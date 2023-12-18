https://sputnik-georgia.ru/20231218/kogda-nachnetsya-stroitelstvo-glubokovodnogo-porta-v-gruzii--plan-pravitelstva-285046876.html

Когда начнется строительство глубоководного порта в Грузии – план правительства

Когда начнется строительство глубоководного порта в Грузии – план правительства

Строительство порта начнется в 2024 году, и проект станет одним из образцовых во всем Черноморском регионе, заявил премьер 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T18:55+0400

2023-12-18T18:55+0400

2023-12-18T18:55+0400

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новости

ираклий гарибашвили

порт анаклия

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Процесс отбора частного партнера государства для реализации проекта нового глубоководного порта в Анаклия завершится в ближайшие несколько месяцев, после чего начнется строительство порта, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая с отчетом о проделанной за год работе. Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", обвинив инвестора в невыполнении финансовых обязательств. По его словам, строительство порта начнется в 2024 году, и проект станет одним из образцовых во всем Черноморском регионе. В феврале 2023 года был объявлен конкурс по отбору частного партнера, и уже в июне были получены заявки от четырех компаний. В следующий этап прошли две компании, которые удовлетворяли квалификационным требованиям – швейцарско-люксенбургская компания и китайско-сингапурский консорциум. Кандидатам был предоставлен срок до 19 февраля 2024 года для подачи своих предложений. Правительственная комиссия по отбору частного партнера для реализации проекта государственно-частного сотрудничества разработала документы приглашения к подаче предложений квалифицированным кандидатам. Все идет по плану – вице-премьер Грузии о глубоководном порте в Анаклия >>Как заявил в начале ноября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, строительство первого глубоководного порта в Грузии начнется в марте-апреле 2024 года. На данный момент активно идет отбор инвестора, который будет выявлен не позднее января 2024 года, позже срок был перенесен на середину будущего года. Между тем в 2023 году на подготовку строительных работ государство потратит 20 миллионов лари. Когда начнется строительство первого глубоководного порта в Грузии? Премьер об Анаклия >>Всего на строительство порта Анаклия будет выделено 70 миллионов лари. В 2024 году будет инвестировано 50 миллионов. Все о проекте Анаклия После того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы. Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Сколько власти Грузии потратят на порт Анаклия в 2024 году >>Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Порт Анаклия – почему проект важен для Баку>>Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Кто инвестирует в первый глубоководный порт в Грузии? Названы два претендента>>Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, порт анаклия