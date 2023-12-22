https://sputnik-georgia.ru/20231222/u-oppozitsii-net-resursov-dlya-revolyutsii--lider-pravyaschey-partii-gruzii-285160009.html

У оппозиции нет ресурсов для революции – лидер правящей партии Грузии

У оппозиции нет ресурсов для революции – лидер правящей партии Грузии

Попытка устроить революцию в Грузии обречена на фиаско, заявил Ираклий Кобахидзе 22.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-22T18:14+0400

2023-12-22T18:14+0400

2023-12-22T18:24+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

общественное движение "сила народа"

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Оппозиция не имеет никаких ресурсов для того, чтобы устроить в стране революцию, заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. О вероятной революции в Грузии за 10 месяцев до парламентских выборов заявила общественная организация "Сила народа". По мнению организации, представители которой входят в парламентское большинство вместе с "Грузинской мечтой", оппозиция попытается устроить революцию под предлогом фальсификации выборов, используя тему начала переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. При этом лидер правящей партии открыто заявил, что оппозция попытается устроить революцию. В "Силе народа" заявили, что крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники рассчитывают на т. н. "глобальную партию войны" и использование вопроса переговоров для вступления Грузии в ЕС."Глобальная партия войны" – это, по утверждению лидеров "Грузинской мечты" и "Силы народа", весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России."Сила народа" утверждает, что раскрыла революционные планы грузинской оппозиции>>Между тем демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии. Многие западные партнеры страны еще за год до выборов заявили, что отправят в Грузию расширенные миссии наблюдателей для оценки предвыборного процесса и самого дня голосования. На данный момент в Грузии идет работа над совершенствованием избирательного законодательства и вводятся новые правила касательно финансирования партий и использования ресурсов. Парламентские выборы в Грузии впервые пройдут по полностью пропорциональной системе, при этом проходной барьер будет относительно высоким – 5% от проголосовавших избирателей. ЦИК Грузии призвала не вводить в заблуждение избирателей за рубежом>>Кроме того, выборы минимум на 90% участках должны пройти по электронной системе – меняется вид бюллетеня и система подсчета. Однако при этом сохранена обязательная маркировка голосующих и запрет на дистанционное голосование. Также законом в определенных случаях предусмотрен и ручной пересчет голосов для определения точности системы подсчета. Предвыборная кампания перед парламентскими выборами официально стартует лишь в августе 2024 года, после официального назначения даты выборов. По последним опросам, шансы попасть в парламент есть лишь у двух-пяти партий. Партия, получившая более половины голосов избирателей, получит право единолично утверждать правительство. Правящая партия "Грузинская мечта" последний раз набирала более 50% голосов в 2017 году. Парламентское большинство она обеспечивала себе за счет мажоритариев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, общественное движение "сила народа", парламентские выборы в грузии 2024