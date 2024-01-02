https://sputnik-georgia.ru/20240102/na-doroge-v-vysokogornuyu-svaneti-vveli-ogranicheniya-dlya-transporta-285390053.html
На дороге в высокогорную Сванети ввели ограничения для транспорта
На дороге в высокогорную Сванети ввели ограничения для транспорта
Движение для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное 02.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-02T11:44+0400
2024-01-02T11:44+0400
2024-01-02T11:52+0400
грузия
новости
общество
сванети
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23478/40/234784028_0:208:4000:2458_1920x0_80_0_0_96614b3bbcd83eb2a45b55d610766bfa.jpg
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Ограничения для транспорта действуют на участках дороги, ведущей в высокогорную Сванети, из-за снега и гололеда, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. В частности, на 70-185 км участка (Хаиши-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 мест. На 138-185 км участка (Местия-Ушгули) разрешено движение легковых автомобилей с применением противоскользящих цепей. В Грузии начали штрафовать за отсутствие зимних шин на горных дорогах >>Движение для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное. На 1-70 км участка (Зугдиди-Хаиши) движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23478/40/234784028_224:0:3776:2664_1920x0_80_0_0_c977882ea25daa0dd0b55322e68db118.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, сванети, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, сванети, департамент автомобильных дорог
На дороге в высокогорную Сванети ввели ограничения для транспорта
11:44 02.01.2024 (обновлено: 11:52 02.01.2024)
Движение для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Ограничения для транспорта действуют на участках дороги, ведущей в высокогорную Сванети, из-за снега и гололеда, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В частности, на 70-185 км участка (Хаиши-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 мест.
На 138-185 км участка (Местия-Ушгули) разрешено движение легковых автомобилей с применением противоскользящих цепей.
Движение для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное.
На 1-70 км участка (Зугдиди-Хаиши) движение свободно.