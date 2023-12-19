https://sputnik-georgia.ru/20231219/v-gruzii-stali-menshe-ispolzovat-estestvennye-elki-na-novyy-god-285075231.html
В Грузии стали меньше использовать естественные елки на Новый год
В Грузии стали меньше использовать естественные елки на Новый год
В Грузии из общего числа ресурса древесины на еловую древесину приходится всего 16%, заявил замглавы агентства 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T21:31+0400
2023-12-19T21:31+0400
2023-12-19T22:09+0400
грузия
новости
общество
национальное лесное агентство
новый год
новогодняя елка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23441/39/234413901_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_6d9ae566e6b85713fb90cf7b85fa22a5.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Показатель последних лет указывает на то, что в Грузии постепенно снижается число незаконной вырубки елок перед новогодними праздниками, заявил журналистам в пресс-центре "Квира" заместитель главы Национального лесного агентства Давид Дамения. По его словам, в этом году случаи незаконной добычи елок не зафиксированы. Дамения заявил, что в Грузии из общего числа ресурса древесины на еловую древесину приходится всего 16%. "В стране и так очень маленький ресурс, и сокращение еловых деревьев незаконным путем вызывает очень плохие экологические результаты для страны. На рост и полное формирование одной елки уходит не 5 или 10 лет, а десятилетия и столетия", – заявил Дамения. По словам эксперта, нельзя не только рубить ель, но даже ломать ее ветки, это может нанести ущерб окружающей среде. Перед Новым годом в Грузии ужесточили контроль за незаконной рубкой елей >>Контроль незаконной рубки, транспортировки и реализации хвойных деревьев и растений ужесточен в связи с приближением новогодних праздников. Дамения пояснил, что если до этого первом случае сумма штрафа достигала тысячи лари, то теперь она выросла до двух тысяч лари (743 доллара). В случае повторного правонарушения сумма достигала двух тысяч, теперь она возросла до 5 тысяч лари (1,8 тысячи долларов). К этому добавляется и сумма ущерба, нанесенного окружающей среде незаконной добычей растений. В том случае, если ущерб превысит 1000 лари, возбуждается уголовное дело. Ветер повалил главную елку в Душети >>Для добычи хвойных деревьев существует несколько путей. Их добыча возможна только в питомниках, в том числе в питомнике Агентства дикой природы министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, на плантациях, приусадебных участках. Также их реализация допускается в случае импорта елок. В таких случаях реализатор должен представить соответствующий документ, подтверждающий законность товара. Если хвойное растение добыто на частном земельном участке или в искусственно разбитом рассаднике, для его транспортировки обязательно нужно иметь справку о его местопроисхождении, которую выдает местная районная администрация. В том случае, если диаметр растения превышает 12 сантиметров, данный документ выдает Национальное лесное агентство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23441/39/234413901_92:0:1425:1000_1920x0_80_0_0_e8f1d26dd9816adf841666c8ca824355.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, национальное лесное агентство, новый год, новогодняя елка
грузия, новости, общество, национальное лесное агентство, новый год, новогодняя елка
В Грузии стали меньше использовать естественные елки на Новый год
21:31 19.12.2023 (обновлено: 22:09 19.12.2023)
В Грузии из общего числа ресурса древесины на еловую древесину приходится всего 16%, заявил замглавы агентства
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Показатель последних лет указывает на то, что в Грузии постепенно снижается число незаконной вырубки елок перед новогодними праздниками, заявил журналистам в пресс-центре "Квира" заместитель главы Национального лесного агентства Давид Дамения.
По его словам, в этом году случаи незаконной добычи елок не зафиксированы.
"Показатель последних лет, связанный с новогодними елками, показывает, что незаконная вырубка деревьев постепенно снижается. Искусственные елки заняли свое место, и в этом направлении есть прогресс. Однако, к сожалению, есть факты, когда вместо искусственных елок используют естественную", – заявил Дамения.
Дамения заявил, что в Грузии из общего числа ресурса древесины на еловую древесину приходится всего 16%.
"В стране и так очень маленький ресурс, и сокращение еловых деревьев незаконным путем вызывает очень плохие экологические результаты для страны. На рост и полное формирование одной елки уходит не 5 или 10 лет, а десятилетия и столетия", – заявил Дамения.
По словам эксперта, нельзя не только рубить ель, но даже ломать ее ветки, это может нанести ущерб окружающей среде.
Контроль незаконной рубки, транспортировки и реализации хвойных деревьев и растений ужесточен в связи с приближением новогодних праздников.
Дамения пояснил, что если до этого первом случае сумма штрафа достигала тысячи лари, то теперь она выросла до двух тысяч лари (743 доллара).
В случае повторного правонарушения сумма достигала двух тысяч, теперь она возросла до 5 тысяч лари (1,8 тысячи долларов).
К этому добавляется и сумма ущерба, нанесенного окружающей среде незаконной добычей растений. В том случае, если ущерб превысит 1000 лари, возбуждается уголовное дело.
Для добычи хвойных деревьев существует несколько путей. Их добыча возможна только в питомниках, в том числе в питомнике Агентства дикой природы министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, на плантациях, приусадебных участках. Также их реализация допускается в случае импорта елок.
В таких случаях реализатор должен представить соответствующий документ, подтверждающий законность товара.
Если хвойное растение добыто на частном земельном участке или в искусственно разбитом рассаднике, для его транспортировки обязательно нужно иметь справку о его местопроисхождении, которую выдает местная районная администрация. В том случае, если диаметр растения превышает 12 сантиметров, данный документ выдает Национальное лесное агентство.