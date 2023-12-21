https://sputnik-georgia.ru/20231221/partiya-bankira-khazaradze-oprovergla-sotrudnichestvo-s-saakashvili-285129290.html

Партия банкира Хазарадзе опровергла сотрудничество с Саакашвили

Партия банкира Хазарадзе опровергла сотрудничество с Саакашвили

Искусственно созданное объединение оппозиционных партий не нужно грузинскому обществу, считают в "Лело" 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T16:22+0400

2023-12-21T16:22+0400

2023-12-21T16:40+0400

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тбилисский городской суд

георгий вашадзе

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Партия основателя TBC банка Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" не участвует ни в каких оппозиционных объединениях, к которым призывает осужденный экс-президент Михаил Саакашвили, заявил один из лидеров "Лело" Ираклий Купрадзе. Саакашвили заявил, что к предстоящим парламентским выборам осенью 2024 года он намерен мобилизировать грузинских эмигрантов и везде отрыть избирательные участки, и сейчас ведется работа в этом направлении. По его словам, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе успешно выполнил задание и встретился с эмигрантами, как и Мамука Хазарадзе. Саакашвили сделал заявления накануне во время онлайн-включения в Тбилисском городском суде.По его словам, такое искусственное объединение вовсе не нужно грузинскому обществу.Идея, которой не суждено сбыться – депутат о новой инициативе Саакашвили>> В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что обе партии ("Лело" и созданная Саакашвили крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение") представляют единый организм, и не удивлены тем, что Хазарадзе выполняет задания экс-президента. Накануне Саакашвили также предложил оппозиции создать комитет политической активности и единства. По словам экс-президента, в комитете должно быть 20-25 человек, в том числе руководство созданной им партии "Единое национальное движение". Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Партия экс-премьера Гахария призывает власти вернуть Саакашвили в тюрьму>>С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Саакашвили предлагает оппозиции сыграть роль полезного идиота – оппозиционер>>В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Парламентские выборы Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. В оппозиции заявляют, что большинство партий не сможет преодолеть 5-процентный проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%. Один из лидеров "Нацдвижения" покинул партию>>Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20 %. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи". У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мамука хазарадзе, единое национальное движение, михаил саакашвили, тбилиси, украина, тбилисский городской суд, георгий вашадзе, парламентские выборы в грузии 2024