https://sputnik-georgia.ru/20231225/novye-solnechnuyu-i-dve-vetryanye-elektrostantsii-budut-postroeny-v-gruzii-285211338.html

Новая солнечная и две ветряные электростанции будут построены в Грузии

Новая солнечная и две ветряные электростанции будут построены в Грузии

Самый дорогой проект – ветряная станция в Имерети, необходимые инвестиции в которую составляют 130 миллионов долларов 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T23:17+0400

2023-12-25T23:17+0400

2023-12-25T23:31+0400

экономика

грузия

новости

имерети

ветряная электростанция

солнечная электростанция

энергетика грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23105/26/231052696_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_022d4b0866ef090049758c396432f461.jpg

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Две ветряные и одна солнечная электростанция общей стоимостью в более 160 миллионов долларов построят в регионах Имерети и Шида Картли, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии. На данном этапе проводятся предусмотренные законодательством процедуры технико-экономического изучения и исследований всех трех проектов. Самый дорогой проект – ветряная станция в Имерети, необходимые инвестиции в которую составляют 130 миллионов долларов. Ее ориентировочная установленная мощность составит 103,5 мегаватт, а выработка достигнет 362 млн кВтч. Новые ГЭС и ветряные станции построят в четырех регионах Грузии >>Вторую ветряную электростанцию планируется построить в регионе Шида Картли в муниципалитете Карели. Ее установленная мощность составляет 43,4 МВт, выработка – 148 миллионов кВтч, а сумма инвестиций – 25,25 миллиона долларов. Кроме того, 4,797 миллиона ​​долларов будут инвестированы в строительство солнечной электростанции мощностью 7,8 МВт в муниципалитете Терджола в Имерети. Предположительная выработка новой станции составит 10,295 млн кВтч. Развитие энергетики Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. На пути к энергонезависимости – в Грузии будут содействовать развитию малых ГЭС >>В первом аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных. После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВтч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. Почему Грузии важно развивать возобновляемые источники энергии >>CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

имерети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, имерети, ветряная электростанция, солнечная электростанция, энергетика грузии