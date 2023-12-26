https://sputnik-georgia.ru/20231226/eto-byl-ochen-nasyschennyy-god---posol-gruzii-v-azerbaydzhane-podvel-itogi-285262343.html
Это был очень насыщенный год – посол Грузии в Азербайджане подвел итоги
Это был очень насыщенный год – посол Грузии в Азербайджане подвел итоги
Намечены встречи грузино-армянской межправительственной экономической комиссии, заявил посол 26.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-26T23:48+0400
2023-12-26T23:48+0400
2023-12-27T00:10+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Текущий год был очень насыщенным в отношениях между Грузией и Азербайджаном, что подтверждено высокой динамикой визитов на выском уровне, сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, отвечая на вопросы журналистов. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Дипломат отметил важность инициативы премьера Гарибашвили о мирном соседстве. В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. "Исторически Грузия всегда имела возможность для соседних стран собраться и поговорить на актуальные темы, прежде всего о мире. Думаю, эти и другие важные вопросы будут обсуждаться в будущем. В 2024 году запланирован ряд важных встреч как высокопоставленных чиновников, так и отраслевых министров", – заявил Патарадзе. Азербайджан и Грузию объединяет братство – глава парламента >>По словам посла, также намечены встречи межправительственной экономической комиссии, на которых обсудят такие темы, как Средний коридор, перспективы усиления транзитного потенциала, прокладка электрических кабелей. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Министерство иностранных дел 26-28 декабря проводит ежегодное собрание глав дипломатических миссий и консульских учреждений Грузии за рубежом – "Конференция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в Европейский Союз". Основное внимание конференции послов 2023 года уделено решению ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата. Участники еще раз обсудят проделанную властями Грузии работу и планируемые шаги, политические и практические аспекты статуса кандидата, новую роль Грузии в регионе и новые возможности, созданные на пути европейской интеграции. В рамках мероприятия значительное внимание также будет уделено проделанной работе по направлению внешнеполитических приоритетов в 2023 году и планам и задачам на 2024 год. Министры обороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества >>Разговор коснется обстановки безопасности в регионе, роли Грузии в продвижении мира и сотрудничества, мирной политики укрепления суверенитета и восстановления территориальной целостности, двусторонних и многосторонних отношений со стратегическими партнерами и дружественными государствами. В рамках рабочих заседаний также обсуждаются вопросы консульского обслуживания граждан Грузии за рубежом, поддержки грузинской диаспоры со стороны государства и вопросы институционального развития министерства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, азербайджан, зураб патарадзе, баку, тбилиси, грузино-азербайджанские отношения
грузия, политика, новости, азербайджан, зураб патарадзе, баку, тбилиси, грузино-азербайджанские отношения
Это был очень насыщенный год – посол Грузии в Азербайджане подвел итоги
23:48 26.12.2023 (обновлено: 00:10 27.12.2023)
Намечены встречи грузино-армянской межправительственной экономической комиссии, заявил посол
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Текущий год был очень насыщенным в отношениях между Грузией и Азербайджаном, что подтверждено высокой динамикой визитов на выском уровне, сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, отвечая на вопросы журналистов.
Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
"Что касается двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, то это действительно был очень насыщенный год. Хотел бы подчеркнуть динамику визитов на высоком уровне, в том числе визитов президента Азербайджана, премьер-министра Грузии, визита спикера парламента Грузии в декабре, визитов исполнительной, законодательной и судебной власти", – сказал Патарадзе.
Дипломат отметил важность инициативы премьера Гарибашвили о мирном соседстве.
В конце 2021 года Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси.
"Исторически Грузия всегда имела возможность для соседних стран собраться и поговорить на актуальные темы, прежде всего о мире. Думаю, эти и другие важные вопросы будут обсуждаться в будущем. В 2024 году запланирован ряд важных встреч как высокопоставленных чиновников, так и отраслевых министров", – заявил Патарадзе.
По словам посла, также намечены встречи межправительственной экономической комиссии, на которых обсудят такие темы, как Средний коридор, перспективы усиления транзитного потенциала, прокладка электрических кабелей.
Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
"Все мы станем свидетелями важных встреч в городе Баку и в разных регионах", – сказал Патарадзе.
Министерство иностранных дел 26-28 декабря проводит ежегодное собрание глав дипломатических миссий и консульских учреждений Грузии за рубежом – "Конференция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в Европейский Союз".
Основное внимание конференции послов 2023 года уделено решению ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата. Участники еще раз обсудят проделанную властями Грузии работу и планируемые шаги, политические и практические аспекты статуса кандидата, новую роль Грузии в регионе и новые возможности, созданные на пути европейской интеграции.
В рамках мероприятия значительное внимание также будет уделено проделанной работе по направлению внешнеполитических приоритетов в 2023 году и планам и задачам на 2024 год.
Разговор коснется обстановки безопасности в регионе, роли Грузии в продвижении мира и сотрудничества, мирной политики укрепления суверенитета и восстановления территориальной целостности, двусторонних и многосторонних отношений со стратегическими партнерами и дружественными государствами.
В рамках рабочих заседаний также обсуждаются вопросы консульского обслуживания граждан Грузии за рубежом, поддержки грузинской диаспоры со стороны государства и вопросы институционального развития министерства.