https://sputnik-georgia.ru/20240103/perspektiva-est-garantiy-net--prognozy-politologov-o-shansakh-gruzii-na-vstuplenie-v-es-285379913.html
Перспектива есть, гарантий нет – прогнозы политологов о шансах Грузии на вступление в ЕС
Перспектива есть, гарантий нет – прогнозы политологов о шансах Грузии на вступление в ЕС
Присвоение Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз является важным событием, но впереди еще долгий путь, не существует никаких гарантий... 03.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-03T14:20+0400
2024-01-03T14:20+0400
2024-01-03T14:20+0400
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Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС. По словам политолога, статус даст стране определенные экономические дивиденды. Но у этого процесса есть и обратная сторона, поскольку, по мнению Капанадзе, у страны будет гораздо больше ответственности перед ЕС, перед всеми странами объединения для того, чтобы перейти на рельсы европейской жизни и чтобы в стране были внедрены европейские принципы существования и развития. Перспектива существует всегда, но гарантий, что Грузия станет членом ЕС, никаких нет, считает политолог.Политолог считает, что присвоение Грузии статуса кандидата никак не отразится на грузино-российских отношениях. Одно дело европейская перспектива постсоветских стран, но совсем другой вопрос – евроатлантическая перспектива, отметил Капанадзе. Присвоение статуса страны-кандидата на членство в ЕС совершенно ничего не дает кроме того, что он сейчас затормозил попытку госпереворота в Грузии, считает политолог, профессор Лали Морошкина. Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Каким будет 2024 год для Грузии – прогнозы политологов>>По словам политолога, аналогичный статус есть у многих стран. А сами европейские страны, как отметила Морошкина, уже стремятся выйти из Евросоюза. На данном этапе Грузия получила статус кандидата, но что он дает в реальности – это другой вопрос, сказала политолог Тамар Кикнадзе Sputnik Грузия. Еврокомиссия в начале ноября 2023 года призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.По словам политолога, открытие переговоров по вступлению Грузии в ЕС будет зависеть от выполнения девяти пунктов. Сейчас идет построение нового мирового порядка. Какие будут коалиции и какие будут организации, пока неизвестно, отметила Кикнадзе. "В какой форме будет существовать Евросоюз, это тоже вопрос. Поэтому надо идти согласно нашему курсу, и посмотрим, как будут развиваться глобальные политические процессы", – подчеркнула политолог. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Чем жила Грузия в 2023-м – калейдоскоп ушедшего года>>В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, лали морошкина, еврокомиссия, аналитика, украина, молдова, грузия - евросоюз, евросоюз, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, лали морошкина, еврокомиссия, аналитика, украина, молдова, грузия - евросоюз, евросоюз, грузинская мечта - демократическая грузия
Перспектива есть, гарантий нет – прогнозы политологов о шансах Грузии на вступление в ЕС
Присвоение Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз является важным событием, но впереди еще долгий путь, не существует никаких гарантий, считают грузинские политологи.
Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС.
"Почти четверть века как аналогичный статус имеет Турция, и стране даже не намекают на то, что она получит в будущем возможность стать членом ЕС. Это говорит о том, что Грузия может очень долго ждать членства в ЕС. И, конечно же, многое зависит от того, как сам ЕС будет развиваться и как Грузия будет позиционировать себя, чтобы заслужить членство в ЕС. Поэтому это всего лишь надежда на лучшее будущее, но никак не гарантия на лучшее будущее", – заявил политолог Васо Капанадзе Sputnik Грузия.
По словам политолога, статус даст стране определенные экономические дивиденды. Но у этого процесса есть и обратная сторона, поскольку, по мнению Капанадзе, у страны будет гораздо больше ответственности перед ЕС, перед всеми странами объединения для того, чтобы перейти на рельсы европейской жизни и чтобы в стране были внедрены европейские принципы существования и развития.
"И, конечно, возникает вопрос: будут ли эти принципы противоречить принципам суверенного развития Грузии? Если в этой связи возникнут большие проблемы, наше общество, которое является эмоциональным обществом, будет выражать свое недовольство", – подчеркнул Капанадзе.
Перспектива существует всегда, но гарантий, что Грузия станет членом ЕС, никаких нет, считает политолог.
"Одно дело стать кандидатом, а другое дело – вступить в ЕС. Многое будет зависеть от того, насколько ЕС сохранится в нынешнем виде или усилится в будущем. Или, наоборот, пойдут такие процессы, как, к примеру, выход Великобритании из ЕС. Никто не знает, как в будущем ЕС преобразится в рамках изменений в мировой политике. Поэтому очень сложно делать прогноз на этот счет. Но то, что предстоит очень долгий процесс и это вопрос явно не ближайших 10-15 лет, имею в виду возможное вступление Грузии с ЕС, – это факт", – отметил он.
Политолог считает, что присвоение Грузии статуса кандидата никак не отразится на грузино-российских отношениях. Одно дело европейская перспектива постсоветских стран, но совсем другой вопрос – евроатлантическая перспектива, отметил Капанадзе.
"Россия будет однозначно против вступления таких стран, как Грузия и Украина, в НАТО. Но из-за движения в сторону ЕС, я думаю, что особой реакции, такой четко выраженной, негативной реакции со стороны России не следует ожидать", – уверен политолог.
Присвоение статуса страны-кандидата на членство в ЕС совершенно ничего не дает кроме того, что он сейчас затормозил попытку госпереворота в Грузии, считает политолог, профессор Лали Морошкина.
"Конечно, это немаловажно, но я бы не стала романтизировать этот статус, который ничего никому никогда не дал. Совершенно никчемный статус. Но этот статус задержал ту молодежь, которой промыли мозги", – заявила Морошкина Sputnik Грузия.
Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
По словам политолога, аналогичный статус есть у многих стран. А сами европейские страны, как отметила Морошкина, уже стремятся выйти из Евросоюза.
"ЕС распадется очень скоро. Он практически уже распался. А как только после выборов в Европе придут консервативные силы, первое, что они сделают – выйдут из ЕС. Поэтому нам никогда не светит членство в ЕС, потому этого союза не будет. Вообще все союзы распадаются, как СССР распался. Поэтому этот союз практически распавшийся", – отметила политолог.
На данном этапе Грузия получила статус кандидата, но что он дает в реальности – это другой вопрос, сказала политолог Тамар Кикнадзе Sputnik Грузия.
"Они поставили новые условия. Не все нас устраивает, но правительство и власть "Грузинской мечты" хорошо торгуется. Мне кажется, что, если они продолжат в том же духе, будет очень хорошо. Потому что из этих девяти пунктов надо смотреть, что для нас хорошо, а что – нет", – заявила Кикнадзе.
Еврокомиссия в начале ноября 2023 года призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.
По словам политолога, открытие переговоров по вступлению Грузии в ЕС будет зависеть от выполнения девяти пунктов.
"У Грузии сейчас неплохое положение. Мы можем хорошо торговаться, потому что, несмотря на то, что Грузия – маленькая страна, она нужная как Западу, так и России и Востоку. Так что надо вести очень целенаправленную на национальные интересы суверенную политику", – считает политолог.
Сейчас идет построение нового мирового порядка. Какие будут коалиции и какие будут организации, пока неизвестно, отметила Кикнадзе.
"В какой форме будет существовать Евросоюз, это тоже вопрос. Поэтому надо идти согласно нашему курсу, и посмотрим, как будут развиваться глобальные политические процессы", – подчеркнула политолог.
Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.
В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.
А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.