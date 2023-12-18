https://sputnik-georgia.ru/20231218/vlasti-gruzii-presekli-popytki-vtyanut-stranu-v-voynu---premer-285042055.html

Власти Грузии пресекли попытки втянуть страну в войну – премьер

Власти Грузии пресекли попытки втянуть страну в войну – премьер

Гарибашвили подчеркнул, что никто точно не знает, чем завершится конфликт на Украине и каким после этого будет миропорядок 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T15:21+0400

2023-12-18T15:21+0400

2023-12-18T15:48+0400

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бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Власти Грузии пресекли попытки внутренних, враждебно настроенных сил устроить дестабилизацию и втянуть страну в вооруженный конфликт, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, представляя отчет работы правительства за год. Он не стал приводить примеров, отметив, что все итак все хорошо знают. Премьер отметил, что нынешние власти Грузии действуют исключительно исходя из интересов народа и страны, и именно благодаря этому удалось спасти страну от самого большого несчастья, которое только могло обрушиться на нее, – от войны. "Естественно, я далек от того, что эти риски полностью нейтрализованы. Естественно, эти риски никуда не уходили. Мы с максимальной осторожностью и разумностью оцениваем риски, идентифицируем опасность, осуществляем соответствующую превенцию и защищаем население нашей страны, наш народ, нашу страну", – сказал Гарибашвили. Вице-премьер: власти Грузии сделают все ради мира и стабильности>>При этом он добавил, что весь период с начала конфликта на Украине Грузия в 24-часовом режиме находится на связи со своими западными партнерами, которые, по его словам, полностью информированы касательно политики, задач и целей властей Грузии. "Больше нет никаких вопросов", – заявил Гарибашвили.Он также затронул непосредственно конфликт на Украине, заявив, что происходят попытки изменить миропорядок, который был установлен после Второй мировой войны и после развала Советского Союза.Гарибашвили подчеркнул, что никто точно не знает, чем завершится этот конфликт на Украине и какие последствия это будет иметь на архитектуру безопасности всей Европы и региона в частности, каким будет новый мировой порядок. Премьер Грузии также напомнил о конфликте августа 2008 года в Грузии, назвав это очень большой трагедией для страны."К сожалению, тогдашние безответственные власти не смогли предотвратить эту войну. Я не раз говорил, что, если бы в 2008 году во власти были Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта", эта война не произошла бы", – сказал Гарибашвили.В 2008 году страной управляло основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение", которое после смены власти в 2012 году является крупнейшей оппозиционной партией страны.Оппозиция и ее хозяева пойдут на все – "Сила народа" о готовящемся в Грузии госперевороте>>Нынешняя правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" называет "Единое национальное движение" и ее соратников "радикальной силой", стремящейся путем беспорядков вернуться к власти и втянуть страну в войну. Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, в период, когда страна ждала решения Евросоюза касательно предоставления ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Было отмечено, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.На прошлой неделе Евросоюз принял решение предоставить Грузии статус кандидата. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, европа, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия