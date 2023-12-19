https://sputnik-georgia.ru/20231219/natsdvizhenie-rukovodstvuetsya-interesami-spetssluzhb-drugikh-stran---glava-parlamenta-gruzii-285069542.html

"Нацдвижение" руководствуется интересами спецслужб других стран – глава парламента Грузии

"Нацдвижение" руководствуется интересами спецслужб других стран – глава парламента Грузии

Главой тбилисского отделения "Нацдвижения" избрали генерала Зураба Гогава 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T16:26+0400

2023-12-19T16:26+0400

2023-12-19T16:49+0400

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михаил саакашвили

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единое национальное движение

ника мелия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" опирается не на национальные интересы Грузии, а на интересы спецслужб других стран, поэтому неважно, кто какой региональной организацией руководит, заявил председатель парламента Грузии Шалва ПапуашвилиДанное заявление Папуашвили сделал, комментируя избрание генерала Зураба Гогава председателем тбилисской организации "Единого нацдвижения". Гогава – бригадный генерал грузинской армии в 2006-2008 годах, руководивший Объединенными вооруженными силами Грузии. Он присоединился к "Единому национальному движению" в апреле 2023 года. По его словам, проблема "Нацдвижения" не в том, кто руководит той или иной районной организацией. Большинство членов районных организаций "Национального движения" в Тбилиси покинули ее в начале декабря 2023 года. "Это из области фантастики" – Мелия о возможном сотрудничестве с Саакашвили>>В конце ноября председатель ЕНД Леван Хабеишвили заявил, что он исключил бывшего председателя партии Нику Мелия из рядов, хотя, как оказалось позже, это решение не было оформлено юридически. Хабеишвили сделал это заявление после того, как Мелия и его немалочисленные сторонники в партии отказались подписывать т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом, основателем "Нацдвижения", Михаилом Саакашвили 23 ноября. Долгоиграющий конфликт О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. План Саакашвили провалился - "Нацдвижение" трещит по швам >>Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое национальное движение, ника мелия, тбилиси