https://sputnik-georgia.ru/20231230/vozvraschenie-ivanishvili-v-politiku-spustya-tri-goda---pervyy-kommentariy-milliardera-285342331.html

Возвращение Иванишвили в политику спустя три года – первый комментарий миллиардера

Возвращение Иванишвили в политику спустя три года – первый комментарий миллиардера

Иванишвили возвращается в политику, как он сказал, "по своей же инициативе" 30.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-30T14:11+0400

2023-12-30T14:11+0400

2023-12-30T15:46+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Экс-премьер Грузии, 67-летний Бидзина Иванишвили объявил о возвращении в политику в статусе почетного председателя основанной им партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая с 2012 года находится во врасти.Иванишвили несколько раз уходил из политики. В конце 2013 года он отказался от поста премьер-министра Грузии, который занимал год после смены власти Михаила Саакашвили. В мае 2018 годе Иванишвили вернулся в политику и занял пост председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а в январе 2021 года вновь ушел. Каждый раз часть оппозиции настаивала, что Иванишвили уходил, чтобы управлять страной из-за кулис. Введение в "Грузинской мечте" должности почетного председателя является главным событием съезда партии, который проходит в Тбилиси в субботу, сказал председатель политической организации Ираклий Кобахидзе. "При всеобщей поддержке членов партии эту должность займет основатель партии и создатель демократического перелома 2012 года Бидзина Иванишвили", – заявил Кобахидзе со сцены.Самые читаемые темы на сайте Sputnik Грузия в 2023 году>>Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Европейская Грузия", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и другие прозападные оппозиционные партии все эти годы утверждали, что Иванишвили – это олигарх, что в стране неформальное правление.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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