https://sputnik-georgia.ru/20231231/antimonopolnaya-sluzhba-gruzii-provedet-rassledovanie-rosta-tsen-na-lekarstva-285367137.html

Антимонопольная служба Грузии проведет расследование роста цен на лекарства

Антимонопольная служба Грузии проведет расследование роста цен на лекарства

Четыре фармацевтические компании Грузии в середине декабря были оштрафованы на более чем 52,7 миллиона лари за нарушение закона "О конкуренции" 31.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-31T19:15+0400

2023-12-31T19:15+0400

2023-12-31T19:17+0400

грузия

новости

общество

ираклий леквинадзе

агентство конкуренции грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1c/250186426_0:93:1763:1085_1920x0_80_0_0_4885f8d8b74984ac387e51c38a685a46.jpg

ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Национальное агентство конкуренции в январе 2024 года может начать новое расследование о значительном повышении цен на нереферентные медикаменты на основании информации, опубликованной Минздравом, заявил глава агентства Ираклий Леквинадзе. Четыре фармацевтические компании Грузии в середине декабря были оштрафованы на более чем 52,7 миллиона лари (более 19,6 миллиона долларов) за нарушение закона "О конкуренции". По его словам, по результатам одного из последних расследований, сеть аптек GPC и Pharmadepo были оштрафованы на 20,3 млн лари, PSP – на 17 млн лари, "Аверси" – на 14,4 млн лари. Агентство конкуренции установило, что в 2021-2023 годах (включая август) компании Aversi, PSP, "Гефа", в которую входят GPC и Pharmadepot, и Mermisi сговорились и установили одинаковые цены на онкологические медикаменты, финансируемые в рамках госпрограммы. Крупнейшие фармкомпании Грузии оштрафовали почти на 53 млн лари>>Между тем компании Aversi, PSP и Mermisi планируют обжаловать решение Агентства конкуренции в суде. Сообщение об этом распространила Ассоциация фармацевтических компаний Грузии. В заявлении отмечено, что эти компании не согласны с решением агентства конкуренции. "Мы надеемся, что в условиях справедливого суда все компании смогут доказать свою правоту. Мы еще раз заявляем нашему населению, что все компании, трудоустроенные в фармсекторе, работают в рамках закона и максимально стараются обеспечить безопасным фармацевтическим продуктом высокого качества по максимально доступной цене", – отмечено в заявлении. Самые тяжелые пациенты оставались без лекарств – министр о скандале с ценами в Грузии >>В середине декабря Минздрав Грузии в очередной раз обвинил ряд грузинских фармкомпаний в искусственном завышении цен на медикаменты и ограничении крупными компаниями возможности для здоровой конкуренции на рынке, после чего обратился к Агентству конкуренции с просьбой изучить данный вопрос.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, ираклий леквинадзе, агентство конкуренции грузии