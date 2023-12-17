https://sputnik-georgia.ru/20231217/premer-gruzii-skorbit-v-svyazi-s-konchinoy-kinorezhissera-otara-ioseliani-285009768.html

Премьер Грузии скорбит в связи с кончиной кинорежиссера Отара Иоселиани

Премьер Грузии скорбит в связи с кончиной кинорежиссера Отара Иоселиани

У Отара Иоселиани был свой стиль, свойственный только великим режиссерам, написал премьер 17.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-17T18:36+0400

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2023-12-17T18:39+0400

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кто ушел из жизни в 2023 году?

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной грузинского кинорежиссера, Народного артиста Грузии Отара Иоселиани. О кончине знаменитого грузинского кинорежиссера и сценариста, долгие годы работавшего во Франции, стало известно в воскресенье, 17 декабря. Отар Иоселиани не дожил двух месяцев до своего 90-летия. С 1980-х годов режиссер работал и жил во Франции. Последние годы Отар Иоселиани находился на родине в Тбилиси. В 1966 году полнометражный дебютный фильм Иоселиани "Листопад" (в грузинском прокате – "Месяц Гиоргоба") получил премию кинопрессы на Международном Каннском кинофестивале. Скончался грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани >>Трижды в 1984, 1989, 1996 годах Иоселиани получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. В 1976 году Иоселиани удостоили награды Берлинского международного кинофестиваля. В 2015 году вышел последний фильм режиссера – "Зимняя песня". В 2019-м Иоселиани стал победителем номинации "Честь и достоинство" российской национальной кинематографической премии "Ника".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, отар иоселиани, ираклий гарибашвили, кто ушел из жизни в 2023 году?