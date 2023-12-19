https://sputnik-georgia.ru/20231219/gidrostantsiya-natsionalnogo-znacheniya--premer-gruzii-o-khudoni-ges-285055475.html

Гидростанция национального значения – премьер Грузии о Худони ГЭС

Гидростанция национального значения – премьер Грузии о Худони ГЭС

Худони ГЭС будет одним из примерных проектов, и самым важным проектом для энергетического сектора Грузии после Ингури ГЭС, заявил премьер 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T10:02+0400

2023-12-19T10:02+0400

2023-12-19T10:02+0400

экономика

грузия

новости

худони гэс

ингури гэс

ираклий гарибашвили

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Государство намерено построить гидростанцию национального значения – Худони ГЭС на реке Ингури в высокогорной Сванетии, без затопления села и нанесение вреда окружающей среде, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время отчета о проделанной за 2023 год правительством работе. Проект Худони ГЭС имеет особую нагрузку и значение для электросистемы Грузии, в том числе для повышения эффективности работы существующей Ингури ГЭС. Проект Худонской гидроэлектростанции, инвестиционная стоимость которого составляет более 1,1 миллиарда долларов, подразумевает строительство ГЭС мощностью 702 МВт на реке Ингури, в 30 километрах выше по течению от Ингури ГЭС. По мнению премьера, напротив, Худони ГЭС будет одним из примерных проектов и самым важным проектом для энергетического сектора Грузии после Ингури ГЭС. Строительство Худони ГЭС в Сванети началось еще в начале 80-х годов прошлого столетия, но было заморожено. Процесс ее строительства в разное время вызывал большие протесты со стороны местных жителей, которые не хотели лишиться своих домов, церквей и могил предков, так как проект Худони ГЭС подразумевал затопление села Хаиши. В то время на ее строительство было затрачено порядка 150 миллионов долларов. Худони ГЭС надо было построить еще в 90-х – эксперт >>В апреле 2011 года между правительством Грузии и компанией Trans Electrica был подписан договор по Худони ГЭС, где предусмотрено условие использования в Грузии электроэнергии, выработанной зимой, и право экспорта излишков электроэнергии в остальные месяцы. Тем не менее, по не совсем понятным причинам, компания так и не смогла реализовать проект. В конце 2022 года стало известно, что правительство решило выкупить Худонскую гидроэлектростанцию у инвестора и в текущем году активно займется реализацией проекта. Развитие энергетики В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. Премьер напомнил о разработанной схеме поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В первом аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных. После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВт·ч энергии. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. На востоке Грузии построят пять ГЭС >>Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет правительства. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. Новые ГЭС и ветряные станции построят в четырех регионах Грузии >>Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,8 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 3,4 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 87,49 миллиона киловатт-часов. В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, худони гэс, ингури гэс, ираклий гарибашвили, энергетика грузии