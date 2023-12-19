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Гидростанция национального значения – премьер Грузии о Худони ГЭС
Гидростанция национального значения – премьер Грузии о Худони ГЭС
Худони ГЭС будет одним из примерных проектов, и самым важным проектом для энергетического сектора Грузии после Ингури ГЭС, заявил премьер 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T10:02+0400
2023-12-19T10:02+0400
экономика
грузия
новости
худони гэс
ингури гэс
ираклий гарибашвили
энергетика грузии
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Государство намерено построить гидростанцию национального значения – Худони ГЭС на реке Ингури в высокогорной Сванетии, без затопления села и нанесение вреда окружающей среде, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время отчета о проделанной за 2023 год правительством работе. Проект Худони ГЭС имеет особую нагрузку и значение для электросистемы Грузии, в том числе для повышения эффективности работы существующей Ингури ГЭС. Проект Худонской гидроэлектростанции, инвестиционная стоимость которого составляет более 1,1 миллиарда долларов, подразумевает строительство ГЭС мощностью 702 МВт на реке Ингури, в 30 километрах выше по течению от Ингури ГЭС. По мнению премьера, напротив, Худони ГЭС будет одним из примерных проектов и самым важным проектом для энергетического сектора Грузии после Ингури ГЭС. Строительство Худони ГЭС в Сванети началось еще в начале 80-х годов прошлого столетия, но было заморожено. Процесс ее строительства в разное время вызывал большие протесты со стороны местных жителей, которые не хотели лишиться своих домов, церквей и могил предков, так как проект Худони ГЭС подразумевал затопление села Хаиши. В то время на ее строительство было затрачено порядка 150 миллионов долларов. Худони ГЭС надо было построить еще в 90-х – эксперт &gt;&gt;В апреле 2011 года между правительством Грузии и компанией Trans Electrica был подписан договор по Худони ГЭС, где предусмотрено условие использования в Грузии электроэнергии, выработанной зимой, и право экспорта излишков электроэнергии в остальные месяцы. Тем не менее, по не совсем понятным причинам, компания так и не смогла реализовать проект. В конце 2022 года стало известно, что правительство решило выкупить Худонскую гидроэлектростанцию у инвестора и в текущем году активно займется реализацией проекта. Развитие энергетики В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства. Премьер напомнил о разработанной схеме поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В первом аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных. После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВт·ч энергии. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. На востоке Грузии построят пять ГЭС &gt;&gt;Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет правительства. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. Новые ГЭС и ветряные станции построят в четырех регионах Грузии &gt;&gt;Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,8 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 3,4 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 87,49 миллиона киловатт-часов. В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, худони гэс, ингури гэс, ираклий гарибашвили, энергетика грузии
экономика, грузия, новости, худони гэс, ингури гэс, ираклий гарибашвили, энергетика грузии

Гидростанция национального значения – премьер Грузии о Худони ГЭС

10:02 19.12.2023
© photo: Sputnik / Andrei Solomonov / Перейти в фотобанкСтроительство водоотводного тоннеля Худони ГЭС - шестой по счету гидроэлектростанции на реке Ингури
Строительство водоотводного тоннеля Худони ГЭС - шестой по счету гидроэлектростанции на реке Ингури - Sputnik Грузия, 1920, 19.12.2023
© photo: Sputnik / Andrei Solomonov
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Худони ГЭС будет одним из примерных проектов, и самым важным проектом для энергетического сектора Грузии после Ингури ГЭС, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Государство намерено построить гидростанцию национального значения – Худони ГЭС на реке Ингури в высокогорной Сванетии, без затопления села и нанесение вреда окружающей среде, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время отчета о проделанной за 2023 год правительством работе.
Проект Худони ГЭС имеет особую нагрузку и значение для электросистемы Грузии, в том числе для повышения эффективности работы существующей Ингури ГЭС. Проект Худонской гидроэлектростанции, инвестиционная стоимость которого составляет более 1,1 миллиарда долларов, подразумевает строительство ГЭС мощностью 702 МВт на реке Ингури, в 30 километрах выше по течению от Ингури ГЭС.

"В 2012 году мы столкнулись с отчужденным проектом Худони ГЭС. Мы выкупили этот проект. Он стал государственным, и государство намерено начать строительство этой гидроэлектростанции большого национального значения. Он будет видоизменен, чтобы ни храм, ни село не были затоплены, и, так сказать, будет иметь минимальное воздействие на окружающую среду и регион в целом", – заявил Гарибашвили.

По мнению премьера, напротив, Худони ГЭС будет одним из примерных проектов и самым важным проектом для энергетического сектора Грузии после Ингури ГЭС.
Строительство Худони ГЭС в Сванети началось еще в начале 80-х годов прошлого столетия, но было заморожено. Процесс ее строительства в разное время вызывал большие протесты со стороны местных жителей, которые не хотели лишиться своих домов, церквей и могил предков, так как проект Худони ГЭС подразумевал затопление села Хаиши. В то время на ее строительство было затрачено порядка 150 миллионов долларов.
Худони ГЭС надо было построить еще в 90-х – эксперт >>
В апреле 2011 года между правительством Грузии и компанией Trans Electrica был подписан договор по Худони ГЭС, где предусмотрено условие использования в Грузии электроэнергии, выработанной зимой, и право экспорта излишков электроэнергии в остальные месяцы. Тем не менее, по не совсем понятным причинам, компания так и не смогла реализовать проект.
В конце 2022 года стало известно, что правительство решило выкупить Худонскую гидроэлектростанцию у инвестора и в текущем году активно займется реализацией проекта.

Развитие энергетики

В условиях растущего потребления электроэнергии развитие сектора энергетики в Грузии является приоритетом правительства.
Премьер напомнил о разработанной схеме поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона.

"Проведен первый аукцион установленной мощности 300 МВт; Определены 27 компаний-победителей, общая выработка в результате составит 1,100 млрд кВт·ч, а лишь в эти 300 МВт будет инвестировано 400 млн долларов", – сказал премьер.

В первом аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных.
После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВт·ч энергии.
Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.
На востоке Грузии построят пять ГЭС >>
Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет правительства.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом.
В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году.
Новые ГЭС и ветряные станции построят в четырех регионах Грузии >>
Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,8 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 3,4 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 87,49 миллиона киловатт-часов.
В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.
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