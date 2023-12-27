https://sputnik-georgia.ru/20231227/vlasti-gruzii-prizvali-zapretit-odnorazovye-elektronnye-sigarety-285285358.html
Власти Грузии призвали запретить одноразовые электронные сигареты
Власти Грузии призвали запретить одноразовые электронные сигареты
Более 60-65% табачной продукции, которая размещается в торговых объектах в Грузии на видных местах, приходится на электронные сигареты 27.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-27T21:09+0400
2023-12-27T21:09+0400
2023-12-27T21:20+0400
грузия
новости
общество
всемирная организация здравоохранения
закон "о контроле табака"
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Центр мониторинга и имплементации Рамочной конвенции контроля табака в Грузии призвал власти запретить продажу одноразовых электронных сигарет и усилить контроль за исполнением закона. В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещениях (помимо дома), рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Позже было запрещено размещение табака и табачных изделий в магазинах на видных местах. Более 60-65% табачной продукции, которая размещается в торговых объектах в Грузии на видных местах, приходится на новую продукцию, в частности, электронные сигареты. Аналогичная ситуация и в плане рекламы (70%), говорится в отчете Центра, составленного при сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и на основе результатов мониторинга за 2023 год.Новая табачная продукция в магазинах лежит рядом с товарами, привлекающими внимание детей и подростков, сладостями и детскими товарами. Примечательно, что безникотиновые электронные сигареты превратились в некие врата для другой продукции. На видном месте сначала лежат именно они, а за ними – электронные сигареты с никотином, вейпы, нагреваемый табак и другие, сказано в отчете под названием "Незаконный маркетинг табачной продукции среди детей и молодежи".В Грузии продолжают нарушать закон "О контроле табака" – данные мониторинга>>В связи с этим Центр подготовил рекомендации для властей Грузии. Помимо запрета продажи одноразовых электронных сигарет, Центр призывает власти запретить продажу электронных сигарет со специфическими ароматами, к примеру, с ароматом ментола, ванили, яблока, шоколада и других. Центр также считает необходимым запрет продажи любой табачной продукции рожденным после 2015 года даже после их совершеннолетия, то есть с 2033 года. Центр отметил важность присоединения Грузии к международному договору – Протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, а также важность продолжения и усиления постоянного мониторинга за исполнение антитабачного законодательства. Вопреки протестам: парламент Грузии решил отложить появление новых пачек сигарет в Грузии >>Среди рекомендаций также периодическое проведение семинаров для врачей, которые будут сфокусированы на вреде новых табачных продуктов и на внедрении новых методов лечения. Центр также заявил о важности роста доступности услуг по оказанию помощи в прекращении курения. Кроме того, Центр выступил за внедрение специального налога или компенсации для табачной индустрии, чтобы хотя бы частично возместить ущерб и обеспечить финансирование мероприятий общественного здоровья. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, закон "о контроле табака"
грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, закон "о контроле табака"
Власти Грузии призвали запретить одноразовые электронные сигареты
21:09 27.12.2023 (обновлено: 21:20 27.12.2023)
Более 60-65% табачной продукции, которая размещается в торговых объектах в Грузии на видных местах, приходится на электронные сигареты
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Центр мониторинга и имплементации Рамочной конвенции контроля табака в Грузии призвал власти запретить продажу одноразовых электронных сигарет и усилить контроль за исполнением закона.
В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещениях (помимо дома), рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Позже было запрещено размещение табака и табачных изделий в магазинах на видных местах.
Более 60-65% табачной продукции, которая размещается в торговых объектах в Грузии на видных местах, приходится на новую продукцию, в частности, электронные сигареты. Аналогичная ситуация и в плане рекламы (70%), говорится в отчете Центра, составленного при сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и на основе результатов мониторинга за 2023 год.
Новая табачная продукция в магазинах лежит рядом с товарами, привлекающими внимание детей и подростков, сладостями и детскими товарами.
Примечательно, что безникотиновые электронные сигареты превратились в некие врата для другой продукции. На видном месте сначала лежат именно они, а за ними – электронные сигареты с никотином, вейпы, нагреваемый табак и другие, сказано в отчете под названием "Незаконный маркетинг табачной продукции среди детей и молодежи".
В связи с этим Центр подготовил рекомендации для властей Грузии. Помимо запрета продажи одноразовых электронных сигарет, Центр призывает власти запретить продажу электронных сигарет со специфическими ароматами, к примеру, с ароматом ментола, ванили, яблока, шоколада и других.
Центр также считает необходимым запрет продажи любой табачной продукции рожденным после 2015 года даже после их совершеннолетия, то есть с 2033 года.
Центр отметил важность присоединения Грузии к международному договору – Протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, а также важность продолжения и усиления постоянного мониторинга за исполнение антитабачного законодательства.
Среди рекомендаций также периодическое проведение семинаров для врачей, которые будут сфокусированы на вреде новых табачных продуктов и на внедрении новых методов лечения.
Центр также заявил о важности роста доступности услуг по оказанию помощи в прекращении курения.
Кроме того, Центр выступил за внедрение специального налога или компенсации для табачной индустрии, чтобы хотя бы частично возместить ущерб и обеспечить финансирование мероприятий общественного здоровья.