https://sputnik-georgia.ru/20231204/v-gruzii-prodolzhayut-narushat-zakon-o-kontrole-tabaka--dannye-monitoringa-284681954.html

В Грузии продолжают нарушать закон "О контроле табака" – данные мониторинга

В Грузии продолжают нарушать закон "О контроле табака" – данные мониторинга

Нарушения фиксируются в магазинах, в некоторых из которых до сих пор открыто продаются табачные изделия, говорится в отчете 04.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-04T10:02+0400

2023-12-04T10:02+0400

2023-12-04T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. НПО "Альянс контроля табака", в результате ежемесячного мониторинга в рамках государственной программы укрепления здоровья, выявила дополнительные нарушения закона "О контроле табака", которые касаются как курения в закрытых общественных местах, так и запрещенной рекламы. В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Нарушения фиксируются в магазинах, в некоторых из которых до сих пор открыто продаются табачные изделия. В основном это электронные сигареты и табак, которые зачастую размещаются вместе с конфетами, детскими и другими товарами на прилавке, обычно возле кассового аппарата. Информация о фактах указанного правонарушения направляется в Службу доходов для реагирования. Вопреки протестам: парламент Грузии решил отложить появление новых пачек сигарет в Грузии >>В "Альянсе контроля табака" утверждают, что части граждан до сих пор непонятно, относятся ли подземные переходы к категории закрытых помещений, где, как и в других закрытых местах массового сбора, запрещено курение любых табачных изделий и кальяна. По их данным, на так называемой "золотой бирже", расположенной на первом этаже одного из зданий в Тбилиси, продавцы и реализаторы курили сигареты, на что отреагировала патрульная полиция. Кроме того, что в связи с приближением зимнего сезона часть заведений прибегла к определенным уловкам, таким как раздвижные крыши. При этом конструкция работает по назначению только в том случае, если кто-то заметит факт курения или вызовет патрульную полицию, отмечают в альянсе. В "Альянсе контроля табака" напомнили гражданам о существовании горячей линии "112" и специальном приложении, куда можно сообщать о нарушениях законодательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, нпо "альянс контроля табака", антитабачная политика, антитабачное законодательство