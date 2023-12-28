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Более 130 человек сели в тюрьму в Грузии за наркоторговлю – данные за девять месяцев
Более 130 человек сели в тюрьму в Грузии за наркоторговлю – данные за девять месяцев
Серьезной проблемой, по данным прокуратуры, остается торговля наркотиками через коммуникационные средства 28.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-28T10:50+0400
2023-12-28T10:50+0400
2023-12-28T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Уголовное преследование по факту торговли наркотиками в январе-октябре 2023 года началось в отношении 155 человек, а обвинительный приговор был вынесен в отношении 136, заявил первый заместитель генерального прокурора Грузии Бакур Абуладзе.С 1 января по 1 октября по факту ввоза в Грузию наркотиков уголовное преследование началось в отношении 52 человек. Серьезным вызовом, по словам Абуладзе, остается торговля наркотиками через коммуникационные средства. "За девять месяцев 2023 года уголовное преследование было осуществлено в отношении 45 лиц, участвующих в торговле через коммуникационные средства, большинство из которых – иностранные граждане", – сказал Абуладзе.Борьба с наркотиками в Грузии – задержаны более 100 человек, в том числе иностранцы>>Он особо отметил факт изъятия значительного количества наркотиков, подготовленных к реализации, и закладок. "В легализации незаконных доходов в процессе реализации наркотиков уличена действующая в Грузии организованная преступная группа, которая посредством закладок осуществляла реализацию нескольких видов наркотиков", – заявил Абуладзе. О жесткой борьбе с наркотиками постоянно говорит и МВД Грузии. В среду стало известно, что за последнее время в разных регионах страны и в Тбилиси за наркопреступления были задержаны 112 человек. Среди них 13 граждан США, Турции, Украины, Индии, Ирана, России, Иордании, Египта и Эритреи. Улов полиции в Грузии: 84 кг героина, 2,5 кг кокаина и многое другое>>Из общего числа задержанных 66 человек обвиняются в наркоторговле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, прокуратура, наркотики
грузия, происшествия, новости, прокуратура, наркотики
Более 130 человек сели в тюрьму в Грузии за наркоторговлю – данные за девять месяцев
Серьезной проблемой, по данным прокуратуры, остается торговля наркотиками через коммуникационные средства
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Уголовное преследование по факту торговли наркотиками в январе-октябре 2023 года началось в отношении 155 человек, а обвинительный приговор был вынесен в отношении 136, заявил первый заместитель генерального прокурора Грузии Бакур Абуладзе.
"Уголовная политика особенно строгая в отношении наркореализаторов", – заявил Абуладзе, представляя отчет о работе прокуратуры за девять месяцев.
С 1 января по 1 октября по факту ввоза в Грузию наркотиков уголовное преследование началось в отношении 52 человек.
Серьезным вызовом, по словам Абуладзе, остается торговля наркотиками через коммуникационные средства.
"За девять месяцев 2023 года уголовное преследование было осуществлено в отношении 45 лиц, участвующих в торговле через коммуникационные средства, большинство из которых – иностранные граждане", – сказал Абуладзе.
Он особо отметил факт изъятия значительного количества наркотиков, подготовленных к реализации, и закладок.
"В легализации незаконных доходов в процессе реализации наркотиков уличена действующая в Грузии организованная преступная группа, которая посредством закладок осуществляла реализацию нескольких видов наркотиков", – заявил Абуладзе.
О жесткой борьбе с наркотиками постоянно говорит и МВД Грузии. В среду стало известно, что за последнее время в разных регионах страны и в Тбилиси за наркопреступления были задержаны 112 человек. Среди них 13 граждан США, Турции, Украины, Индии, Ирана, России, Иордании, Египта и Эритреи.
Из общего числа задержанных 66 человек обвиняются в наркоторговле.