https://sputnik-georgia.ru/20231220/v-gruzii-vyyavili-sluchai-nezakonnoy-vyrubki-elovykh-derevev-285091488.html

В Грузии выявили случаи незаконной вырубки еловых деревьев

В Грузии выявили случаи незаконной вырубки еловых деревьев

Незаконно добытые деревья и ветки опечатаны 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T13:33+0400

2023-12-20T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Грузинские инспекторы выявили факты незаконной вырубки и продажи еловых и сосновых деревьев в двух регионах страны, сообщает пресс-служба Минприроды Грузии.Нарушения зафиксированы в Хелвачаурском районе (Аджарская АР), где гражданин незаконно добыл в лесу ветки соснового дерева рода Пихта, а также в Карельском районе (регион Шида Картли), где гражданин осуществлял незаконную транспортировку 15 единиц еловых деревьев. Незаконно добытые деревья и ветки опечатаны. Ранее в Национальном лесном агентстве заявили, что в Грузии из общего числа ресурса древесины на еловую древесину приходится всего 16%, у страны и так очень маленький ресурс, и сокращение еловых деревьев незаконным путем вызывает очень плохие экологические результаты для страны. Как известно, на рост и полное формирование одной елки уходит не пять или 10 лет, а десятилетия и столетия. По словам специалистов, нельзя не только рубить ель, но даже ломать ее ветки, даже это может нанести ущерб окружающей среде. В Грузии стали меньше использовать естественные елки на Новый год>>Контроль незаконной рубки, транспортировки и реализации хвойных деревьев и растений ужесточен в связи с приближением новогодних праздников. Ужесточены и штрафные санкции. Если до этого в первом случае сумма штрафа достигала тысячи лари, то теперь она выросла до двух тысяч лари (743 доллара). В случае повторного правонарушения сумма достигала двух тысяч, теперь она возросла до 5 тысяч лари (1,8 тысячи долларов). К этому добавляется и сумма ущерба, нанесенного окружающей среде незаконной добычей растений. В том случае, если ущерб превысит 1000 лари, возбуждается уголовное дело. Перед Новым годом в Грузии ужесточили контроль за незаконной рубкой елей >>Для добычи хвойных деревьев существует несколько путей. Их добыча возможна только в питомниках, в том числе в питомнике Агентства дикой природы министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, на плантациях, приусадебных участках. Также их реализация допускается в случае импорта елок. В таких случаях реализатор должен представить соответствующий документ, подтверждающий законность товара. Если хвойное растение добыто на частном земельном участке или в искусственно разбитом рассаднике, для его транспортировки обязательно нужно иметь справку о его местопроисхождении, которую выдает местная районная администрация. В том случае, если диаметр растения превышает 12 сантиметров, данный документ выдает Национальное лесное агентство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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