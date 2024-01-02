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Число жертв землетрясений в Японии выросло до 48
Число жертв землетрясений в Японии выросло до 48
Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений 02.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-02T12:59+0400
2024-01-02T12:59+0400
2024-01-02T12:59+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 48 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо Цусин.Наибольшее число погибших зафиксировано в городах Судзу и Вадзима – здесь в результате землетрясений скончались 20 и 19 человек соответственно.Ранее сообщалось о 30 погибших. Число пострадавших исчисляется десятками.Мощные землетрясения в Японии: в посольстве Грузии работает горячая линия >>Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии в более 32 тыс. домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Спустя почти сутки движение скоростных поездов было восстановлено по всем направлениям.По последним данным, погибли не менее 30 человек. Число пострадавших исчисляется десятками. Также люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Лишь в городе Вадзива известно о 14 случаях обрушений, где могли быть люди. Кроме этого, в городе частично или полностью выгорело более 200 домов.Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, происшествия, япония, землетрясение
новости, в мире, происшествия, япония, землетрясение
Число жертв землетрясений в Японии выросло до 48
Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik.
Число жертв серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 48 человек, сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство Киодо Цусин.
Наибольшее число погибших зафиксировано в городах Судзу и Вадзима – здесь в результате землетрясений скончались 20 и 19 человек соответственно.
Ранее сообщалось о 30 погибших. Число пострадавших исчисляется десятками.
Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии в более 32 тыс. домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Спустя почти сутки движение скоростных поездов было восстановлено по всем направлениям.
По последним данным, погибли не менее 30 человек. Число пострадавших исчисляется десятками. Также люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Лишь в городе Вадзива известно о 14 случаях обрушений, где могли быть люди. Кроме этого, в городе частично или полностью выгорело более 200 домов.
Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда началась вестись подобная статистика.