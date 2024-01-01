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Чем жила Грузия в 2023-м – калейдоскоп ушедшего года

Чем жила Грузия в 2023-м – калейдоскоп ушедшего года

Прошедший 2023 год был интригующим с точки зрения внешнеполитического курса Грузии в условиях мировой нестабильности 01.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-01T22:49+0400

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Прошлый 2023 год оказался переломным для Грузии. Он был насыщен событиями и эмоциями, которые менялись как картинки в детском калейдоскопе и которые еще отзовутся эхом в наступившем столь важном для страны 2024 году. Цвет скорби: трагедия, которая не объединила Третьего августа в самый разгар курортного сезона в маленьком курортном поселке Шови в живописном регионе Рача селевые потоки и оползень буквально за считанные секунды погребли под собой дома, машины, дороги, превратив знаменитое место горного отдыха в покрытое несколькими метрами грязи болото. Нагляднее всего весь ужас случившегося отражала фотография, облетевшая социальные сети и ставшая негласным символом трагедии: житель Шови Давид Джеладзе, несущий через образовавшееся болото свою племянницу в безопасное место. К несчастью, чудом спастись удалось не всем – 3 августа 2023 года погибли 32 человека, в том числе женщины и дети. Самые читаемые темы на сайте Sputnik Грузия в 2023 году>>Трагедия на этот раз не сплотила общественность, как это обычно характерно для Грузии, а, наоборот, стала поводом для множества теорий заговора и обвинений. Оппозиция запустила целую кампанию с обвинениями властей в безответственности и медлительности, а власти говорили, что их оппоненты пытаются спекулировать общественным мнением в своих узкопартийных интересах. Цвет благополучия: кому в Грузии жить хорошо Прошедший 2023 год был для властей Грузии годом гордости благодаря экономическому росту и низкой инфляции. Цены за год опустились на 0,1%, но не следует забывать, что это общие данные. Да, действительно, цены на хлеб, картофель, сахар, макароны, куриное и свиное мясо за год значительно снизились. Цены на мебель практически остались на уровне 2022 года года. Продолжили дорожать говяжье мясо, молоко, яйца, масло, практически все фрукты, детское питание, минеральные воды, соки, одежда и обувь, предметы гигиены. Также наблюдается серьезный рост цен на услуги. Так, услуги сантехника за год выросли на 14%, электрика – на 47%, нянь – на 8%, на 8-9% выросли цены на услуги врачей и стоматологов.Более чем на 10% выросла стоимость различных развлечений и внеклассных занятий. Также вверх шли цены в барах и кафе, а также цена за обслуживание банков и ритуальные услуги. За год средняя высчитанная статистиками зарплата в стране выросла сразу на 300 лари и приблизилась к 1,9 тысячи лари. При этом если в Тбилиси средняя зарплата составляет около 2,2 тысячи лари, то в регионах она колеблется от 946 лари до 1,7 тысячи лари. Преодоление инфляции, рост экономики и новый статус – достижения Грузии в 2023 году>>ВВП Грузии в основном сформирован на торговле, деятельности с недвижимостью и обрабатывающей промышленности. Туризм, несмотря на продолжающееся стремительное развитие, в данном случае ведущей роли не играет. Развитие трех главных китов ВВП напрямую зависит от главного фактора стабильности в стране. На сегодняшний день благодаря стабильной обстановке и низкому уровню криминала и коррупции Грузия приобретает все большее значение как альтернативный транзитный путь из Азии в Европу, и от этого выигрывает как страна, так и ее жители, так как транзитный путь требует хороших дорог, удобных транспортных развязок, безопасности и скорости передвижения. Цвет политический: куда движется Грузия Прошедший 2023 год был интригующим для всех диванных политологов, и не только в плане внешнеполитического курса Грузии в условиях мировой нестабильности. Развернувшиеся в стране события смогли удивить многих, и в первую очередь любителей делить мир на два полюса. Будучи стратегическим партнером США, Грузия оформила стратегическое партнерство с Китаем. В грузино-китайском соглашении сказано, что стороны будут усиливать координацию и сотрудничество в региональных и международных делах, совместную поддержку подлинного мультилатерализма, а также будут твердо защищать международную систему, созданную вокруг ООН. Там же говорится, что Грузия поддерживает инициативу глобальной безопасности, предложенную Китаем, и стороны хотят укреплять отношения и сотрудничество в рамках упомянутой инициативы. Несколькими месяцами ранее Россия отменила визовый режим для граждан Грузии и запрет на прямое авиасообщение. В правящей партии единогласно все заявили, что "мы ни при чем", но, как бы там ни было, проживающие в России тысячи выходцев из Грузии и их родня явно были рады подобному повороту событий."