https://sputnik-georgia.ru/20231224/skolko-detey-iz-gruzii-popali-v-programmu-lecheniya-raka-za-rubezhom-285188946.html

Сколько детей из Грузии попали в программу лечения рака за рубежом

Сколько детей из Грузии попали в программу лечения рака за рубежом

Основной целью является обеспечении в Грузии полноценного лечения детской онкологии, заявила замминистра 24.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-24T17:56+0400

2023-12-24T17:56+0400

2023-12-24T19:01+0400

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Программой лечения за рубежом воспользовались с момента ее запуска 37 детей с диагнозом онкология, заявила первый заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Минздрав оформил соглашения с клиниками в Испании, Турции и Израиле в августе этого года. По решению правительства страны, все расходы на лечение этих детей взяло на себя государство. Согласно заявлению замминистра, основной целью является обеспечении в Грузии полноценного лечения детской онкологии. "Новый компонент, над которым сейчас ведется работа, это люди с симптомами. То есть когда у человека появляются какие-либо характерные симптомы рака, он пойдет к своему семейному врачу и пройдет первичное обследование. Это может быть УЗИ или рентгеноскопия, и появилась подозрительная картина рака, после чего необходимо пройти специфические исследования, морфологические, затем дополнительные дорогостоящие рентгенологические исследования, магнитно-резонансное исследование", – сказал Габуния. Правительство финансирует диагностику и стандартный курс лечения: химиотерапию, лучевую терапию, хирургическое вмешательство, а также протонную терапию, в зависимости от потребности пациента. В Грузии появится детская онкологическая государственная клиника >>Государство покрывает как расходы за проезд и лечение, так и за проживание ребенка и одного родителя. В большинстве случаев один курс лечения обходится в 100 тысяч евро, именно поэтому правительство решило полностью взять на себя все расходы на лечение. Ранее государство оплачивало лишь часть лечения для этих детей. На эти цели правительство выделяло около 10 миллионов лари в год, однако этого было недостаточно. Условия программы Бенефициаром программы может стать гражданин Грузии возрасте до 18 лет с онкологическим диагнозом (с кодом Международной классификации болезней (ICD)). Для участия в программе: Пациенты будут распределяться по клиникам на основании их индивидуальных потребностей, возможностей клиники и выбора семьи пациента. Подробную информацию о программе можно получить по номеру "горячей линии" Минздрава Грузии 15 05.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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