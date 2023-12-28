https://sputnik-georgia.ru/20231228/bolee-130-chelovek-seli-v-tyurmu-v-gruzii-za-narkotorgovlyu--dannye-za-devyat-mesyatsev-285292568.html

Более 130 человек сели в тюрьму в Грузии за наркоторговлю – данные за девять месяцев

Более 130 человек сели в тюрьму в Грузии за наркоторговлю – данные за девять месяцев

Серьезной проблемой, по данным прокуратуры, остается торговля наркотиками через коммуникационные средства 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T10:50+0400

2023-12-28T10:50+0400

2023-12-28T10:50+0400

грузия

происшествия

новости

прокуратура

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260181200_59:54:1280:741_1920x0_80_0_0_f2476d7bec160f23b314a41f2cdb481c.jpg

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Уголовное преследование по факту торговли наркотиками в январе-октябре 2023 года началось в отношении 155 человек, а обвинительный приговор был вынесен в отношении 136, заявил первый заместитель генерального прокурора Грузии Бакур Абуладзе.С 1 января по 1 октября по факту ввоза в Грузию наркотиков уголовное преследование началось в отношении 52 человек. Серьезным вызовом, по словам Абуладзе, остается торговля наркотиками через коммуникационные средства. "За девять месяцев 2023 года уголовное преследование было осуществлено в отношении 45 лиц, участвующих в торговле через коммуникационные средства, большинство из которых – иностранные граждане", – сказал Абуладзе.Борьба с наркотиками в Грузии – задержаны более 100 человек, в том числе иностранцы>>Он особо отметил факт изъятия значительного количества наркотиков, подготовленных к реализации, и закладок. "В легализации незаконных доходов в процессе реализации наркотиков уличена действующая в Грузии организованная преступная группа, которая посредством закладок осуществляла реализацию нескольких видов наркотиков", – заявил Абуладзе. О жесткой борьбе с наркотиками постоянно говорит и МВД Грузии. В среду стало известно, что за последнее время в разных регионах страны и в Тбилиси за наркопреступления были задержаны 112 человек. Среди них 13 граждан США, Турции, Украины, Индии, Ирана, России, Иордании, Египта и Эритреи. Улов полиции в Грузии: 84 кг героина, 2,5 кг кокаина и многое другое>>Из общего числа задержанных 66 человек обвиняются в наркоторговле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, прокуратура, наркотики