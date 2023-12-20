https://sputnik-georgia.ru/20231220/ideya-kotoroy-ne-suzhdeno-sbytsya---deputat-otsenil-novuyu-initsiativu-saakashvili-285096788.html

Идея, которой не суждено сбыться - депутат оценил новую инициативу Саакашвили

Идея, которой не суждено сбыться - депутат оценил новую инициативу Саакашвили

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и сам видит, что ни одна из его идей не воплощается, эта же участь ожидает новую... 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T17:27+0400

2023-12-20T17:27+0400

2023-12-20T17:27+0400

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единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и сам видит, что ни одна из его идей не воплощается, эта же участь ожидает новую инициативу о создании оппозиционного комитета политической активности и единства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия Гиви Миканадзе. Саакашвили предложил оппозиции создать комитет политической активности и единства - "Супер ПАК". По словам экс-президента, в комитете должно быть 20-25 человек, в том числе руководство созданной им партии "Единое национальное движение". Предложение он озвучил во время онлайн включения в ходе процесса по делу о событиях 7 ноября 2007 года в Тбилисском городском суде.Саакашвили не раз призывал оппозицию объединиться в борьбе с правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия" к предстоящим выборам. Один из лидеров "Нацдвижения" покинул партию>>В Грузии в октябре 2024 года должны пройти очередные парламентские выборы, которые станут первыми и уникальными как с точки зрения системы голосования, так и с точки зрения системы выборов. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участков в стране. Партия сможет попасть в парламент, только если наберет не менее 5% голосов избирателей. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Эксперты не верят в "Нацдвижение": что ждет партию после ухода Мелия >>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. План Саакашвили провалился - "Нацдвижение" трещит по швам >>В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. Парламентские выборы и 5-процентный проходной барьер Парламентские выборы пройдут в Грузии в 2024 году. На этот раз депутатов впервые будут выбирать по новой системе: выборы будут полностью пропорциональными и пройдут при помощи электронного голосования на участках. Проходной барьер для партий составит 5%. В оппозиции заявляют, что большинство партий не сможет преодолеть 5-процентный проходной барьер на предстоящих парламентских выборах осенью 2024 года. По мнению крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ряда других партий, нижняя граница избирательного барьера должна составлять 2%. "Грузинская мечта" получит конституционное большинство в будущем парламенте – Каладзе>>Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу лояльного к властям телеканала "Имеди", правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с внушительным отрывом от остальных. На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы проводились сегодня?" 55% опрошенных назвали "Грузинскую мечту", далее идут партии "Единое национальное движение"/"Стратегия Агмашенебели" – 20 %. Третье место разделяют коалиция партий "Гирчи – Больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии" с поддержкой в 4%. Согласно опросу по заказу оппозиционного телеканала "Формула", "Грузинская мечта" набирает 37%, "Единое национальное движение /Стратегия Агмашенебели" – 21%. На третьем месте партия "Для Грузии" с 9%, далее следуют "Лело" – 5%, "Гирчи"/"Дроа" – 4%. Также по 4% набирают партии "Для народа", "Лейбористская партия", "Новый политический центр – Гирчи". У партии "Альт Инфо" – 3%, также 3% у "Силы народа", "Граждане". "Альянс патриотов" набрал 2%, а "Европейская Грузия" – 1%. Также 1% набрали и все остальные партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, сандро гиргвлиани, единое национальное движение, тбилисский городской суд, тбилиси, украина, грузинская мечта - демократическая грузия