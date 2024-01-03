https://sputnik-georgia.ru/20240103/perspektiva-est-garantiy-net--prognozy-politologov-o-shansakh-gruzii-na-vstuplenie-v-es-285379913.html

Перспектива есть, гарантий нет – прогнозы политологов о шансах Грузии на вступление в ЕС

Перспектива есть, гарантий нет – прогнозы политологов о шансах Грузии на вступление в ЕС

Присвоение Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз является важным событием, но впереди еще долгий путь, не существует никаких гарантий... 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T14:20+0400

2024-01-03T14:20+0400

2024-01-03T14:20+0400

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Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС. По словам политолога, статус даст стране определенные экономические дивиденды. Но у этого процесса есть и обратная сторона, поскольку, по мнению Капанадзе, у страны будет гораздо больше ответственности перед ЕС, перед всеми странами объединения для того, чтобы перейти на рельсы европейской жизни и чтобы в стране были внедрены европейские принципы существования и развития. Перспектива существует всегда, но гарантий, что Грузия станет членом ЕС, никаких нет, считает политолог.Политолог считает, что присвоение Грузии статуса кандидата никак не отразится на грузино-российских отношениях. Одно дело европейская перспектива постсоветских стран, но совсем другой вопрос – евроатлантическая перспектива, отметил Капанадзе. Присвоение статуса страны-кандидата на членство в ЕС совершенно ничего не дает кроме того, что он сейчас затормозил попытку госпереворота в Грузии, считает политолог, профессор Лали Морошкина. Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Каким будет 2024 год для Грузии – прогнозы политологов>>По словам политолога, аналогичный статус есть у многих стран. А сами европейские страны, как отметила Морошкина, уже стремятся выйти из Евросоюза. На данном этапе Грузия получила статус кандидата, но что он дает в реальности – это другой вопрос, сказала политолог Тамар Кикнадзе Sputnik Грузия. Еврокомиссия в начале ноября 2023 года призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.По словам политолога, открытие переговоров по вступлению Грузии в ЕС будет зависеть от выполнения девяти пунктов. Сейчас идет построение нового мирового порядка. Какие будут коалиции и какие будут организации, пока неизвестно, отметила Кикнадзе. "В какой форме будет существовать Евросоюз, это тоже вопрос. Поэтому надо идти согласно нашему курсу, и посмотрим, как будут развиваться глобальные политические процессы", – подчеркнула политолог. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Чем жила Грузия в 2023-м – калейдоскоп ушедшего года>>В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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