https://sputnik-georgia.ru/20231221/novye-pravila-kontrolya-za-otmyvaniya-deneg-zakon-vstupil-v-silu-285134942.html

Новые правила контроля за отмыванием денег: закон вступил в силу

Новые правила контроля за отмыванием денег: закон вступил в силу

Правительственная комиссия получила право предоставлять информацию как комитету по санкциям ООН, так и компетентным органам другой юрисдикции 21.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Поправки в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма", согласно которым государство сможет информировать о внесении в санкционный список лиц Комитет санкций ООН и органы другой юрисдикции, вступили в силу. Согласно поправкам, законодательстве термин "обоснованное предположение", который предполагает единство обстоятельств, позволяющее сделать заключение о совершении лицом преступления, изменен на более широкий термин "разумное основание". Под разумным основанием подразумевается единство информации, обстоятельств и/или фактов о конкретном лице, представленное компетентным органом Грузии или другой юрисдикции, которое подтверждает связь лица с финансированием терроризма или распространения оружия массового поражения, несмотря на то, возбуждено ли против него уголовное дело или нет. Грузия действовала предельно осторожно – премьер о соблюдении международных санкций >>Кроме того, правительственная комиссия получила право предоставлять информацию как комитету по санкциям ООН, так и компетентным органам другой юрисдикции, чтобы они провели необходимые изменения в отношении лиц, попавших под санкции. Также в законе по-новому сформулировано понятие имущества. И теперь имуществом считаются не только нематериальные и материальные блага и доход от них, которыми владеет или которые контролирует лицо, но и те материальные и нематериальные блага, которыми он распоряжается. Вице-премьер: власти Грузии сделают все ради мира и стабильности>>Новшество является частью выполнения рекомендации Еврокомиссии по усилению борьбы с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем проведения тщательного расследования и судебного преследования, и при этом получения доверия в отношении судебного преследования и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами. Поправки были разработаны в соответствии с рекомендациями, выраженными в оценке Грузии оценочной миссией межправительственного международного механизма (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Специального комитета экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ)), и, следовательно, в соответствии с международными обязательствами Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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