https://sputnik-georgia.ru/20231230/pravitelstvo-gruzii-zhdut-izmeneniya-ivanishvili-vernulsya-v-politiku-285344255.html

Правительство Грузии ждут изменения? Иванишвили вернулся в политику

Правительство Грузии ждут изменения? Иванишвили вернулся в политику

В субботу "Грузинская мечта" избрала своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем 30.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-30T16:04+0400

2023-12-30T16:04+0400

2023-12-30T16:31+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Изменений в правительстве Грузии или в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не планируется, заявил вернувшийся в политику экс-премьер, основатель партии Бидзина Иванишвили. В субботу, 30 декабря, съезд "Грузинской мечты" избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. По его словам, Ираклий Гарибашвили останется премьер-министром Грузии. "Я не буду кандидатом в премьер-министры. Премьер-министр не сменится", – сказал Иванишвили. Сдерживание "Мечты" от соблазнов – Иванишвили назвал причину возвращения в политику>>Причиной своего возвращения в политику основатель "Грузинской мечты" назвал "защиту чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов". Иванишвили сказал, что в условиях "отсутствия оппозиции" есть соблазн придумать противостояние внутри команды и растут риски коррупции. В связи с этим он намерен быть главным советником в партии и выполнять миссию в качестве центра тяжести. О беспрецедентно высоком рейтинге "Грузинской мечты" после 2012 года на днях заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. По его словам, рейтинг вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза."Коктейли Молотова", безвиз с Россией и многое другое – Грузия в 2023 году>>Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел.Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Европейская Грузия", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и другие прозападные оппозиционные партии все эти годы утверждали, что Иванишвили – это олигарх и что в стране неформальное правление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение