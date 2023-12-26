https://sputnik-georgia.ru/20231226/eto-byl-ochen-nasyschennyy-god---posol-gruzii-v-azerbaydzhane-podvel-itogi-285262343.html

Это был очень насыщенный год – посол Грузии в Азербайджане подвел итоги

Это был очень насыщенный год – посол Грузии в Азербайджане подвел итоги

Намечены встречи грузино-армянской межправительственной экономической комиссии, заявил посол 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T23:48+0400

2023-12-26T23:48+0400

2023-12-27T00:10+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Текущий год был очень насыщенным в отношениях между Грузией и Азербайджаном, что подтверждено высокой динамикой визитов на выском уровне, сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, отвечая на вопросы журналистов. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Дипломат отметил важность инициативы премьера Гарибашвили о мирном соседстве. В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. "Исторически Грузия всегда имела возможность для соседних стран собраться и поговорить на актуальные темы, прежде всего о мире. Думаю, эти и другие важные вопросы будут обсуждаться в будущем. В 2024 году запланирован ряд важных встреч как высокопоставленных чиновников, так и отраслевых министров", – заявил Патарадзе. Азербайджан и Грузию объединяет братство – глава парламента >>По словам посла, также намечены встречи межправительственной экономической комиссии, на которых обсудят такие темы, как Средний коридор, перспективы усиления транзитного потенциала, прокладка электрических кабелей. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Министерство иностранных дел 26-28 декабря проводит ежегодное собрание глав дипломатических миссий и консульских учреждений Грузии за рубежом – "Конференция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в Европейский Союз". Основное внимание конференции послов 2023 года уделено решению ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата. Участники еще раз обсудят проделанную властями Грузии работу и планируемые шаги, политические и практические аспекты статуса кандидата, новую роль Грузии в регионе и новые возможности, созданные на пути европейской интеграции. В рамках мероприятия значительное внимание также будет уделено проделанной работе по направлению внешнеполитических приоритетов в 2023 году и планам и задачам на 2024 год. Министры обороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества >>Разговор коснется обстановки безопасности в регионе, роли Грузии в продвижении мира и сотрудничества, мирной политики укрепления суверенитета и восстановления территориальной целостности, двусторонних и многосторонних отношений со стратегическими партнерами и дружественными государствами. В рамках рабочих заседаний также обсуждаются вопросы консульского обслуживания граждан Грузии за рубежом, поддержки грузинской диаспоры со стороны государства и вопросы институционального развития министерства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, азербайджан, зураб патарадзе, баку, тбилиси, грузино-азербайджанские отношения