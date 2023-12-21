https://sputnik-georgia.ru/20231221/gruziya-provedet-etap-kubka-mira-po-mogulu-na-gornolyzhnom-kurorte-bakuriani-285130109.html
Грузия проведет этап Кубка мира по могулу на горнолыжном курорте Бакуриани
Грузия проведет этап Кубка мира по могулу на горнолыжном курорте Бакуриани
В зимнем сезоне 2024 года этапы Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдут в Гудаури 3-4 февраля, а по ски-кроссу - 10-11 февраля в Бакуриани 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T16:45+0400
2023-12-21T16:45+0400
2023-12-21T16:45+0400
спорт
новости
грузия
бакуриани
международная федерация лыжного спорта
горнолыжный спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/15/285129652_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cc5c37aaa81f9b65d3bde8375983096a.jpg
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Горнолыжный курорт Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети) 22-23 декабря примет этап Кубка мира по могулу - спуску на горных лыжах по бугристому склону, организованный Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии. В международном соревновании выступят 90 спортсменов из 16 стран мира: США, Канада, Австрия, Франция, Швейцария, Австралия, Швеция, Китай, Казахстан, Япония, Корея, Испания, Италия, Германия, Финляндия, Нидерланды. Соревнования пройдут на двух самых известных в Бакуриани трассах на горе Кохта. Трасса "Кохта -2 " признана FIS самой длинной трассой в мире для этой дисциплины. На подготовку к олимпийскому фестивалю в Бакуриани выделят 100 миллионов лари >>Международная федерация лыжного спорта будет представлена на соревнованиях директором соревнований Андреа Ринальди и техническим делегатом Алексом Спаном. По словам директора Агентства горных трасс Ираклия Бурчуладзе, Грузия приняла чемпионат мира (Бакуриани 2023) по фристайлу, сноуборду и фриски на самом высоком уровне, что позволило ей занять почетное место на карте мира в направлении зимнего туризма. По его словам, успешно проведенный чемпионат привлек внимание FIS к Грузии, поэтому было принято решение включить Грузию, в частности горнолыжные курорты Гудаури и Бакуриани, в ежегодный календарь. "Я впечатлен" - президент Международной федерации лыжного спорта доволен ЧМ в Бакуриани>>В зимнем сезоне 2024 года этапы Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдут в Гудаури 3-4 февраля, а по ски-кроссу - 10-11 февраля в Бакуриани. Грузия стала страной-хозяйкой чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски, который прошел с 16 февраля по 5 марта. В нем приняли участие около 700 спортсменов из 42 стран. Правительство Грузии выделило на проведение престижного первенства 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
бакуриани
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/15/285129652_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3077444f8301bd5e3125817fa756a88e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, бакуриани, международная федерация лыжного спорта, горнолыжный спорт
спорт, новости, грузия, бакуриани, международная федерация лыжного спорта, горнолыжный спорт
Грузия проведет этап Кубка мира по могулу на горнолыжном курорте Бакуриани
В зимнем сезоне 2024 года этапы Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдут в Гудаури 3-4 февраля, а по ски-кроссу - 10-11 февраля в Бакуриани
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Горнолыжный курорт Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети) 22-23 декабря примет этап Кубка мира по могулу - спуску на горных лыжах по бугристому склону, организованный Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии.
В международном соревновании выступят 90 спортсменов из 16 стран мира: США, Канада, Австрия, Франция, Швейцария, Австралия, Швеция, Китай, Казахстан, Япония, Корея, Испания, Италия, Германия, Финляндия, Нидерланды.
Соревнования пройдут на двух самых известных в Бакуриани трассах на горе Кохта. Трасса "Кохта -2 " признана FIS самой длинной трассой в мире для этой дисциплины.
Международная федерация лыжного спорта будет представлена на соревнованиях директором соревнований Андреа Ринальди и техническим делегатом Алексом Спаном.
"Грузинская сторона проделала большую работу в организационном плане. Были сделаны большие инвестиции. Продвижению зимних видов спорта во многом способствовало проведение чемпионата мира в Бакуриани. Эти инвестиции предназначены для развития спорта, туризма и бизнеса. Все это будет способствовать повышению осведомленности Грузии", - сказал Ринальди.
По словам директора Агентства горных трасс Ираклия Бурчуладзе, Грузия приняла чемпионат мира (Бакуриани 2023) по фристайлу, сноуборду и фриски на самом высоком уровне, что позволило ей занять почетное место на карте мира в направлении зимнего туризма.
По его словам, успешно проведенный чемпионат привлек внимание FIS к Грузии, поэтому было принято решение включить Грузию, в частности горнолыжные курорты Гудаури и Бакуриани, в ежегодный календарь.
В зимнем сезоне 2024 года этапы Кубка мира по сноуборд-кроссу пройдут в Гудаури 3-4 февраля, а по ски-кроссу - 10-11 февраля в Бакуриани.
Грузия стала страной-хозяйкой чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски, который прошел с 16 февраля по 5 марта. В нем приняли участие около 700 спортсменов из 42 стран. Правительство Грузии выделило на проведение престижного первенства 270 миллионов лари (около 100 млн долларов).