https://sputnik-georgia.ru/20240103/destruktivnoe-obraschenie-razgnevannogo-politika---deputat-o-slovakh-prezidenta-gruzii-285424553.html

Деструктивное обращение разгневанного политика – депутат о словах президента Грузии

Деструктивное обращение разгневанного политика – депутат о словах президента Грузии

Новогоднее обращение Саломе Зурабишили вызвало критику в правящей партии 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T22:34+0400

2024-01-03T22:34+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Новогодние послания президента Грузии Саломе Зурабишвили были полны деструктивных фраз и восклицаний, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский, комментируя ежегодное новогоднее обращение главы государства. Зурабишвили записала свое обращение в двух местах: в президентском дворце Орбелиани в Тбилиси и на мосту через реку Ингури, связывающем Самегрело и Абхазию. Президент заявила, что не забывает о трагедиях 2023 года в Шови и Гурия, а мартовские акции протеста в Тбилиси привела в качестве примера единства. Она поздравила граждан с получением статуса страны-кандидата в ЕС и выразила надежду, что в 2024 году станет понятно, что "борьба мнений не означает борьбу друг с другом" Представители "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".Лидер "Грузинской мечты" раскрыл планы президента Грузии к выборам>>По словам Вольского, Зурабишвили выступила в новогоднем обращении не как президент, а как один из разгневанных политических лидеров. Как отметил вице-спикер, власти Грузии делают многое для того, чтобы облегчить жизнь проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе (Южная Осетия) людей, в то время как президент Зурабишвили, стоя на мосту через реку Ингури, связывающем Абхазию и Самегрело, назвала его "наиболее потухшим местом" в стране. Кроме того, по словам Вольского, после послания президента создалось впечатление, что трагедии в Шови и Гурия, когда в результате схода оползня погибли более 30 человек, затронули только ее и тех людей, которые участвовали в мартовских акциях протеста против т. н. закона об "иноагентах" на проспекте Руставели в Тбилиси. С 7 по 9 марта 2023 года в Тбилиси на проспекте Руставели проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 полицейских. В ответ на насилие полиция применяла водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. Президент Грузии представляет радикальное крыло оппозиции – Каладзе>>Что касается схода оползня, то вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября 2023 года в селах Ланчхутского и Озургетского районов Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, в том числе двое подростков. Месяцем ранее сход оползня на горном курорте Шови в Раче унес жизни 32 человек.Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , тбилиси, шови, грузинская мечта - демократическая грузия, георгий вольский