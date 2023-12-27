https://sputnik-georgia.ru/20231227/vlasti-gruzii-prizvali-zapretit-odnorazovye-elektronnye-sigarety-285285358.html

Власти Грузии призвали запретить одноразовые электронные сигареты

Власти Грузии призвали запретить одноразовые электронные сигареты

Более 60-65% табачной продукции, которая размещается в торговых объектах в Грузии на видных местах, приходится на электронные сигареты 27.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-27T21:09+0400

2023-12-27T21:09+0400

2023-12-27T21:20+0400

грузия

новости

общество

всемирная организация здравоохранения

закон "о контроле табака"

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Центр мониторинга и имплементации Рамочной конвенции контроля табака в Грузии призвал власти запретить продажу одноразовых электронных сигарет и усилить контроль за исполнением закона. В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещениях (помимо дома), рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Позже было запрещено размещение табака и табачных изделий в магазинах на видных местах. Более 60-65% табачной продукции, которая размещается в торговых объектах в Грузии на видных местах, приходится на новую продукцию, в частности, электронные сигареты. Аналогичная ситуация и в плане рекламы (70%), говорится в отчете Центра, составленного при сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и на основе результатов мониторинга за 2023 год.Новая табачная продукция в магазинах лежит рядом с товарами, привлекающими внимание детей и подростков, сладостями и детскими товарами. Примечательно, что безникотиновые электронные сигареты превратились в некие врата для другой продукции. На видном месте сначала лежат именно они, а за ними – электронные сигареты с никотином, вейпы, нагреваемый табак и другие, сказано в отчете под названием "Незаконный маркетинг табачной продукции среди детей и молодежи".В Грузии продолжают нарушать закон "О контроле табака" – данные мониторинга>>В связи с этим Центр подготовил рекомендации для властей Грузии. Помимо запрета продажи одноразовых электронных сигарет, Центр призывает власти запретить продажу электронных сигарет со специфическими ароматами, к примеру, с ароматом ментола, ванили, яблока, шоколада и других. Центр также считает необходимым запрет продажи любой табачной продукции рожденным после 2015 года даже после их совершеннолетия, то есть с 2033 года. Центр отметил важность присоединения Грузии к международному договору – Протоколу о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями, а также важность продолжения и усиления постоянного мониторинга за исполнение антитабачного законодательства. Вопреки протестам: парламент Грузии решил отложить появление новых пачек сигарет в Грузии >>Среди рекомендаций также периодическое проведение семинаров для врачей, которые будут сфокусированы на вреде новых табачных продуктов и на внедрении новых методов лечения. Центр также заявил о важности роста доступности услуг по оказанию помощи в прекращении курения. Кроме того, Центр выступил за внедрение специального налога или компенсации для табачной индустрии, чтобы хотя бы частично возместить ущерб и обеспечить финансирование мероприятий общественного здоровья. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, закон "о контроле табака"