https://sputnik-georgia.ru/20231218/gruzinskaya-mechta-poluchit-konstitutsionnoe-bolshinstvo-v-buduschem-parlamente--kaladze-285049409.html

"Грузинская мечта" получит конституционное большинство в будущем парламенте – Каладзе

"Грузинская мечта" получит конституционное большинство в будущем парламенте – Каладзе

Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им... 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T19:54+0400

2023-12-18T19:54+0400

2023-12-18T19:56+0400

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бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не имеет альтернативы, следовательно, весьма вероятно, что она получит конституционное большинство в будущем парламенте страны, заявил генсек партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе. В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. Что касается грузинского миллиардера, экс-премьера Грузии и основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, то, по словам Каладзе, он давно не участвует в политике. "Человек добровольно покинул пост премьер-министра, ушел из партии "Грузинская мечта", – подчеркнул Каладзе. Оппозиционеры утверждают, что именно Иванишвили управляет страной, а вся верхушка власти – его марионетки. По их словам, Иванишвили руками правящей партии "Грузинская мечта" меняет прозападный курс страны в пользу России, за что против него следует ввести санкции. Между тем власти настаивают на том, что экс-премьер Грузии, который объявил об уходе из политики еще в январе 2021 года, никак не вмешивается в управление страной. "Грузинская мечта" победит на выборах – оппозиционер >>По последним опросам, преодолеть проходной барьер на выборах 2024 года смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Выборы 2024Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей."Грузинская мечта" победит на выборах 2024 года с большим преимуществом – депутат >>По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы.Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024