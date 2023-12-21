https://sputnik-georgia.ru/20231221/chto-podrazumevaet-soglashenie-o-migratsii-mezhdu-gruziey-i-germaniey--razyasnenie-mvd-285135591.html
Что подразумевает соглашение о миграции между Грузией и Германией – разъяснение МВД
Что подразумевает соглашение о миграции между Грузией и Германией – разъяснение МВД
На основании соглашения будет расширена сфера легального трудоустройства граждан Грузии на рынке труда Германии, заявили в МВД 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T23:06+0400
2023-12-21T23:06+0400
2023-12-21T23:15+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Соглашение "О миграции и мобильности" подразумевает среди прочего в том числе легальное трудоустройство граждан Грузии в Германии, говорится в заявлении МВД Грузии. Главы МВД Грузии и Германии 19 декабря в Тбилиси подписали соглашение "О миграции и мобильности". После этого в СМИ и соцсетях высказали предположение, что этот документ подразумевает массовую депортацию грузин из Германии, а также закрытие возможности легализации трудоустройства грузинских граждан в Германии. По данным ведомства, на основании соглашения будет расширена сфера легального трудоустройства граждан Грузии на рынке труда Германии. "Помимо сезонных рабочих мест, больше возможностей трудоустройства появится в других областях, таких как логистика, транспорт и обслуживание", – отмечается в заявлении. Соглашение также предусматривает улучшение условий труда тех граждан Грузии, которые уже покинули родину и работают в разных странах Евросоюза. Германия заинтересована в профессионалах из Грузии – глава МВД >>Кроме того, в рамках документа планируется углублять сотрудничество между двумя странами за счет укрепления сотрудничества. В частности, планируется максимально популяризировать программы обмена студентами, стажерами и научными работниками. Подписанное соглашение также направлено на укрепление сотрудничества между Грузией и Германией в сфере трудовой миграции и образования, а программы обучения и стажировок будут более интенсивно реализовываться для грузинских студентов и исследователей. Помимо вышеперечисленного, соглашение предусматривает усиление существующих механизмов борьбы с нелегальной миграцией. МВД отмечает, что оной из основных целей соглашения является усиление циркулярной миграции и легальной трудовой миграции из Грузии в Германию с учетом взаимных интересов. На сегодняшний день между Грузией и Германией действует программа легального трудоустройства, согласно которой граждане Грузии могут легально устроиться на сезонную работу в Германии. В 2021 году на работу в Германию отправились 308 граждан, а в 2022 – 1 231. Между тем самым актуальным вопросом является большое количество граждан Грузии, просящих в Германии убежища. В 2022 году убежища в Германии попросили 8 865 граждан Грузии. На сегодняшний день между Грузией и Германией действует соглашение о реадмиссии нелегальных граждан. В период с 1 января по 30 сентября 2023 года из Германии было выдворено 1 486 граждан Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, германия, мвд грузии, миграция, трудовые мигранты
новости, грузия, политика, германия, мвд грузии, миграция, трудовые мигранты
Что подразумевает соглашение о миграции между Грузией и Германией – разъяснение МВД
23:06 21.12.2023 (обновлено: 23:15 21.12.2023)
На основании соглашения будет расширена сфера легального трудоустройства граждан Грузии на рынке труда Германии, заявили в МВД
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Соглашение "О миграции и мобильности" подразумевает среди прочего в том числе легальное трудоустройство граждан Грузии в Германии, говорится в заявлении МВД Грузии.
Главы МВД Грузии и Германии 19 декабря в Тбилиси подписали соглашение "О миграции и мобильности". После этого в СМИ и соцсетях высказали предположение, что этот документ подразумевает массовую депортацию грузин из Германии, а также закрытие возможности легализации трудоустройства грузинских граждан в Германии.
"Соглашение представляет собой основу для сотрудничества между двумя странами с целью дополнительного создания экспертных групп, которые будут разрабатывать дальнейшие планы и стратегии сотрудничества по вышеупомянутым трем направлениям. В рамках упомянутой рабочей группы грузинская сторона будет отстаивать все инициативы, связанные с трудовой миграцией граждан Грузии, которые отвечают интересам граждан Грузии", – говорится в заявлении.
По данным ведомства, на основании соглашения будет расширена сфера легального трудоустройства граждан Грузии на рынке труда Германии.
"Помимо сезонных рабочих мест, больше возможностей трудоустройства появится в других областях, таких как логистика, транспорт и обслуживание", – отмечается в заявлении.
Соглашение также предусматривает улучшение условий труда тех граждан Грузии, которые уже покинули родину и работают в разных странах Евросоюза.
Кроме того, в рамках документа планируется углублять сотрудничество между двумя странами за счет укрепления сотрудничества. В частности, планируется максимально популяризировать программы обмена студентами, стажерами и научными работниками.
Подписанное соглашение также направлено на укрепление сотрудничества между Грузией и Германией в сфере трудовой миграции и образования, а программы обучения и стажировок будут более интенсивно реализовываться для грузинских студентов и исследователей. Помимо вышеперечисленного, соглашение предусматривает усиление существующих механизмов борьбы с нелегальной миграцией.
МВД отмечает, что оной из основных целей соглашения является усиление циркулярной миграции и легальной трудовой миграции из Грузии в Германию с учетом взаимных интересов.
"Принимая во внимание текущую ситуацию на рынке труда Грузии, будет облегчена упорядоченная миграция рабочей силы и квалифицированной рабочей силы", – отмечено в соглашении.
На сегодняшний день между Грузией и Германией действует программа легального трудоустройства, согласно которой граждане Грузии могут легально устроиться на сезонную работу в Германии.
В 2021 году на работу в Германию отправились 308 граждан, а в 2022 – 1 231.
Между тем самым актуальным вопросом является большое количество граждан Грузии, просящих в Германии убежища. В 2022 году убежища в Германии попросили 8 865 граждан Грузии.
На сегодняшний день между Грузией и Германией действует соглашение о реадмиссии нелегальных граждан. В период с 1 января по 30 сентября 2023 года из Германии было выдворено 1 486 граждан Грузии.