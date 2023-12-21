https://sputnik-georgia.ru/20231221/nezakonnaya-vyrubka-lesa-v-gruzii--v-shida-kartli-proshla-spetsoperatsiya-285115801.html

Незаконная вырубка леса в Грузии – в Шида Картли прошла спецоперация

Незаконная вырубка леса в Грузии – в Шида Картли прошла спецоперация

Контроль за незаконной рубкой хвойных деревьев ужесточен в в Грузии в связи с приближением новогодних праздников 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T13:03+0400

2023-12-21T13:03+0400

2023-12-21T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Шестеро человек, подозреваемых в незаконной вырубке леса, задержаны в ходе спецоперации в Горийском районе Грузии, сообщает телекомпания "Мтавари архи". Следствие ведется по статье "Незаконная вырубка леса и кустарников". Преступление наказывается тюремным заключением на срок до трех лет. Спецоперацию прошла на рассвете. Контроль за незаконной рубкой, транспортировкой и реализацией хвойных деревьев и растений ужесточен в в Грузии в связи с приближением новогодних праздников. Перед Новым годом в Грузии ужесточили контроль за незаконной рубкой елей >>Ужесточены и штрафные санкции. Если до этого в первом случае сумма штрафа достигала тысячи лари, то теперь она выросла до двух тысяч лари (743 доллара). В случае повторного правонарушения сумма достигала двух тысяч, теперь она возросла до 5 тысяч лари (1,8 тысячи долларов). К этому добавляется и сумма ущерба, нанесенного окружающей среде незаконной добычей растений. В том случае, если ущерб превысит 1 тысячу лари, возбуждается уголовное дело. Борьба с вырубкой лесов в Грузии В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это. Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах". Такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли. В Грузии стали меньше использовать естественные елки на Новый год>>"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень. Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров). Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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