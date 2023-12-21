https://sputnik-georgia.ru/20231221/gruziya-provedet-etap-kubka-mira-po-mogulu-na-gornolyzhnom-kurorte-bakuriani-285130109.html

Грузия проведет этап Кубка мира по могулу на горнолыжном курорте Бакуриани

Грузия проведет этап Кубка мира по могулу на горнолыжном курорте Бакуриани

В зимнем сезоне 2024 года этапы Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдут в Гудаури 3-4 февраля, а по ски-кроссу - 10-11 февраля в Бакуриани 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T16:45+0400

2023-12-21T16:45+0400

2023-12-21T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Горнолыжный курорт Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети) 22-23 декабря примет этап Кубка мира по могулу - спуску на горных лыжах по бугристому склону, организованный Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии. В международном соревновании выступят 90 спортсменов из 16 стран мира: США, Канада, Австрия, Франция, Швейцария, Австралия, Швеция, Китай, Казахстан, Япония, Корея, Испания, Италия, Германия, Финляндия, Нидерланды. Соревнования пройдут на двух самых известных в Бакуриани трассах на горе Кохта. Трасса "Кохта -2 " признана FIS самой длинной трассой в мире для этой дисциплины. На подготовку к олимпийскому фестивалю в Бакуриани выделят 100 миллионов лари >>Международная федерация лыжного спорта будет представлена на соревнованиях директором соревнований Андреа Ринальди и техническим делегатом Алексом Спаном. По словам директора Агентства горных трасс Ираклия Бурчуладзе, Грузия приняла чемпионат мира (Бакуриани 2023) по фристайлу, сноуборду и фриски на самом высоком уровне, что позволило ей занять почетное место на карте мира в направлении зимнего туризма. По его словам, успешно проведенный чемпионат привлек внимание FIS к Грузии, поэтому было принято решение включить Грузию, в частности горнолыжные курорты Гудаури и Бакуриани, в ежегодный календарь. "Я впечатлен" - президент Международной федерации лыжного спорта доволен ЧМ в Бакуриани>>В зимнем сезоне 2024 года этапы Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдут в Гудаури 3-4 февраля, а по ски-кроссу - 10-11 февраля в Бакуриани. Грузия стала страной-хозяйкой чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски, который прошел с 16 февраля по 5 марта. В нем приняли участие около 700 спортсменов из 42 стран. Правительство Грузии выделило на проведение престижного первенства 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, бакуриани, международная федерация лыжного спорта, горнолыжный спорт