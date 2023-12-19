https://sputnik-georgia.ru/20231219/ugroza-beshenstva-v-tbilisi-agentstvo-kontrolya-ischet-potsarapannogo-sobakoy-podrostka-285075732.html

Угроза бешенства в Тбилиси: Агентство контроля ищет поцарапанного собакой подростка

Угроза бешенства в Тбилиси: Агентство контроля ищет поцарапанного собакой подростка

Национальное агентство продовольствия смогло установить причину смерти спустя несколько часов после обнаружения трупа собаки 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T22:22+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Национальное агентство продовольствия разыскивает подростка, которого поцарапала собака на Кахетинском шоссе в Тбилиси, из-за вероятности заражения бешенством, говорится в сообщении. Поиски начались после того, как у бездомной собаки, чье тело было обнаружено у бензоколонки "Галф" на территории у памятника Космонавтики, подтвердилось бешенство. Национальное агентство продовольствия смогло установить причину смерти спустя несколько часов после обнаружения трупа собаки. Грузия полностью искоренит случаи передачи вируса бешенства людям от собак к 2030 году >>Между тем в агентство поступило сообщение, что собака, уже зараженная вирусом, поцарапала подростка, и на данный момент неизвестно, отвезли ли ребенка на прививку. Все ведомства в Тбилиси уже оповещены об инфекции, и теперь Агентство продовольствия через СМИ призывает родителей ребенка привить его и обратиться в ведомство. Ранее в 2023 году в Тбилиси вирус бешенства был выявлен у двух собак, а в прошлом году в столице не было ни одного случая бешенства. Какова ситуация с бешенством собак в Тбилиси?>>Бешенство – смертельное заболевание, которое передается через слюну зараженного животного. Смертность без прохождения курса вакцинации составляет 100%. Инкубационный период бешенства у животных, в частности у собак, обычно длится 11-15 дней, у человека может достигать года, чаще всего – 20-60 дней. При бешенстве животные начинают лаять хриплым голосом, ведут себя неадекватно, у них наблюдается паралич гортани, периодически не могут закрывать челюсть. Также во время бешенства у собак могут быть расширены зрачки. Специалисты просят при сомнительных симптомах позвонить частному ветеринару или в Департамент ветеринарии Национального агентства продовольствия по номеру 1501. Специалисты агентства на месте оценивают состояние животного. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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