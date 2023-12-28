https://sputnik-georgia.ru/20231228/nezavisimo-ili-v-koalitsii-kak-partiya-eks-premera-gruzii-budet-uchastvovat-v-vyborakh-285305066.html

Независимо или в коалиции? Как партия экс-премьера Грузии будет участвовать в выборах

Независимо или в коалиции? Как партия экс-премьера Грузии будет участвовать в выборах

Представители "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным... 28.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-28T15:13+0400

2023-12-28T15:13+0400

2023-12-28T15:13+0400

политика

грузия

новости

мамука хазарадзе

ника мелия

каха каладзе

георгий гахария

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" не планирует объединяться с какой-либо политической партией и примет участие в предстоящих парламентских выборах 2024 года как независимая сила, заявил депутат от партии "За Грузию" Михаил Даушвили. Ранее председатель оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе заявил о намерении стратегического партнерства с экс-лидером крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия, который уже объявил об уходе из ЕНД и о намерении создать свою политическую силу. Несколькими днями ранее Хазарадзе назвал свою партию "Лело" реальной альтернативой "Грузинской мечте" и "Нацдвижению" на выборах осенью 2024 года. "Наша цель – сделать все, чтобы перевести "Грузинскую мечту" в оппозицию", – отметил Даушвили. "Их дело – сотрудничать, кто им мешает? Посмотрим, какого результата они смогут достичь", – добавил оппозиционер. Ранее генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе касательно предстоящего стратегического партнерства Мелия и Хазарадзе заявил, что эти политики всегда были под одним крылом – "Нацдвижения".Экс-лидер "Нацдвижения" и "Лело" станут стратегическими партнерами? >> Представители "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". "Я могу сказать одно: они не проводят интересы этой страны, у них другие интересы... Соответственно, общество все очень хорошо понимает и каждому укажет на соответствующее место на выборах 2024 года", – заявил Каладзе. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. У них один хозяин – Каладзе о партнерстве экс-лидера "Нацдвижения" с "Лело" >>Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования. Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, ника мелия, каха каладзе, георгий гахария, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024