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Спрос на квартиры в Тбилиси: новые данные

Спрос на квартиры в Тбилиси: новые данные

В ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года продажи упали на 6,1 % на первичном рынке, говорится в исследовании 23.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси остается низким – в ноябре 2023 года было продано 3,3 тысячи квартир, что на 0,8% меньше, чем в октябре, и на 14,9% меньше, чем в ноябре 2023 года, говорится исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. Сокращение продаж в ноябре аналитики связали с высоким спросом на квартиры в столице Грузии в предыдущий период. При этом за 11 месяцев 2023 года было продано 36 283 квартиры в столице Грузии, на 7,3% меньше рекордного показателя 2022 года, но на 12% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Ситуация на рынке недвижимости в Батуми – новые данные >>В ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года продажи упали на 6,1 % на первичном рынке (недвижимость, продаваемая строительными компаниями/застройщиками) и сократились на 21,4% на вторичном рынке (продажа недвижимости индивидуальным владельцем). Аналитики связывают снижение продаж на вторичном рынке с окончанием периода покупки жилья с последующей сдачей в аренду, поскольку арендные ставки и доходность снизились.В ноябре продажи выросли только в районах Надзаладеви и Дидубе, а в остальных районах снизились, при этом больше всего число проданной недвижимости сократилось в центральных районах. Стоимость строительства в Грузии снизилась в октябре – новая статистика >>По информации G&T, остальные основные характеристики рынка остались неизменными – наибольшая доля продаж приходится на квартиры средней площади (51-80 м2) и среднего/высокого класса ($801-1800 за кв. м). В ноябре 2023 года объем рынка жилой недвижимости в Тбилиси снизился на 8,1% в годовом исчислении и составил 239,1 млн долларов. Аналитики связали это в основном с ростом цен по сравнению с прошлым годом. А вот за 11 месяцев объем рынка по сравнению с аналогичным показателем 2022 года увеличился на 10,4% и составил 2,7 миллиарда долларов. Кроме того, в ноябре 2023 года арендная плата за недвижимость увеличилась на 6,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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