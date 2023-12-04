https://sputnik-georgia.ru/20231204/v-gruzii-prodolzhayut-narushat-zakon-o-kontrole-tabaka--dannye-monitoringa-284681954.html
В Грузии продолжают нарушать закон "О контроле табака" – данные мониторинга
В Грузии продолжают нарушать закон "О контроле табака" – данные мониторинга
Нарушения фиксируются в магазинах, в некоторых из которых до сих пор открыто продаются табачные изделия, говорится в отчете 04.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-04T10:02+0400
2023-12-04T10:02+0400
2023-12-04T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. НПО "Альянс контроля табака", в результате ежемесячного мониторинга в рамках государственной программы укрепления здоровья, выявила дополнительные нарушения закона "О контроле табака", которые касаются как курения в закрытых общественных местах, так и запрещенной рекламы. В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Нарушения фиксируются в магазинах, в некоторых из которых до сих пор открыто продаются табачные изделия. В основном это электронные сигареты и табак, которые зачастую размещаются вместе с конфетами, детскими и другими товарами на прилавке, обычно возле кассового аппарата. Информация о фактах указанного правонарушения направляется в Службу доходов для реагирования. Вопреки протестам: парламент Грузии решил отложить появление новых пачек сигарет в Грузии >>В "Альянсе контроля табака" утверждают, что части граждан до сих пор непонятно, относятся ли подземные переходы к категории закрытых помещений, где, как и в других закрытых местах массового сбора, запрещено курение любых табачных изделий и кальяна. По их данным, на так называемой "золотой бирже", расположенной на первом этаже одного из зданий в Тбилиси, продавцы и реализаторы курили сигареты, на что отреагировала патрульная полиция. Кроме того, что в связи с приближением зимнего сезона часть заведений прибегла к определенным уловкам, таким как раздвижные крыши. При этом конструкция работает по назначению только в том случае, если кто-то заметит факт курения или вызовет патрульную полицию, отмечают в альянсе. В "Альянсе контроля табака" напомнили гражданам о существовании горячей линии "112" и специальном приложении, куда можно сообщать о нарушениях законодательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, нпо "альянс контроля табака", антитабачная политика, антитабачное законодательство
грузия, новости, общество, нпо "альянс контроля табака", антитабачная политика, антитабачное законодательство
В Грузии продолжают нарушать закон "О контроле табака" – данные мониторинга
Нарушения фиксируются в магазинах, в некоторых из которых до сих пор открыто продаются табачные изделия, говорится в отчете
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. НПО "Альянс контроля табака", в результате ежемесячного мониторинга в рамках государственной программы укрепления здоровья, выявила дополнительные нарушения закона "О контроле табака", которые касаются как курения в закрытых общественных местах, так и запрещенной рекламы.
В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних.
Нарушения фиксируются в магазинах, в некоторых из которых до сих пор открыто продаются табачные изделия. В основном это электронные сигареты и табак, которые зачастую размещаются вместе с конфетами, детскими и другими товарами на прилавке, обычно возле кассового аппарата. Информация о фактах указанного правонарушения направляется в Службу доходов для реагирования.
В "Альянсе контроля табака" утверждают, что части граждан до сих пор непонятно, относятся ли подземные переходы к категории закрытых помещений, где, как и в других закрытых местах массового сбора, запрещено курение любых табачных изделий и кальяна.
По их данным, на так называемой "золотой бирже", расположенной на первом этаже одного из зданий в Тбилиси, продавцы и реализаторы курили сигареты, на что отреагировала патрульная полиция.
"Если граждане не будут закрывать глаза на факты подобных нарушений, общество полностью осознает, что регулирование курения распространяется на все закрытые части общественного пространства", – говорится в сообщении НПО.
Кроме того, что в связи с приближением зимнего сезона часть заведений прибегла к определенным уловкам, таким как раздвижные крыши. При этом конструкция работает по назначению только в том случае, если кто-то заметит факт курения или вызовет патрульную полицию, отмечают в альянсе.
В "Альянсе контроля табака" напомнили гражданам о существовании горячей линии "112" и специальном приложении, куда можно сообщать о нарушениях законодательства.