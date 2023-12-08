https://sputnik-georgia.ru/20231208/passazhiropotok-v-aeroportu-kutaisi-prodolzhaet-rekordno-rasti--novye-dannye-284828874.html

Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает рекордно расти – новые данные

Пассажиропоток в аэропорту Кутаиси продолжает рекордно расти – новые данные

В январе-ноябре 2022 года Кутаисским аэропортом воспользовались 665,7 тысячи пассажиров 08.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-08T17:13+0400

2023-12-08T17:13+0400

2023-12-08T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в январе-ноябре 2023 года достиг рекордного показателя и вырос на 105% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, за 11 месяцев 2023 года аэропорт обслужил 1,5 миллиона пассажиров. В январе-ноябре 2022 года аэропортом воспользовались 665,7 тысячи пассажиров. Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. С начала года аэропорт обслужил 4,5 тысячи рейсов, на 55% больше, чем в аналогичный период 2022 года. Pegasus поможет увеличить пассажиропоток в аэропорту Кутаиси – замминистра >>Кроме того, у аэропорта стремительный рост пассажиропотока наблюдается и в течение прошедшего месяца. В ноябре аэропорт обслужил 133 732 пассажира и 417 рейса, что на 86% и на 56% соответственно больше, чем в ноябре 2022 года. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран. В Объединении отметили, что с 16 декабря венгерский лоукостер Wizz Air добавит четвертый самолет на базу в Кутаиси, а также прямой рейс в направлении Копенгагена. Авиакомпания Pegasus начнет выполнять рейсы из Стамбула в Кутаиси в декабре >>Авиакомпания с 1 июня 2023 года вернула третий самолет на базу в Кутаиси и начала регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань. С 19 декабря авиакомпания Pegasus Airlines начнет совершать рейсы по направлению Стамбул-Кутаиси-Стамбул три раза в неделю. Грузинские авиакомпании смогут летать во все аэропорты Турции >>Из-за пандемии коронавируса Грузия ввела запрет на авиасообщение в марте 2020 года, он действовал до февраля 2021 года. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2022 году выросло на 188,5% по сравнению с 2021 годом и составило 5,4 миллиона. Грузия за 12 месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года, когда в стране был пик туризма, на 58%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, кутаиси, wizz air, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии, туризм