Коктейли Молотова", безвиз с Россией и многое другое – Грузия в 2023 году>>Параллельно продолжили развиваться торговые отношения между Грузией и Россией. Но если с гуманитарной и торговой частью отношений Грузии и России все идет на лад, в политическом плане все без изменений – территориальные проблемы все еще не решены, дипломатические отношения по прежнему разорваны. Завершило "внешнеполитический год" и стало четким ответом на вопрос, куда же движется Грузия, решение Европейского совета предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. Статус, конечно же, вещь символическая, и до вступления в европейскую семью Грузии понадобятся годы, если не десятилетия, но для страны, которая ранее получила безвизовый режим и свободную торговлю с Евросоюзом, это стало поводом для надежды на дальнейшие успехи. Цвет протестный: жестокость как способ борьбыС точки зрения различных акций протеста 2023 год оказался не так богат, как предыдущие, но даже те немногочисленные митинги надолго запомнятся – опытные борцы с властями решили пустить на передовую горячие головы, а именно – молодежь. Пожалуй, самым знаковым в этом плане стали протесты против закона о так называемых "иноагентах". Вроде бы безобидная инициатива обязать многочисленные неправительственные организации в Грузии отчитываться о финансах "спровоцировала" протест, какого в стране еще не видели – в полицейские машины и даже в самих полицейских летели "коктейли Молотова". НПО в Грузии – это не просто некая структура, существующая отдельно от общества и появляющаяся только в качестве наблюдателя на выборах. Это организации, которые участвуют во всех сферах жизни граждан – начиная от оказания юридической и психологической помощи, заканчивая всевозможными образовательными и научными программами. Именно поэтому, ничего особо не поняв из мудреных и местами туманных разъяснений политиков и текстов законов, общественность, а особенно молодежь, для которых часто именно НПО являются хорошим стартом для начала карьеры или бизнеса, бросились на защиту этих организаций. Протест сработал: скандальный законопроект был отозван, но лишь с тем, чтобы вернуть страну на рельсы стабильного развития. Власти заявили, что ослепленные желанием захватить власть оппозиционеры воспользовались неопытностью и искренними патриотическими чувствами молодых людей в своих корыстных целях. В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что "радикальная оппозиция" манипулировала молодежью. Кстати, если говорить о силе молодого поколения, то именно граждане от 18 до 40 лет – это основная часть населения Грузии. Цвет развлечения: зрелищ было в избытке В прошлом году Грузия впервые приняла турнир масштаба чемпионата Европы среди юношей до 21 года. Также страна впервые приняла чемпионат мира по сноуборду, фристайлу и фриски.Чем запомнится 2023 год – главные для Грузии события мира спорта>>Ушедший 2023 год запомнился концертами исполнителей мирового масштаба. Кто только не выступал в стране из звезд мирового шоу-бизнеса. Билеты на концерты раскупались с огромной скоростью. В рамках правительственной программы Starring Georgia состоялся концерт американского певца Бруно Марса, а также американских групп Imagine Dragons и The Killers. На фестивале Tbilisi Open Air выступали французская певица Imany, британский исполнитель Tom Odell, исландская рок-группа Kaleo.Говоря о развлечениях и музыке, нельзя не упомянуть грузинский кавер песни Italo Disco под названием Georgia Disco, который набрал миллионы просмотров на Youtube. Кроме того, новость об этом треке вышла на второе место по количеству просмотров среди всех материалов, вышедших на сайте Sputnik Грузия в 2023 году. Грузинский кавер песни Italo Disco покорил просторы TikTok>>Песня юмористическая, в ней говорится о том, что в Грузию приезжают мировые звезды и это хорошо, но пора включать грузинское диско, а хачапури намного лучше пиццы. Цвет предвыборный: с сюрпризом Как только политическая жизнь в Грузии сошла практически на нет в виду предновогодней праздничной суеты, основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили решил сделать громкое заявление о возвращении в политику. За три года кто только не призывал его вернуться, чтобы завершить спекуляции касательно неформального управления страной, но он решил сделать это именно после получения Грузией статуса кандидата в ЕС и за два дня до Нового года. Аргумент Иванишвили оказался неожиданным – удержать представителей "Грузинской мечты" от соблазна внутрипартийного конфликта в виду отсутствия внешнего врага, то есть оппозиции, а также предотвращение возможной коррупции также в виду отсутствия оппозиции. По его словам, "Грузинская мечта" очень окрепла, а оппоненты слишком слабы для того, чтобы выполнять роль реальной оппозиции. Иванишвили: ошибка "Грузинской мечты" может дорого обойтись Грузии>>Для сравнения: в первый раз Иванишвили появлялся на политической арене незадолго до парламентских выборов 2012 года, которые завершили девятилетнее правление Михаила Саакашвили и привели к власти коалицию "Грузинская мечта". Миллиардер стал премьер-министром, но через год покинул пост и ушел из политики, заявив, что его миссия выполнена. В 2018 году Иванишвили вернулся в политику, чтобы спасти "Грузинскую мечту" от развала, а в 2021-м вновь ушел. Иванишвили заявил, что находится под санкциями>>Как нынешнее решение экс-премьера отразится на "Грузинской мечте" и Грузии в целом, станет ясно в этом году. Именно в этом году, осенью, состоятся очередные парламентские выборы, по итогам которых станет известно, кто будет управлять страной следующие четыре года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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