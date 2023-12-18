https://sputnik-georgia.ru/20231218/nazvano-odno-iz-glavnykh-dostizheniy-vlastey-gruzii-v-2023-godu-285044608.html

Названо одно из главных достижений властей Грузии в 2023 году

Названо одно из главных достижений властей Грузии в 2023 году

Премьер рассказал о том, как развивается экономика Грузии после смены власти в стране 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T17:02+0400

2023-12-18T17:02+0400

2023-12-18T17:19+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Одним из главных результатов работы властей Грузии в 2023 году было преодоление вызовов, связанных с инфляцией – показатель опустился ниже прогнозируемого, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе выступления с ежегодным отчетом. Уровень годовой инфляции в Грузии в ноябре 2023 года составил 0,1% при целевом показателе 3%. Для сравнения: в 2022 году годовая инфляция составила 9,8% при целевом показателе 3%, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат".Премьер назвал очень важными последние несколько лет для Грузии, учитывая то, что страна достигла двузначного эконмического роста. "И в этом году, несмотря на эти большие вызовы, катаклизмы, которые происходят в нашем регионе и во всем мире, когда экономики ведущих стран сокращаются и у многих серьезное падение, мы за последние два года сумели увеличить нашу экономику более чем на 10%. В этом году экономический рост пределах 7%", – заявил Гарибашвили.Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, в 2022 году – 10,4%.Премьер особо отметил тот факт, что, согласно классификации Всемирного банка, Грузия находится в числе стран с доходом выше среднего. "Согласно прогнозам, в 2028-2030 годах Грузия приблизится к медианному (среднему) стандарту стран Центральной и Восточной Европы, то есть к тому уровню дохода на душу населения с учетом покупательной способности, который сейчас имеют страны Центральной и Восточной Европы", – сказал Гарибашвили.Власти Грузии пресекли попытки втянуть страну в войну – премьер>>При этом премьер провел сравнительный анализ того, какой была экономика Грузии до 2012 года, то есть в период правления основанного Михаилом Саакашвили "Единого национального движения", и какова она сегодня, при власти "Грузинской мечты"."Главным способом пополнения бюджета (до 2012 года – ред.) был рэкет бизнеса. Высокой была бедность – более 30%. Такой же была безработица. И никакой перспективы в стране не было", – заявил Гарибашвили. По его словам, до смены власти в Грузии в 2012 году бизнес был совершенно демотивирован. "Не было никакой прогнозируемости, наоборот. У бизнеса были только негативные прогнозы и ожидания. В стране реально был установлен автократический режим, под гнетом которого находились наши граждане", – сказал Гарибашвили.Власти Грузии действовали с учетом национальных интересов – премьер>>Он отметил, что за последние 11 лет национальная экономика страны выросла в три раза – в 2012 году экономика была около 27 миллиардов лари, а в этом году ВВП составляет 80 миллиардов лари. В 2024 году экономический рост ожидается в размере 86 миллиардов лари. Бюджет в 2012 году был около 8 миллиардов лари, а в 2024 году будет 28,7 миллиарда, сказал Гарибашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, михаил саакашвили, сакстат, всемирный банк, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия