https://sputnik-georgia.ru/20231113/importozameschenie-v-prioritete--zamministra-o-potreblenii-elektroenergii-v-gruzii-284164387.html

Импортозамещение в приоритете – замминистра о потреблении электроэнергии в Грузии

Импортозамещение в приоритете – замминистра о потреблении электроэнергии в Грузии

На сегодняшний день установленная мощность энергосистемы Грузии составляет 4 596 МВт, заявил замминистра 13.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-13T09:01+0400

2023-11-13T09:01+0400

2023-11-13T09:13+0400

экономика

грузия

новости

ромео микаутадзе

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Наша задача – минимизировать необходимость удовлетворения роста спроса за счет импорта, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе. Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. Микаутадзе принял участие в работе семинара, который был посвящен обязательствам Грузии по Договору о Европейском энергетическом союзе, включая реформы, вызовы и пути их преодоления. В семинаре также приняли участие представители Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения и других сторон, участвующих в энергетическом секторе. В своем выступлении Микаутадзе обратил внимание на текущую ситуацию в энергетическом секторе Грузии. По его словам, на сегодняшний день установленная мощность энергосистемы Грузии составляет 4 596 МВт. Замминистра сделал особый акцент на привлечении инвестиций в отрасль и отметил, что министерство интенсивно работает в этом направлении. В частности, внесены изменения в законодательство, чтобы заинтересовать инвесторов в электроэнергетическом секторе страны. На каком этапе реализация проектов строительства новых ГЭС на западе Грузии >>"Результатом этой политики является то, что с 2012 года введено в эксплуатацию 66 электростанций общей установленной мощностью 1 211 МВт. Их общая годовая выработка составляет около 6 326 ГВтч, а общий объем инвестиций составил около 1,9 миллиарда долларов", – сказал Микутадзе. По его словам, в целях дальнейшего улучшения инвестиционной среды, при поддержке донорских организаций правительство Грузии разработало новую схему поддержки возобновляемых источников энергии, основанную на принципах конкуренции и рынка, целью которой является привлечение инвестиций для использование возобновляемых источников энергии. Схема поддержки возобновляемой энергетики включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. На востоке Грузии построят пять ГЭС >>Кроме того, схема предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. На первом аукционе по выработке электроэнергии из возобновляемых источников энергии, объявленном Минэкономики 10 февраля текущего года, было подано 78 заявок. Интерес инвесторов к аукциону был очень высок, так как вместо заявленных на первом аукционе 300 МВт установленной мощности, было подано 943 МВт (300 МВт распределились следующим образом: 150 МВт на гидроэлектростанции, 70-70 МВт на ветряные и солнечные электростанции и 10 МВт на другие электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии). Новые ГЭС и ветряные станции построят в четырех регионах Грузии >>В аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных. После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций, они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВт∙ч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов. По информации замминистра, правительство планирует объявить второй аукцион в ближайшее время. Энергокабель В своем выступлении Микутадзе также обратил внимание на масштабные инфраструктурные проекты, в том числе проект Черноморского подводного кабеля. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. ЕС хочет проложить интернет-кабель через Черное море в Грузию >>Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Растущий спрос Эксперты полагают, что к 2030 году спрос на электроэнергию вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные >>В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов. Между тем, в текущем году Грузия не только удовлетворяет собственные потребности, но и успешно экспортирует электроэнергию. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), экспорт электроэнергии из Грузии в январе-сентябре 2023 года вырос на 51,2% и составил 1,5 миллиарда киловатт-часов, что является рекордным объемом. По данным ESCO, большая часть экспорта (88,8%) пришлась на Турцию. В соседнюю страну вывезли 1,3 миллиарда киловатт электроэнергии. Роль Грузии в транзите энергоносителей возрастает – глава Комиссии по энергетике >>Также за отчетный период Грузия экспортировала электроэнергию в Азербайджан (86,17 миллиона киловатт-часов), Армению (78,46 миллиона киловатт-часов) и Россию (0,18 миллиона киловатт-часов). В январе-сентябре текущего года в стране выработано 11,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, на 1,9% больше, чем за девять месяцев 2022 года. Потребление за отчетный период сократилось на 7,6% по сравнению с данными за девять месяцев 2022 года и составило 10,3 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, ромео микаутадзе, энергетика грузии