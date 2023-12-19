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Каждая четвертая женщина в Грузии – жертва семейного насилия
Каждая четвертая женщина в Грузии – жертва семейного насилия
Каждая пятая жертва физического или сексуального насилия страдает от травм различной степени тяжести, говорится в исследовании 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T20:41+0400
2023-12-19T20:41+0400
2023-12-19T20:41+0400
грузия
общество
новости
проблема семейного насилия в грузии
семейное насилие
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Каждая четвертая женщина в Грузии с 15 лет хоть раз в жизни испытывала насилие со стороны супруга или партнера, а от незнакомых людей – одна из 100, показало исследование Организации женщин ООН "Насилие над женщиной". Из форм насилия со стороны супруга или партнера самое распростаненное – психологическое насилие, на втором месте – экономическое, на третьем – физическое, а на последнем – сексуальное. При этом чаще с формами насилия со стороны партнеров сталкиваются девушки младше 18 лет, при этом 8,5% из них оказались жертвами сексуального насилия. Семейное насилие в Грузии: преступники и жертвы >>При этом каждая пятая жертва физического или сексуального насилия страдает от травм различной степени тяжести, и 16,8% из них рассматривали самоубийство как выход из положения. В то же время каждая пятая женщина считает, что в семейное насилие нельзя вмешиваться, такого же мнения придерживается каждый третий мужчина. При этом более трети женщин-жертв насилия признались, что скрыли этот факт от всех, частота обращения в полицию – один к 10, а к организациям, занимающимся проблемами насилия, – два к 10. Вынуждала 14-летнюю дочь выйти замуж: жительнице Марнеули предъявлено обвинение>>Кроме того, четверть женщин в Грузии, согласно исследованию, страдает от сексуальных притеснений со стороны мужчин. При этом чаще всего это происходит на улице и в общественном транспорте, далее следует школа или университет, а на последнем месте – работа. Кроме того, большинство женщин признались, что хоть раз становились жертвами преследования по гендерному признаку, при этом наиболее часто преследование в отношении лиц от 15 до 24 лет. В исследовании принимали 3 300 женщин и 1 100 мужчин в возрасте от 15 до 69 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, проблема семейного насилия в грузии, семейное насилие
грузия, общество, новости, проблема семейного насилия в грузии, семейное насилие
Каждая четвертая женщина в Грузии – жертва семейного насилия
Каждая пятая жертва физического или сексуального насилия страдает от травм различной степени тяжести, говорится в исследовании
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Каждая четвертая женщина в Грузии с 15 лет хоть раз в жизни испытывала насилие со стороны супруга или партнера, а от незнакомых людей – одна из 100, показало исследование Организации женщин ООН "Насилие над женщиной".
Из форм насилия со стороны супруга или партнера самое распростаненное – психологическое насилие, на втором месте – экономическое, на третьем – физическое, а на последнем – сексуальное.
При этом чаще с формами насилия со стороны партнеров сталкиваются девушки младше 18 лет, при этом 8,5% из них оказались жертвами сексуального насилия.
При этом каждая пятая жертва физического или сексуального насилия страдает от травм различной степени тяжести, и 16,8% из них рассматривали самоубийство как выход из положения.
В то же время каждая пятая женщина считает, что в семейное насилие нельзя вмешиваться, такого же мнения придерживается каждый третий мужчина.
При этом более трети женщин-жертв насилия признались, что скрыли этот факт от всех, частота обращения в полицию – один к 10, а к организациям, занимающимся проблемами насилия, – два к 10.
Кроме того, четверть женщин в Грузии, согласно исследованию, страдает от сексуальных притеснений со стороны мужчин.
При этом чаще всего это происходит на улице и в общественном транспорте, далее следует школа или университет, а на последнем месте – работа.
Кроме того, большинство женщин признались, что хоть раз становились жертвами преследования по гендерному признаку, при этом наиболее часто преследование в отношении лиц от 15 до 24 лет.
В исследовании принимали 3 300 женщин и 1 100 мужчин в возрасте от 15 до 69 лет.