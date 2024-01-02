https://sputnik-georgia.ru/20240102/na-doroge-v-vysokogornuyu-svaneti-vveli-ogranicheniya-dlya-transporta-285390053.html

На дороге в высокогорную Сванети ввели ограничения для транспорта

На дороге в высокогорную Сванети ввели ограничения для транспорта

Движение для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное 02.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-02T11:44+0400

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грузия

новости

общество

сванети

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Ограничения для транспорта действуют на участках дороги, ведущей в высокогорную Сванети, из-за снега и гололеда, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. В частности, на 70-185 км участка (Хаиши-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 мест. На 138-185 км участка (Местия-Ушгули) разрешено движение легковых автомобилей с применением противоскользящих цепей. В Грузии начали штрафовать за отсутствие зимних шин на горных дорогах >>Движение для автомобилей с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами) свободное. На 1-70 км участка (Зугдиди-Хаиши) движение свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сванети

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грузия, новости, общество, сванети, департамент автомобильных дорог