https://sputnik-georgia.ru/20231217/sbornaya-gruzii-po-khokkeyu-s-shayboy-ustupila-ispanii-v-kvalifikatsii-na-olimpiadu-285006587.html

Сборная Грузии по хоккею с шайбой уступила Испании в квалификации на Олимпиаду

Сборная Грузии по хоккею с шайбой уступила Испании в квалификации на Олимпиаду

В группе L соперниками сборной Грузии стали Нидерланды, Испания и Таиланд 17.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-17T11:22+0400

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2023-12-17T11:22+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею с шайбой провела матч второго отборочного этапа Зимних Олимпийских игр против Испании и проиграла со счетом 1:5. Отборочный турнир проходит в городе Тилбург (Нидерланды). В группе L соперниками сборной Грузии стали Нидерланды, Испания и Таиланд. Грузинские хоккеисты проиграли первую встречу турнира команде Нидерландов со счетом 2:8. Единственный гол в составе сборной Грузии в ворота испанцев забил Артем Козюлин. Ледовый дворец планируется построить в Тбилиси >>Последняя встреча группы L состоится 17 декабря против сборной Таиланда. В квалификации участвуют 12 групп. Сборная Грузии начинает борьбу со второго тура с тремя группами. В третий тур выйдут те команды, которые заняли первые места в своих группах. После этого по результатам жеребьевки их распределят в группу G (Венгрия, Литва, Япония), H (Великобритания, Румыния, Китай) или J (Южная Корея, Польша, Украина). Матчи третьего отборочного раунда пройдут в феврале 2024 года. Зимние Олимпийские игры 2026 года примет Милан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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