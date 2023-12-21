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Новые правила контроля за отмыванием денег: закон вступил в силу
Новые правила контроля за отмыванием денег: закон вступил в силу
Правительственная комиссия получила право предоставлять информацию как комитету по санкциям ООН, так и компетентным органам другой юрисдикции 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T22:06+0400
2023-12-21T22:06+0400
2023-12-21T22:24+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Поправки в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма", согласно которым государство сможет информировать о внесении в санкционный список лиц Комитет санкций ООН и органы другой юрисдикции, вступили в силу. Согласно поправкам, законодательстве термин "обоснованное предположение", который предполагает единство обстоятельств, позволяющее сделать заключение о совершении лицом преступления, изменен на более широкий термин "разумное основание". Под разумным основанием подразумевается единство информации, обстоятельств и/или фактов о конкретном лице, представленное компетентным органом Грузии или другой юрисдикции, которое подтверждает связь лица с финансированием терроризма или распространения оружия массового поражения, несмотря на то, возбуждено ли против него уголовное дело или нет. Грузия действовала предельно осторожно – премьер о соблюдении международных санкций >>Кроме того, правительственная комиссия получила право предоставлять информацию как комитету по санкциям ООН, так и компетентным органам другой юрисдикции, чтобы они провели необходимые изменения в отношении лиц, попавших под санкции. Также в законе по-новому сформулировано понятие имущества. И теперь имуществом считаются не только нематериальные и материальные блага и доход от них, которыми владеет или которые контролирует лицо, но и те материальные и нематериальные блага, которыми он распоряжается. Вице-премьер: власти Грузии сделают все ради мира и стабильности>>Новшество является частью выполнения рекомендации Еврокомиссии по усилению борьбы с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем проведения тщательного расследования и судебного преследования, и при этом получения доверия в отношении судебного преследования и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами. Поправки были разработаны в соответствии с рекомендациями, выраженными в оценке Грузии оценочной миссией межправительственного международного механизма (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Специального комитета экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ)), и, следовательно, в соответствии с международными обязательствами Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, еврокомиссия, оон
Новые правила контроля за отмыванием денег: закон вступил в силу
22:06 21.12.2023 (обновлено: 22:24 21.12.2023)
Правительственная комиссия получила право предоставлять информацию как комитету по санкциям ООН, так и компетентным органам другой юрисдикции
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Поправки в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма", согласно которым государство сможет информировать о внесении в санкционный список лиц Комитет санкций ООН и органы другой юрисдикции, вступили в силу.
Согласно поправкам, законодательстве термин "обоснованное предположение", который предполагает единство обстоятельств, позволяющее сделать заключение о совершении лицом преступления, изменен на более широкий термин "разумное основание".
Под разумным основанием подразумевается единство информации, обстоятельств и/или фактов о конкретном лице, представленное компетентным органом Грузии или другой юрисдикции, которое подтверждает связь лица с финансированием терроризма или распространения оружия массового поражения, несмотря на то, возбуждено ли против него уголовное дело или нет.
Кроме того, правительственная комиссия получила право предоставлять информацию как комитету по санкциям ООН, так и компетентным органам другой юрисдикции, чтобы они провели необходимые изменения в отношении лиц, попавших под санкции.
Также в законе по-новому сформулировано понятие имущества. И теперь имуществом считаются не только нематериальные и материальные блага и доход от них, которыми владеет или которые контролирует лицо, но и те материальные и нематериальные блага, которыми он распоряжается.
Новшество является частью выполнения рекомендации Еврокомиссии по усилению борьбы с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем проведения тщательного расследования и судебного преследования, и при этом получения доверия в отношении судебного преследования и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами.
Поправки были разработаны в соответствии с рекомендациями, выраженными в оценке Грузии оценочной миссией межправительственного международного механизма (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Специального комитета экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ)), и, следовательно, в соответствии с международными обязательствами Грузии.