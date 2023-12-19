https://sputnik-georgia.ru/20231219/ugroza-beshenstva-v-tbilisi-agentstvo-kontrolya-ischet-potsarapannogo-sobakoy-podrostka-285075732.html
Угроза бешенства в Тбилиси: Агентство контроля ищет поцарапанного собакой подростка
Угроза бешенства в Тбилиси: Агентство контроля ищет поцарапанного собакой подростка
Национальное агентство продовольствия смогло установить причину смерти спустя несколько часов после обнаружения трупа собаки 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T22:22+0400
2023-12-19T22:22+0400
2023-12-19T22:50+0400
грузия
новости
происшествия
национальное агентство продовольствия грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24765/66/247656642_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_fb2db8884dcc5323ccdd01272cb894cd.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Национальное агентство продовольствия разыскивает подростка, которого поцарапала собака на Кахетинском шоссе в Тбилиси, из-за вероятности заражения бешенством, говорится в сообщении. Поиски начались после того, как у бездомной собаки, чье тело было обнаружено у бензоколонки "Галф" на территории у памятника Космонавтики, подтвердилось бешенство. Национальное агентство продовольствия смогло установить причину смерти спустя несколько часов после обнаружения трупа собаки. Грузия полностью искоренит случаи передачи вируса бешенства людям от собак к 2030 году >>Между тем в агентство поступило сообщение, что собака, уже зараженная вирусом, поцарапала подростка, и на данный момент неизвестно, отвезли ли ребенка на прививку. Все ведомства в Тбилиси уже оповещены об инфекции, и теперь Агентство продовольствия через СМИ призывает родителей ребенка привить его и обратиться в ведомство. Ранее в 2023 году в Тбилиси вирус бешенства был выявлен у двух собак, а в прошлом году в столице не было ни одного случая бешенства. Какова ситуация с бешенством собак в Тбилиси?>>Бешенство – смертельное заболевание, которое передается через слюну зараженного животного. Смертность без прохождения курса вакцинации составляет 100%. Инкубационный период бешенства у животных, в частности у собак, обычно длится 11-15 дней, у человека может достигать года, чаще всего – 20-60 дней. При бешенстве животные начинают лаять хриплым голосом, ведут себя неадекватно, у них наблюдается паралич гортани, периодически не могут закрывать челюсть. Также во время бешенства у собак могут быть расширены зрачки. Специалисты просят при сомнительных симптомах позвонить частному ветеринару или в Департамент ветеринарии Национального агентства продовольствия по номеру 1501. Специалисты агентства на месте оценивают состояние животного. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24765/66/247656642_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_d320d5e11919881ab486898876a6aad0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, национальное агентство продовольствия грузии
грузия, новости, происшествия, национальное агентство продовольствия грузии
Угроза бешенства в Тбилиси: Агентство контроля ищет поцарапанного собакой подростка
22:22 19.12.2023 (обновлено: 22:50 19.12.2023)
Национальное агентство продовольствия смогло установить причину смерти спустя несколько часов после обнаружения трупа собаки
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Национальное агентство продовольствия разыскивает подростка, которого поцарапала собака на Кахетинском шоссе в Тбилиси, из-за вероятности заражения бешенством, говорится в сообщении.
Поиски начались после того, как у бездомной собаки, чье тело было обнаружено у бензоколонки "Галф" на территории у памятника Космонавтики, подтвердилось бешенство.
Национальное агентство продовольствия смогло установить причину смерти спустя несколько часов после обнаружения трупа собаки.
Между тем в агентство поступило сообщение, что собака, уже зараженная вирусом, поцарапала подростка, и на данный момент неизвестно, отвезли ли ребенка на прививку.
Все ведомства в Тбилиси уже оповещены об инфекции, и теперь Агентство продовольствия через СМИ призывает родителей ребенка привить его и обратиться в ведомство.
Ранее в 2023 году в Тбилиси вирус бешенства был выявлен у двух собак, а в прошлом году в столице не было ни одного случая бешенства.
Бешенство – смертельное заболевание, которое передается через слюну зараженного животного. Смертность без прохождения курса вакцинации составляет 100%.
Инкубационный период бешенства у животных, в частности у собак, обычно длится 11-15 дней, у человека может достигать года, чаще всего – 20-60 дней.
При бешенстве животные начинают лаять хриплым голосом, ведут себя неадекватно, у них наблюдается паралич гортани, периодически не могут закрывать челюсть. Также во время бешенства у собак могут быть расширены зрачки.
Специалисты просят при сомнительных симптомах позвонить частному ветеринару или в Департамент ветеринарии Национального агентства продовольствия по номеру 1501. Специалисты агентства на месте оценивают состояние животного.