https://sputnik-georgia.ru/20231221/skolko-elektroenergii-vyrabotala-edinstvennaya-vetryanaya-stantsiya-v-gruzii-285098004.html

Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии

Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии

Переход на альтернативные источники энергии – важное направление для правительства Грузии 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T09:00+0400

2023-12-21T09:00+0400

2023-12-21T09:00+0400

экономика

грузия

новости

гори

шида картли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24722/48/247224809_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_b75c0c4d18791f231fafe07609bbb286.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Единственная на сегодняшний день ветряная станция в Грузии "Картли" выработала 79,83 млн кВт.ч электроэнергии за 11 месяцев 2023 года, на 0,2% меньше, чем в январе-ноябре 2022 года, сообщается на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). Ветряная станция "Картли" близ города Гори (регион Шида Картли) функционирует с 2016 года, ее мощность – 20 МВт. По информации ESCO, доля "Картли" в общем объеме выработки составила лишь 0,6%. Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире, является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и энергии ветра в энергосистему. Импортозамещение в приоритете – замминистра о потреблении электроэнергии в Грузии>>С ежегодным ростом потребления электроэнергии специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. В связи с этим в стране разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. На первом этапе новая схема поддержит 27 проектов-победителей первого аукциона по строительству гидро- (15 проектов), ветряных (два проекта) и солнечных электростанций (десять проектов). Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. На каком этапе реализация проектов строительства новых ГЭС на западе Грузии >>CFD – является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия. По данным ESCO, в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гори

шида картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, гори, шида картли