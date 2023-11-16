https://sputnik-georgia.ru/20231116/vopreki-protestam-parlament-gruzii-reshil-otlozhit-poyavlenie-novykh-pachek-sigaret-v-gruzii-284250484.html

Вопреки протестам: парламент Грузии решил отложить появление новых пачек сигарет в Грузии

Вопреки протестам: парламент Грузии решил отложить появление новых пачек сигарет в Грузии

В Грузии вводится новый стандарт для пачек сигарет 16.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-16T09:20+0400

2023-11-16T09:20+0400

2023-11-16T09:20+0400

грузия

новости

общество

закон "о контроле табака"

нпо "альянс контроля табака"

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в закон "О контроле табака", согласно которым реализовать табачную продукцию в упаковках старого образца можно будет до 1 апреля 2025 года, а не до 31 июля 2024 года, как предполагалось ранее. Новые нормы, регулирующие продажу или размещение стандартизированной упаковки табачных изделий в Грузии, вступят в силу 31 июля 2024 года. Однако продавать пачки старого образца можно будет до 1 апреля 2025 года. Против проекта активно выступала неправительственная организация "Альянс контроля табака", по мнению которой для введения аналогичного регулирования достаточно одного-трех месяцев. Согласно закону Грузии "О контроле табака", на пачке сигарет, помимо медицинского предупреждения, обязательно размещение предупреждающей надписи о вреде курения, которая должна занимать 65% упаковки. День отказа от курения 2023: как бросить курить, полезные советы>>Согласно новым стандартам, сигареты на прилавках будут продаваться в пачках, на которых будет название бренда, адрес и телефон производителя, а также страна производства. При этом название бренда не должно превышать шрифт 14, а данные производителя – шрифт 10. Все название должно помещаться на одной строке и должно быть расположено только в двух местах на пачке. Также на пачке будет указание количества сигарет и характеристика "с фильтром" или "без фильтра" на государственном языке. Все пачки будут картонными или бумажными, темного цвета, ровными, без декоративных элементов, фольга внутри пачек будет серебристого цвета, без знаков и не может быть использована как контейнер для сигарет. Сами пачки будут не ниже 64 миллиметров высотой, 40 миллиметров шириной и глубиной не менее 10 миллиметров. В каждой пачке должно быть 20 сигарет. Сигареты же будут полностью белыми, без всяческих знаков. При этом на сигаретах больше не будет никаких логотипов, кроме предупреждения о вреде курения. В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, закон "о контроле табака", нпо "альянс контроля табака"