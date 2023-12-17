https://sputnik-georgia.ru/20231217/napravleniya-denezhno-kreditnoy-politiki-gruzii---parlament-utverdil-dokument-285011642.html

Направления денежно-кредитной политики Грузии – парламент утвердил документ

Направления денежно-кредитной политики Грузии – парламент утвердил документ

Стабильность цен является необходимой предпосылкой высокого и долгосрочного экономического роста, заявила и. о. главы Нацбанка 17.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-17T21:48+0400

2023-12-17T21:48+0400

2023-12-17T22:19+0400

экономика

грузия

новости

натия турнава

национальный банк грузии

ставка рефинансирования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/11/285011477_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a16a9df8a6e676c79af0099228cad215.jpg

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил "Основные направления денежно-кредитной и валютной политики на 2024-2026 годы". В документе определены целевой уровень инфляции, основные инструменты денежно-кредитной политики, используемые для достижения целевого уровня инфляции, текущая макроэкономическая ситуация и возможные риски. Представленная денежно-кредитная и валютная политика обеспечивает стабильность цен в среднесрочной перспективе. Соответственно, это повысит устойчивость грузинской экономики к потенциальным потрясениям, а также будет способствовать стабильному и долгосрочному росту экономики. Низкая инфляция послужит смягчению монетарной политики – и. о. главы Нацбанка Грузии >>Документ депутатам представила и. о. президента Национального банка Натия Турнава. По ее словам, стабильность цен является необходимой предпосылкой высокого и долгосрочного экономического роста. В целях достижения ценовой стабильности регулятор реализует денежно-кредитную политику с режимом инфляционного таргетирования, что на сегодняшний день признано лучшей международной практикой. Представляя отчет, Натия Турнава рассказала о тенденции снижения инфляции в Грузии. По состоянию на ноябрь 2023 года общая инфляция составила 0,1%, а базовая инфляция – 1,8%. По ее словам, низкая инфляция является, с одной стороны, результатом снижения инфляционных ожиданий и снижения локальной инфляции на фоне жесткой монетарной политики. С другой стороны, за последний год укрепление курса лари, наряду с постепенным снижением воздействия внешних шоков, существенно способствовало снижению импортной инфляции и привело к снижению общей инфляции. И. о. президента Нацбанка отметила, что, несмотря на небольшое снижение процентной ставки, монетарная политика по-прежнему находится в более жесткой позиции. В целом ставка денежно-кредитной политики снизилась на 1,0 процентного пункта (п. п.) с мая и составляет 10% по состоянию на ноябрь. "Национальный банк учитывает риски, связанные с базовым сценарием, и продолжает снижать учетную ставку при умеренных ставках. В результате в среднесрочной перспективе, наряду со смягчением инфляционных рисков, ставка будет постепенно приближаться к нейтральному уровню (на данный момент оценивается в 7%)", – сказала Турнава. Проблемы страхования кредитов в Грузии – что выявила антимонопольная служба >>В рамках доклада Натия Турнава также рассказала об историческом максимуме валютных резервов Грузии, который, по состоянию на ноябрь, составлял 5,1 миллиарда долларов. По ее словам, поддержание валютных резервов на адекватном уровне является обязательным условием минимизации суверенного риска страны, что является положительным фактором для инвестиций и макроэкономической стабильности. Как отметила Турнава, в этом году экономика вырастет на 6%, что во многом объясняется более быстрым, чем ожидалось, восстановлением экономики страны в постпандемический период, который стимулируется ростом производительности факторов производства и инвестиций в текущий период.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии, ставка рефинансирования