https://sputnik-georgia.ru/20231225/posledstviya-nepogody-na-zapade-gruzii--naseleniyu-vosstanavlivayut-podachu-elektrichestva-285206468.html

Последствия непогоды на западе Грузии – населению восстанавливают подачу электричества

Последствия непогоды на западе Грузии – населению восстанавливают подачу электричества

Обледенение, вызванное непогодой, привело к повреждению линий электропередачи высокого и низкого напряжения 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T17:32+0400

2023-12-25T17:32+0400

2023-12-25T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Поврежденные в результате непогоды линии электропередачи в нескольких муниципалитетах Западной Грузии в чрезвычайном режиме восстанавливают сотрудники электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia, говорится в заявлении компании. Согласно информации компании, обледенение, вызванное непогодой, привело к повреждению линий электропередачи высокого и низкого напряжения. Особенно сложная ситуация сложилась в Харагаули, куда на помощь прибыли дополнительные бригады компании из Восточной Грузии. Поезда в Грузии остановлены в нескольких местах из-за непогоды >>Ситуация также была сложной в Цаленджиха, однако техническим бригадам компании уже удалось восстановить здесь высоковольтные линии электропередачи. На данный момент работы идут на низком напряжении, где сломанные деревья повредили линии электропередачи, фидеры и другую инфраструктуру. Большинство абонентов Верхней Аджарии получают стабильное электричество. Лишь небольшой части сел Хуло, Хелвачаури и Кеда электроэнергия подается с ограничением. Здесь также ведутся восстановительные работы. Ураган и снегопад в Грузии – работы по ликвидации последствий завершены >>Компания отмечает, что к концу дня электроснабжение будет восстановлено у большинства абонентов во всех муниципалитетах. Согласно прогнозу синоптиков, сложные метеорологические условия, снегопады, туманы, метели, гололедица на дорогах и шторм на море до 6 баллов ожидаются на всей территории Грузии до второй половины 26 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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