https://sputnik-georgia.ru/20231217/kak-gruziya-gotovitsya-k-evropeyskomu-yunosheskomu-olimpiyskomu-festivalyu-2025-goda-285010098.html

Как Грузия готовится к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года

Как Грузия готовится к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года

На данном этапе ведутся активные работы по строительству биатлонной трассы и обновлению центрального парка Бакуриани 17.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-17T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузинские города Бакуриани ( Самцхе-Джавахети), Батуми (АР Аджария) и Тбилиси полным ходом готовятся к проведению Европейского юношеского олимпийского фестиваля в начале февраля 2025, сообщает Национальный олимпийский комитет. Грузинский курортный город Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года, решение было принято на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований пройдет на спортивных площадках Тбилиси и Батуми. На данном этапе ведутся активные работы по строительству биатлонной трассы и обновлению центрального парка Бакуриани. Спортивные состязания, рассчитанные на проведение в закрытых помещениях - хоккей, фигурное катание и катание на коньках пройдут в Тбилиси и Батуми. Премьер Грузии и президент ЕОК обсудили проведение в Бакуриани олимпийского фестиваля >>В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах прошли с 27 июля по 1 августа - велоспорт, теннис, гимнастика, волейбол, атлетика, баскетбол, плавание, гандбол и дзюдо. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Европейский юношеский Олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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