https://sputnik-georgia.ru/20231221/besplatnoe-lechenie-raka-grudi-dlya-vsekh--meriya-tbilisi-rasshirila-programmu-285108108.html

Бесплатное лечение рака груди для всех – мэрия Тбилиси расширила программу

Бесплатное лечение рака груди для всех – мэрия Тбилиси расширила программу

Лечение рака груди на одного пациента в год мэрии Тбилиси обходится минимум в 8 тысяч лари 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T09:40+0400

2023-12-21T09:40+0400

2023-12-21T09:40+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Необходимые медикаменты для лечения рака груди жителям Тбилиси с января 2024 года полностью профинансирует столичная мэрия вне зависимости от того, есть ли у пациента статус социально незащищенного гражданина или нет, заявил градоначальник Каха Каладзе. Дорогостоящие лечебные медикаменты предоставят совершенно бесплатно всем участникам программы мэрии Тбилиси "Медикаменты лечения рака".Ранее жители Тбилиси, у которых не было статуса социального незащищенного гражданина, получали от городской службы здравоохранения и социального обслуживания только 80% или 50% финансирование. Мэрия Тбилиси позаботится о здоровье жителей в 2024 году – все о программах>>Каладзе заявил, что при ранней стадии рака груди мэрия Тбилиси на одного пациента в год выдает от 21 600 лари до 61 150 лари (более 8-20 тыс. долларов). При метастазной форме заболевания финансирование увеличивается и составляет минимум 40 500 лари (15 тысяч долларов) и максимум до 65 340 лари (около 25 тысяч долларов). Мэрия Тбилиси благодаря этим программам будет поддерживать тех, кто нуждается в подобной помощи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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