения в школах искусств и спортивных школах детей из неимущих семей, 9,4 миллиона – на компенсации тем, у кого разрушены дома.
На детские сады мэрия планирует потратить 205,4 миллиона лари, а на финансирование студентов – 3 миллиона лари.
Театры Тбилиси получат финансирование от мэрии Тбилиси в размере 3,5 миллиона лари, а на культурные и спортивные мероприятия в районах столицы уйдет 1 миллион лари.
Финансирование мэрии Тбилиси составит 24,3 миллион лари, а сакребуло города – 20,1 миллиона лари.
Обменный курс лари по отношению к доллару США составляет 2,7 GEL/$1.