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https://sputnik-georgia.ru/20231226/eto-byl-ochen-nasyschennyy-god---posol-gruzii-v-azerbaydzhane-podvel-itogi-285262343.html
Это был очень насыщенный год – посол Грузии в Азербайджане подвел итоги
Это был очень насыщенный год – посол Грузии в Азербайджане подвел итоги
Намечены встречи грузино-армянской межправительственной экономической комиссии, заявил посол 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T23:48+0400
2023-12-27T00:10+0400
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грузино-азербайджанские отношения
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Текущий год был очень насыщенным в отношениях между Грузией и Азербайджаном, что подтверждено высокой динамикой визитов на выском уровне, сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, отвечая на вопросы журналистов. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Дипломат отметил важность инициативы премьера Гарибашвили о мирном соседстве. В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. "Исторически Грузия всегда имела возможность для соседних стран собраться и поговорить на актуальные темы, прежде всего о мире. Думаю, эти и другие важные вопросы будут обсуждаться в будущем. В 2024 году запланирован ряд важных встреч как высокопоставленных чиновников, так и отраслевых министров", – заявил Патарадзе. Азербайджан и Грузию объединяет братство – глава парламента &gt;&gt;По словам посла, также намечены встречи межправительственной экономической комиссии, на которых обсудят такие темы, как Средний коридор, перспективы усиления транзитного потенциала, прокладка электрических кабелей. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Министерство иностранных дел 26-28 декабря проводит ежегодное собрание глав дипломатических миссий и консульских учреждений Грузии за рубежом – "Конференция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в Европейский Союз". Основное внимание конференции послов 2023 года уделено решению ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата. Участники еще раз обсудят проделанную властями Грузии работу и планируемые шаги, политические и практические аспекты статуса кандидата, новую роль Грузии в регионе и новые возможности, созданные на пути европейской интеграции. В рамках мероприятия значительное внимание также будет уделено проделанной работе по направлению внешнеполитических приоритетов в 2023 году и планам и задачам на 2024 год. Министры обороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества &gt;&gt;Разговор коснется обстановки безопасности в регионе, роли Грузии в продвижении мира и сотрудничества, мирной политики укрепления суверенитета и восстановления территориальной целостности, двусторонних и многосторонних отношений со стратегическими партнерами и дружественными государствами. В рамках рабочих заседаний также обсуждаются вопросы консульского обслуживания граждан Грузии за рубежом, поддержки грузинской диаспоры со стороны государства и вопросы институционального развития министерства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, азербайджан, зураб патарадзе, баку, тбилиси, грузино-азербайджанские отношения
грузия, политика, новости, азербайджан, зураб патарадзе, баку, тбилиси, грузино-азербайджанские отношения

Это был очень насыщенный год – посол Грузии в Азербайджане подвел итоги

23:48 26.12.2023 (обновлено: 00:10 27.12.2023)
© FB / Zurab PataradzeГлава правительства Аджарии Зураб Патарадзе
Глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2023
© FB / Zurab Pataradze
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Намечены встречи грузино-армянской межправительственной экономической комиссии, заявил посол
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Текущий год был очень насыщенным в отношениях между Грузией и Азербайджаном, что подтверждено высокой динамикой визитов на выском уровне, сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, отвечая на вопросы журналистов.
Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.

"Что касается двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, то это действительно был очень насыщенный год. Хотел бы подчеркнуть динамику визитов на высоком уровне, в том числе визитов президента Азербайджана, премьер-министра Грузии, визита спикера парламента Грузии в декабре, визитов исполнительной, законодательной и судебной власти", – сказал Патарадзе.

Дипломат отметил важность инициативы премьера Гарибашвили о мирном соседстве.
В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
"Исторически Грузия всегда имела возможность для соседних стран собраться и поговорить на актуальные темы, прежде всего о мире. Думаю, эти и другие важные вопросы будут обсуждаться в будущем. В 2024 году запланирован ряд важных встреч как высокопоставленных чиновников, так и отраслевых министров", – заявил Патарадзе.
Азербайджан и Грузию объединяет братство – глава парламента >>
По словам посла, также намечены встречи межправительственной экономической комиссии, на которых обсудят такие темы, как Средний коридор, перспективы усиления транзитного потенциала, прокладка электрических кабелей.
Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.

"Все мы станем свидетелями важных встреч в городе Баку и в разных регионах", – сказал Патарадзе.

Министерство иностранных дел 26-28 декабря проводит ежегодное собрание глав дипломатических миссий и консульских учреждений Грузии за рубежом – "Конференция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в Европейский Союз".
Основное внимание конференции послов 2023 года уделено решению ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата. Участники еще раз обсудят проделанную властями Грузии работу и планируемые шаги, политические и практические аспекты статуса кандидата, новую роль Грузии в регионе и новые возможности, созданные на пути европейской интеграции.
В рамках мероприятия значительное внимание также будет уделено проделанной работе по направлению внешнеполитических приоритетов в 2023 году и планам и задачам на 2024 год.
Министры обороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества >>
Разговор коснется обстановки безопасности в регионе, роли Грузии в продвижении мира и сотрудничества, мирной политики укрепления суверенитета и восстановления территориальной целостности, двусторонних и многосторонних отношений со стратегическими партнерами и дружественными государствами.
В рамках рабочих заседаний также обсуждаются вопросы консульского обслуживания граждан Грузии за рубежом, поддержки грузинской диаспоры со стороны государства и вопросы институционального развития министерства.
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