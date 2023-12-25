https://sputnik-georgia.ru/20231225/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-v-blizhayshie-dni--prognoz-sinoptikov-285209410.html
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
До 27 декабря в отдельных регионах Грузии сохранится холодная и снежная погода. 27-28 декабря интенсивность осадков спадет 25.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-25T21:12+0400
2023-12-25T21:12+0400
2023-12-25T20:56+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек— Sputnik. Ветер, снег, туман, дождь – в течение ближайших нескольких дней в Грузии ожидается холодная погода, сообщает Национальное агентство окружающей среды. По информации грузинских синоптиков, до 27 декабря в отдельных регионах Грузии сохранится холодная и снежная погода. 27-28 декабря интенсивность осадков спадет, однако 28 декабря в некоторых местах высокогорья ожидается сильный снегопад, туман и метель. Ожидается сильный ветер западного направления. В Тбилиси, возможно, будут небольшие осадки. 28 декабря временами ожидается сильный ветер северо-западного направления. Температура воздуха днем прогреется до +8…+10 градусов тепла. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) до 29 декабря временами ожидается дождь. 28 декабря ожидается сильный ветер юго-западного направления. Температура воздуха прогреется до +10…+15 градусов тепла. Какая погода ждет жителей Грузии на Новый Год? >>В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) до 29 декабря синоптики прогнозируют временами осадки. Температура воздуха прогреется до +10…+15 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) до 29 декабря временами пойдет снег. Температура воздуха прогреется до +8…+10 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) до 29 декабря временами пойдет снег. 28 декабря ожидается сильный ветер, туман и метель. Температура воздуха прогреется до +2…+4 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) до 29 декабря в некоторых местах ожидаются осадки. 28 декабря ожидается сильный ветер западного направления. Температура воздуха прогреется до + 8…+10 градусов тепла. Снег, ветер, холод и шторм на море – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии >>В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) до 29 декабря в некоторых местах ожидается погода с осадками. 28 декабря ожидается сильный ветер западного направления. Температура воздуха днем прогреется до +8…+10 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) до 29 декабря синоптики прогнозируют осадки. Температура воздуха прогреется до +4…+9 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) до 29 декабря в некоторых местах пойдет снег. 28 декабря ожидается сильный ветер, туман и метель. Температура воздуха упадет до -1…+4 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, батуми, кобулети, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, тбилиси, батуми, кобулети, прогноз погоды в грузии
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
До 27 декабря в отдельных регионах Грузии сохранится холодная и снежная погода. 27-28 декабря интенсивность осадков спадет
ТБИЛИСИ, 25 дек— Sputnik. Ветер, снег, туман, дождь – в течение ближайших нескольких дней в Грузии ожидается холодная погода, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По информации грузинских синоптиков, до 27 декабря в отдельных регионах Грузии сохранится холодная и снежная погода. 27-28 декабря интенсивность осадков спадет, однако 28 декабря в некоторых местах высокогорья ожидается сильный снегопад, туман и метель. Ожидается сильный ветер западного направления.
В Тбилиси, возможно, будут небольшие осадки. 28 декабря временами ожидается сильный ветер северо-западного направления. Температура воздуха днем прогреется до +8…+10 градусов тепла.
В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) до 29 декабря временами ожидается дождь. 28 декабря ожидается сильный ветер юго-западного направления. Температура воздуха прогреется до +10…+15 градусов тепла.
В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) до 29 декабря синоптики прогнозируют временами осадки. Температура воздуха прогреется до +10…+15 градусов тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) до 29 декабря временами пойдет снег. Температура воздуха прогреется до +8…+10 градусов тепла.
В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) до 29 декабря временами пойдет снег. 28 декабря ожидается сильный ветер, туман и метель. Температура воздуха прогреется до +2…+4 градусов тепла.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) до 29 декабря в некоторых местах ожидаются осадки. 28 декабря ожидается сильный ветер западного направления. Температура воздуха прогреется до + 8…+10 градусов тепла.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) до 29 декабря в некоторых местах ожидается погода с осадками. 28 декабря ожидается сильный ветер западного направления. Температура воздуха днем прогреется до +8…+10 градусов тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) до 29 декабря синоптики прогнозируют осадки. Температура воздуха прогреется до +4…+9 градусов тепла.
В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) до 29 декабря в некоторых местах пойдет снег. 28 декабря ожидается сильный ветер, туман и метель. Температура воздуха упадет до -1…+4 градусов тепла.