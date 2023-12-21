Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231221/novye-pravila-kontrolya-za-otmyvaniya-deneg-zakon-vstupil-v-silu-285134942.html
Новые правила контроля за отмыванием денег: закон вступил в силу
Новые правила контроля за отмыванием денег: закон вступил в силу
Правительственная комиссия получила право предоставлять информацию как комитету по санкциям ООН, так и компетентным органам другой юрисдикции 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T22:06+0400
2023-12-21T22:24+0400
грузия
новости
политика
еврокомиссия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275614461_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_bee2279d29ac6147146148afae6f7535.jpg
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Поправки в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма", согласно которым государство сможет информировать о внесении в санкционный список лиц Комитет санкций ООН и органы другой юрисдикции, вступили в силу. Согласно поправкам, законодательстве термин "обоснованное предположение", который предполагает единство обстоятельств, позволяющее сделать заключение о совершении лицом преступления, изменен на более широкий термин "разумное основание". Под разумным основанием подразумевается единство информации, обстоятельств и/или фактов о конкретном лице, представленное компетентным органом Грузии или другой юрисдикции, которое подтверждает связь лица с финансированием терроризма или распространения оружия массового поражения, несмотря на то, возбуждено ли против него уголовное дело или нет. Грузия действовала предельно осторожно – премьер о соблюдении международных санкций &gt;&gt;Кроме того, правительственная комиссия получила право предоставлять информацию как комитету по санкциям ООН, так и компетентным органам другой юрисдикции, чтобы они провели необходимые изменения в отношении лиц, попавших под санкции. Также в законе по-новому сформулировано понятие имущества. И теперь имуществом считаются не только нематериальные и материальные блага и доход от них, которыми владеет или которые контролирует лицо, но и те материальные и нематериальные блага, которыми он распоряжается. Вице-премьер: власти Грузии сделают все ради мира и стабильности&gt;&gt;Новшество является частью выполнения рекомендации Еврокомиссии по усилению борьбы с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем проведения тщательного расследования и судебного преследования, и при этом получения доверия в отношении судебного преследования и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами. Поправки были разработаны в соответствии с рекомендациями, выраженными в оценке Грузии оценочной миссией межправительственного международного механизма (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Специального комитета экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ)), и, следовательно, в соответствии с международными обязательствами Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275614461_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8a11f04acce96680aeff241bccec2eca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, еврокомиссия, оон
грузия, новости, политика, еврокомиссия, оон

Новые правила контроля за отмыванием денег: закон вступил в силу

22:06 21.12.2023 (обновлено: 22:24 21.12.2023)
© photo: Sputnik / StringerЗдание парламента Грузии
Здание парламента Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Правительственная комиссия получила право предоставлять информацию как комитету по санкциям ООН, так и компетентным органам другой юрисдикции
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Поправки в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма", согласно которым государство сможет информировать о внесении в санкционный список лиц Комитет санкций ООН и органы другой юрисдикции, вступили в силу.
Согласно поправкам, законодательстве термин "обоснованное предположение", который предполагает единство обстоятельств, позволяющее сделать заключение о совершении лицом преступления, изменен на более широкий термин "разумное основание".
Под разумным основанием подразумевается единство информации, обстоятельств и/или фактов о конкретном лице, представленное компетентным органом Грузии или другой юрисдикции, которое подтверждает связь лица с финансированием терроризма или распространения оружия массового поражения, несмотря на то, возбуждено ли против него уголовное дело или нет.
Грузия действовала предельно осторожно – премьер о соблюдении международных санкций >>
Кроме того, правительственная комиссия получила право предоставлять информацию как комитету по санкциям ООН, так и компетентным органам другой юрисдикции, чтобы они провели необходимые изменения в отношении лиц, попавших под санкции.
Также в законе по-новому сформулировано понятие имущества. И теперь имуществом считаются не только нематериальные и материальные блага и доход от них, которыми владеет или которые контролирует лицо, но и те материальные и нематериальные блага, которыми он распоряжается.
Вице-премьер: власти Грузии сделают все ради мира и стабильности>>
Новшество является частью выполнения рекомендации Еврокомиссии по усилению борьбы с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем проведения тщательного расследования и судебного преследования, и при этом получения доверия в отношении судебного преследования и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами.
Поправки были разработаны в соответствии с рекомендациями, выраженными в оценке Грузии оценочной миссией межправительственного международного механизма (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Специального комитета экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ)), и, следовательно, в соответствии с международными обязательствами Грузии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0