https://sputnik-georgia.ru/20231219/v-gruzii-stali-menshe-ispolzovat-estestvennye-elki-na-novyy-god-285075231.html

В Грузии стали меньше использовать естественные елки на Новый год

В Грузии стали меньше использовать естественные елки на Новый год

В Грузии из общего числа ресурса древесины на еловую древесину приходится всего 16%, заявил замглавы агентства 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T21:31+0400

2023-12-19T21:31+0400

2023-12-19T22:09+0400

грузия

новости

общество

национальное лесное агентство

новый год

новогодняя елка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23441/39/234413901_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_6d9ae566e6b85713fb90cf7b85fa22a5.jpg

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Показатель последних лет указывает на то, что в Грузии постепенно снижается число незаконной вырубки елок перед новогодними праздниками, заявил журналистам в пресс-центре "Квира" заместитель главы Национального лесного агентства Давид Дамения. По его словам, в этом году случаи незаконной добычи елок не зафиксированы. Дамения заявил, что в Грузии из общего числа ресурса древесины на еловую древесину приходится всего 16%. "В стране и так очень маленький ресурс, и сокращение еловых деревьев незаконным путем вызывает очень плохие экологические результаты для страны. На рост и полное формирование одной елки уходит не 5 или 10 лет, а десятилетия и столетия", – заявил Дамения. По словам эксперта, нельзя не только рубить ель, но даже ломать ее ветки, это может нанести ущерб окружающей среде. Перед Новым годом в Грузии ужесточили контроль за незаконной рубкой елей >>Контроль незаконной рубки, транспортировки и реализации хвойных деревьев и растений ужесточен в связи с приближением новогодних праздников. Дамения пояснил, что если до этого первом случае сумма штрафа достигала тысячи лари, то теперь она выросла до двух тысяч лари (743 доллара). В случае повторного правонарушения сумма достигала двух тысяч, теперь она возросла до 5 тысяч лари (1,8 тысячи долларов). К этому добавляется и сумма ущерба, нанесенного окружающей среде незаконной добычей растений. В том случае, если ущерб превысит 1000 лари, возбуждается уголовное дело. Ветер повалил главную елку в Душети >>Для добычи хвойных деревьев существует несколько путей. Их добыча возможна только в питомниках, в том числе в питомнике Агентства дикой природы министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, на плантациях, приусадебных участках. Также их реализация допускается в случае импорта елок. В таких случаях реализатор должен представить соответствующий документ, подтверждающий законность товара. Если хвойное растение добыто на частном земельном участке или в искусственно разбитом рассаднике, для его транспортировки обязательно нужно иметь справку о его местопроисхождении, которую выдает местная районная администрация. В том случае, если диаметр растения превышает 12 сантиметров, данный документ выдает Национальное лесное агентство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, национальное лесное агентство, новый год, новогодняя елка