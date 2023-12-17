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Сборная Грузии по хоккею с шайбой уступила Испании в квалификации на Олимпиаду
Сборная Грузии по хоккею с шайбой уступила Испании в квалификации на Олимпиаду
В группе L соперниками сборной Грузии стали Нидерланды, Испания и Таиланд 17.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-17T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею с шайбой провела матч второго отборочного этапа Зимних Олимпийских игр против Испании и проиграла со счетом 1:5. Отборочный турнир проходит в городе Тилбург (Нидерланды). В группе L соперниками сборной Грузии стали Нидерланды, Испания и Таиланд. Грузинские хоккеисты проиграли первую встречу турнира команде Нидерландов со счетом 2:8. Единственный гол в составе сборной Грузии в ворота испанцев забил Артем Козюлин. Ледовый дворец планируется построить в Тбилиси >>Последняя встреча группы L состоится 17 декабря против сборной Таиланда. В квалификации участвуют 12 групп. Сборная Грузии начинает борьбу со второго тура с тремя группами. В третий тур выйдут те команды, которые заняли первые места в своих группах. После этого по результатам жеребьевки их распределят в группу G (Венгрия, Литва, Япония), H (Великобритания, Румыния, Китай) или J (Южная Корея, Польша, Украина). Матчи третьего отборочного раунда пройдут в феврале 2024 года. Зимние Олимпийские игры 2026 года примет Милан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, испания, нидерланды, таиланд, хоккей
спорт, грузия, новости, испания, нидерланды, таиланд, хоккей
Сборная Грузии по хоккею с шайбой уступила Испании в квалификации на Олимпиаду
В группе L соперниками сборной Грузии стали Нидерланды, Испания и Таиланд
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Сборная Грузии по хоккею с шайбой провела матч второго отборочного этапа Зимних Олимпийских игр против Испании и проиграла со счетом 1:5.
Отборочный турнир проходит в городе Тилбург (Нидерланды). В группе L соперниками сборной Грузии стали Нидерланды, Испания и Таиланд. Грузинские хоккеисты проиграли первую встречу турнира команде Нидерландов со счетом 2:8.
Единственный гол в составе сборной Грузии в ворота испанцев забил Артем Козюлин.
Последняя встреча группы L состоится 17 декабря против сборной Таиланда.
В квалификации участвуют 12 групп. Сборная Грузии начинает борьбу со второго тура с тремя группами. В третий тур выйдут те команды, которые заняли первые места в своих группах.
После этого по результатам жеребьевки их распределят в группу G (Венгрия, Литва, Япония), H (Великобритания, Румыния, Китай) или J (Южная Корея, Польша, Украина).
Матчи третьего отборочного раунда пройдут в феврале 2024 года. Зимние Олимпийские игры 2026 года примет Милан.