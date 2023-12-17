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Премьер Грузии скорбит в связи с кончиной кинорежиссера Отара Иоселиани
Премьер Грузии скорбит в связи с кончиной кинорежиссера Отара Иоселиани
У Отара Иоселиани был свой стиль, свойственный только великим режиссерам, написал премьер 17.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-17T18:36+0400
2023-12-17T18:36+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной грузинского кинорежиссера, Народного артиста Грузии Отара Иоселиани. О кончине знаменитого грузинского кинорежиссера и сценариста, долгие годы работавшего во Франции, стало известно в воскресенье, 17 декабря. Отар Иоселиани не дожил двух месяцев до своего 90-летия. С 1980-х годов режиссер работал и жил во Франции. Последние годы Отар Иоселиани находился на родине в Тбилиси. В 1966 году полнометражный дебютный фильм Иоселиани "Листопад" (в грузинском прокате – "Месяц Гиоргоба") получил премию кинопрессы на Международном Каннском кинофестивале. Скончался грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани >>Трижды в 1984, 1989, 1996 годах Иоселиани получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. В 1976 году Иоселиани удостоили награды Берлинского международного кинофестиваля. В 2015 году вышел последний фильм режиссера – "Зимняя песня". В 2019-м Иоселиани стал победителем номинации "Честь и достоинство" российской национальной кинематографической премии "Ника".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, отар иоселиани, ираклий гарибашвили, кто ушел из жизни в 2023 году?
грузия, новости, культура, отар иоселиани, ираклий гарибашвили, кто ушел из жизни в 2023 году?
Премьер Грузии скорбит в связи с кончиной кинорежиссера Отара Иоселиани
18:36 17.12.2023 (обновлено: 18:39 17.12.2023)
У Отара Иоселиани был свой стиль, свойственный только великим режиссерам, написал премьер
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной грузинского кинорежиссера, Народного артиста Грузии Отара Иоселиани.
О кончине знаменитого грузинского кинорежиссера и сценариста, долгие годы работавшего во Франции, стало известно в воскресенье, 17 декабря. Отар Иоселиани не дожил двух месяцев до своего 90-летия.
"У Отара Иоселиани был свой стиль, свойственный только великим режиссерам. Его фильмы принесли нашей стране множество международных признаний. Сочувствую всем: семье, зрителям, друзьям и коллегам", – написал Гарибашвили в Соцсети.
С 1980-х годов режиссер работал и жил во Франции. Последние годы Отар Иоселиани находился на родине в Тбилиси.
В 1966 году полнометражный дебютный фильм Иоселиани "Листопад" (в грузинском прокате – "Месяц Гиоргоба") получил премию кинопрессы на Международном Каннском кинофестивале.
Трижды в 1984, 1989, 1996 годах Иоселиани получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. В 1976 году Иоселиани удостоили награды Берлинского международного кинофестиваля.
В 2015 году вышел последний фильм режиссера – "Зимняя песня".
В 2019-м Иоселиани стал победителем номинации "Честь и достоинство" российской национальной кинематографической премии "Ника".