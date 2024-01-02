https://sputnik-georgia.ru/20240102/gruziya-potratit-16-millionov-lari-na-prodvizhenie-svoego-vina-v-2024-godu-285406839.html

Грузия потратит 16 миллионов лари на продвижение своего вина в 2024 году

Грузия потратит 16 миллионов лари на продвижение своего вина в 2024 году

В 2023 году Агентство разработало новую программа, которая способствует продвижению вина только на местном рынке 02.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-02T20:14+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Национальное агентство вина потратит на маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина 16 миллионов лари в 2024 году. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. В 2023 году Агентство разработало новую программа, которая способствует продвижению вина только на местном рынке. Как пояснил Мехузла, речь идет о софинансировании маркетинговых затрат внутри страны. "Мы будем активны и на местном рынке, хотя инструмент, с помощью которого мы будем работать на местном рынке, меняется. Мы разработали государственную программу, в рамках которой мы возместим определенную часть расходов тем организаторам, которые проведут фестиваль, выставку, дегустацию и так далее", – отметил он. Экспорт грузинского вина вырос в четыре раза за последние 11 лет – премьер >>По его словам, маркетинговая деятельность на целевых рынках включает участие в традиционных выставках в Дюссельдорфе, а также в Париже, Нью-Йорке, Корее и Японии. Агентство выбрало стратегические рынки, на которых оно будет продвигать грузинское вино через подрядчиков. Стратегические рынки включают США, Великобританию, Германию, страны Балтии, Польшу, Южную Корею и Японию. Продвижение грузинского вина Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари в 2023 году. Грузинское вино из квеври становится все популярнее в мире – магистр вина >>В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Кроме того, по данным 11 месяцев 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 58,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 157,6 миллинов долларов, что на 5,1% больше аналогичных данных 2022 года. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, грузинское вино, вино и виноделие грузии