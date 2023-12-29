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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика
В ноябре по сравнению с октябрем цены на промышленную продукцию выросли на 0,6% 29.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-29T09:01+0400
2023-12-29T09:01+0400
экономика
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промышленность
цены
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в ноябре 2023 года понизился на 0,2% по сравнению с ноябрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло снижение цен в перерабатывающей промышленности на 0,4%, в том числе цены на продовольствие – на 0,6%, а в горнодобывающей цены выросли на 6,1%.В ноябре по сравнению с октябрем цены на промышленную продукцию выросли на 0,6%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в ноябре на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Как изменились цены в Грузии – новая статистика &gt;&gt;При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 5,5%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 2,3%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в ноябре снизился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 6,2%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 5%, в том числе цены на химическую продукцию снизились на 11,7%.Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия &gt;&gt;Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 4,2%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 3,2%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в октябре 2023 года составил 0,8% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год снизились на 1,2%. В октябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2023 года уровень инфляции составил 0,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, промышленность, цены, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, промышленность, цены, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

09:01 29.12.2023
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAПервое предприятие по переработке грецких орехов
Первое предприятие по переработке грецких орехов - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2023
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
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В ноябре по сравнению с октябрем цены на промышленную продукцию выросли на 0,6%
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в ноябре 2023 года понизился на 0,2% по сравнению с ноябрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
На формирование индекса в основном повлияло снижение цен в перерабатывающей промышленности на 0,4%, в том числе цены на продовольствие – на 0,6%, а в горнодобывающей цены выросли на 6,1%.
В ноябре по сравнению с октябрем цены на промышленную продукцию выросли на 0,6%, сообщает "Сакстат".

Местное производство

Цены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в ноябре на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Как изменились цены в Грузии – новая статистика >>
При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 5,5%, в перерабатывающей промышленности цены повысились на 2,3%.

Экспорт и импорт

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в ноябре снизился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 6,2%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 5%, в том числе цены на химическую продукцию снизились на 11,7%.
Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>
Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период снизились на 4,2%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 3,2%.

Потребительские цены

Уровень годовой инфляции в Грузии в октябре 2023 года составил 0,8% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год снизились на 1,2%. В октябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2023 года уровень инфляции составил 0,6%.
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