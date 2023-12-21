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Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии
Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии
Переход на альтернативные источники энергии – важное направление для правительства Грузии 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T09:00+0400
2023-12-21T09:00+0400
2023-12-21T09:00+0400
экономика
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гори
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Единственная на сегодняшний день ветряная станция в Грузии "Картли" выработала 79,83 млн кВт.ч электроэнергии за 11 месяцев 2023 года, на 0,2% меньше, чем в январе-ноябре 2022 года, сообщается на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). Ветряная станция "Картли" близ города Гори (регион Шида Картли) функционирует с 2016 года, ее мощность – 20 МВт. По информации ESCO, доля "Картли" в общем объеме выработки составила лишь 0,6%. Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире, является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и энергии ветра в энергосистему. Импортозамещение в приоритете – замминистра о потреблении электроэнергии в Грузии>>С ежегодным ростом потребления электроэнергии специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. В связи с этим в стране разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. На первом этапе новая схема поддержит 27 проектов-победителей первого аукциона по строительству гидро- (15 проектов), ветряных (два проекта) и солнечных электростанций (десять проектов). Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. На каком этапе реализация проектов строительства новых ГЭС на западе Грузии >>CFD – является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия. По данным ESCO, в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, гори, шида картли
экономика, грузия, новости, гори, шида картли
Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии
Переход на альтернативные источники энергии – важное направление для правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Единственная на сегодняшний день ветряная станция в Грузии "Картли" выработала 79,83 млн кВт.ч электроэнергии за 11 месяцев 2023 года, на 0,2% меньше, чем в январе-ноябре 2022 года, сообщается на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).
Ветряная станция "Картли" близ города Гори (регион Шида Картли) функционирует с 2016 года, ее мощность – 20 МВт. По информации
ESCO, доля "Картли" в общем объеме выработки составила лишь 0,6%.
Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире, является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и энергии ветра в энергосистему.
С ежегодным ростом потребления электроэнергии специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом.
В связи с этим в стране разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона.
В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд.
На первом этапе новая схема поддержит 27 проектов-победителей первого аукциона по строительству гидро- (15 проектов), ветряных (два проекта) и солнечных электростанций (десять проектов).
Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.
CFD – является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия.
По данным ESCO, в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом.
В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году.
В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.