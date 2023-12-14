https://sputnik-georgia.ru/20231214/u-aeroporta-kutaisi-poyavitsya-master-plan-razvitiya-284957808.html
У аэропорта Кутаиси появится мастер-план развития
У аэропорта Кутаиси появится мастер-план развития
В аэропорт Кутаиси планируется инвестировать 85 миллионов лари, в частности, спроектировать и построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,5 километра за... 14.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-14T20:34+0400
2023-12-14T20:34+0400
2023-12-14T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) разработают мастер-план развития Кутаисского международного аэропорта в ближайшие 5, 10 и 20 лет, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии. IATA является победителем международного тендера по разработке мастер-плана аэропорта Кутаиси, объявленного Объединением аэропортов Грузии. В течение 6 месяцев эксперты ассоциации будут работать над краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным планом развития аэропорта Кутаиси. По приглашению Объединения эксперты IATA находятся в Тбилиси с трехдневным визитом. На встрече, состоявшейся в головном офисе Объединения аэропортов Грузии, обсудили основные задачи и планы на будущее, связанные с развитием международного аэропорта Кутаиси в ближайшие годы. Также эксперты проведут встречи и со всеми ведомствами, участвующими в развитии аэропорта Кутаиси. Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает рекордно расти – новые данные >>Они также посетят терминал и аэродромную часть Кутаисского международного аэропорта и на месте изучат существующий потенциал и возможности. Развитие аэропорта По инициативе премьера Грузии Ираклия Гарибашвили в аэропорт Кутаиси планируется инвестировать 85 миллионов лари. В частности, спроектировать и построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,5 километра за полтора года. По его словам, пассажиропоток в Кутаисском аэропорту скоро достигнет одного миллиона, поэтому нужно оказать ему соответствующее внимание. По его словам, Кутаисский аэропорт должен быть полноценным не только с точки зрения пассажироперевозок, но и для реализации потенциала Кутаиси в плане развития грузового логистического центра. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран. В Кутаисском аэропорту встретили миллионного пассажира >>По статистике, пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в январе-ноябре 2023 года достиг рекордного показателя и вырос на 105% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Аэропорт обслужил 1,5 миллиона пассажиров. Помимо пассажиропотока к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. С начала года аэропорт обслужил 4,5 тысячи рейсов, на 55% больше, чем в аналогичный период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, авиасообщение в грузии, объединение аэропортов грузии, кутаисский международный аэропорт
грузия, новости, экономика, авиасообщение в грузии, объединение аэропортов грузии, кутаисский международный аэропорт
У аэропорта Кутаиси появится мастер-план развития
20:34 14.12.2023 (обновлено: 20:58 14.12.2023)
В аэропорт Кутаиси планируется инвестировать 85 миллионов лари, в частности, спроектировать и построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,5 километра за полтора года
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) разработают мастер-план развития Кутаисского международного аэропорта в ближайшие 5, 10 и 20 лет, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.
IATA является победителем международного тендера по разработке мастер-плана аэропорта Кутаиси, объявленного Объединением аэропортов Грузии. В течение 6 месяцев эксперты ассоциации будут работать над краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным планом развития аэропорта Кутаиси.
"Международный аэропорт Кутаиси является важным проектом не только в направлении развития туризма, но и экономическим генератором в регионе. Соответственно, на повестке дня встал вопрос существования мастер-плана аэропорта. Самый важный и обязательный документ, который должен иметь каждый аэропорт мира, и над ним работают в основном эксплуатирующие компании", – заявил генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.
По приглашению Объединения эксперты IATA находятся в Тбилиси с трехдневным визитом.
На встрече, состоявшейся в головном офисе Объединения аэропортов Грузии, обсудили основные задачи и планы на будущее, связанные с развитием международного аэропорта Кутаиси в ближайшие годы.
Также эксперты проведут встречи и со всеми ведомствами, участвующими в развитии аэропорта Кутаиси.
Они также посетят терминал и аэродромную часть Кутаисского международного аэропорта и на месте изучат существующий потенциал и возможности.
По инициативе премьера Грузии Ираклия Гарибашвили в аэропорт Кутаиси планируется инвестировать 85 миллионов лари. В частности, спроектировать и построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,5 километра за полтора года. По его словам, пассажиропоток в Кутаисском аэропорту скоро достигнет одного миллиона, поэтому нужно оказать ему соответствующее внимание.
По его словам, Кутаисский аэропорт должен быть полноценным не только с точки зрения пассажироперевозок, но и для реализации потенциала Кутаиси в плане развития грузового логистического центра.
На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран.
По статистике, пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в январе-ноябре 2023 года достиг рекордного показателя и вырос на 105% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Аэропорт обслужил 1,5 миллиона пассажиров.
Помимо пассажиропотока к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. С начала года аэропорт обслужил 4,5 тысячи рейсов, на 55% больше, чем в аналогичный период 2022 года.