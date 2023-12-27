https://sputnik-georgia.ru/20231227/totalnogo-prizyva-ne-budet-no-i-otkosit-ne-udastsya---ministr-oborony-gruzii-285262695.html

Тотального призыва не будет, но и откосить не удастся - министр обороны Грузии

Тотального призыва не будет, но и откосить не удастся - министр обороны Грузии

Через год служить в армии в Грузии придется и студентам, и даже священникам 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T00:12+0400

2023-12-27T00:12+0400

2023-12-27T00:12+0400

грузия

новости

джуаншер бурчуладзе

призыв в армию

силы обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Власти Грузии устранили лазейки в законе, чтобы больше не удавалось откосить от армии, но речь о тотальном призыве не идет, сказал министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в эфире телеканала "Имеди".Благодаря поправкам в Кодекс обороны, с 2025 года служить придется и студентам, и даже священникам. То есть, вскоре созданная оппозиционной партией "Гирчи" в 2017 году организация "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода" станет бесполезной. До сих пор она помогла тысячам граждан призывного возраста откосить от армии. Он подчеркнул, что благодаря новшествам Грузия получит хорошо натренированный резерв."Не хочу, чтобы общество пугалось и думало, что это будет тотальный призыв после того, как мы закрыли все пространства, которыми злоупотребляли и недобросовестно пользовались конкретные группы. В результате мы получим хорошо натренированный резерв, что является нашей конечной целью", - сказал Бурчуладзе.Президент Грузии подписала обновленный Кодекс обороны: когда новшества вступят в силу>>По его словам, благодаря законодательным изменениям удастся добиться сохранения обороноспособности страны. "Наш сегодняшний план - призыв 4-5 тысяч военнообязанных служащих в год, что в конечном счете будет направлено на осуществление цели - создание в стране хорошо подготовленного резерва", - сказал Бурчуладзе. Согласно поправкам в Кодекс обороны, священники всех конфессий будут проходить альтернативную службу, а студенты смогут сами выбирать подходящий для них вариант службы – раз в год в течение месяца или усиленный курс для получения офицерского звания без отрыва от учебы.Пока что срок срочной службы в армии составляет один год и он не предполагает отпусков.С 2025 года срочникам будут полагаться выходные дни и отпуск, а также за призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, а также дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.Получить отсрочку от армии можно будет один раз и обойдется она в 5 тысяч лари (около 2 тысяч долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, джуаншер бурчуладзе, призыв в армию, силы обороны грузии