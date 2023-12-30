https://sputnik-georgia.ru/20231230/sderzhivanie-mechty-ot-soblaznov---ivanishvili-nazval-prichinu-vozvrascheniya-v-politiku-285343062.html

Сдерживание "Мечты" от соблазнов – Иванишвили назвал причину возвращения в политику

Сдерживание "Мечты" от соблазнов – Иванишвили назвал причину возвращения в политику

О беспрецедентно высоком рейтинге "Грузинской мечты" после 2012 года на днях заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе 30.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-30T15:10+0400

2023-12-30T15:10+0400

2023-12-30T16:32+0400

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михаил саакашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Рейтинг правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" настолько вырос, а оппоненты настолько слабы, что она нуждается в новом центре тяжести, чтобы не поддаться на соблазн чрезмерной власти, заявил вернувшийся в политику экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили. В субботу, 30 декабря, съезд "Грузинской мечты" избрал своего основателя, 67-летнего Бидзину Иванишвили почетным председателем, что ознаменовало возвращение миллиардера в грузинскую политику спустя три года после ухода. По его словам, "Грузинская мечта" нуждается в новом центре тяжести."Я считаю, что сегодня выполнение мною роли этого центра тяжести будет своевременным и необходимым", – сказал Иванишвили. По его словам, на сегодняшний день в Грузии нет оппозиции, которая могла бы стать реальным рычагом контроля власти. "Отсутствие оппозиции может вскружить голову и расслабить правящую партию. Кроме того, когда некому противостоять снаружи, появляется соблазн придумать противостояние внутри команды. Также в условиях отсутствия контроля оппозиции растут коррупционные риски, что необходимо срочно перестраховать", – заявил Иванишвили. Возвращение Иванишвили в политику спустя три года - первый комментарий миллиардера>>Он отметил, что будет главным советником партии и не собирается исполнять полномочий председателя. С подобной инициативой, по словам Иванишвили, он сам обратился к правящей команде "Грузинской мечты". При этом он добавил, что возвращение в политику было неприятным для него решением."Я думаю, мой жизненный опыт и советы нужны команде, чтобы привести страну к окончательной победе", – заявил основатель "Грузинской мечты". Иванишвили отметил, что победу он видит в восстановлении территориальной целостности Грузии, к 2030 году ее вступлении в Евросоюз и в попадании в список стран с высоким доходом.О беспрецедентно высоком рейтинге "Грузинской мечты" после 2012 года на днях заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. По его словам, рейтинг вырос после того, как 14 декабря Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Этому предшествовали многомесячные утверждения оппонентов властей, что "Грузинская мечта" отвернулась от Запада и только делает вид, что выполняет условия Евросоюза. "Коктейли Молотова", безвиз с Россией и многое другое – Грузия в 2023 году>>Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и возглавил "Грузинскую мечту", чтобы спасти ее от прогнозируемого развала, а в январе 2021 года вновь ушел. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Европейская Грузия", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и другие прозападные оппозиционные партии все эти годы утверждали, что Иванишвили – это олигарх и что в стране неформальное правление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение